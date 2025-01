Magyar Péter Jakab Péter nyomában, megint rajta röhögnek az interneten

Már csak napok kérdése – írta szarkasztikusan Apáti Bence, a Patrióta YouTube-csatorna influenszere közösségi oldalán, arra reflektálva, hogy a Tisza Párt elnöke előre hozott választásokat követelt újévi beszédében. Az influenszer egy képet is mellékelt, amelyen Magyar Péter egy szelfin látható két félbevágott parizeres kifli mellett. A kép egyelőre szerkesztett, Jakab Péter bukott miniszterelnökjelölt-jelölt emlékezetes párizsis zsömlés fényképe alapján készült. Jakab jelenleg a szinte mérhetetlen támogatottságú Nép Pártján nevű szervezet elnöke, de emlékezetes volt, amikor a Jobbik elnökeként parizerhadjáratba kezdett. Apáti arra utalt, hogy eddig Jakab követelte, hogy oszlassák fel a parlamentet, és legyen új választás.

Magyar Péter irreális követeléséről kifejtette a véleményét Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője is a közösségi oldalán. Mint írta, még fél óra sem telt el éjfél óta, mikor a 2025-ös politikai évad elkezdődött: Magyar Péter újévi beszédében előre hozott választást követelt. Valószínűtlen, hogy ez bekövetkezzen, emiatt nem értelmezhető ez másképp, mint egy újabb napirend-alakítási kísérlet a Tisza Párt által. Vannak itt azonban olyan tények, amelyek mellett érdemes nem elmenni – hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter mögül hiányzik a többség

Szerinte Magyar Péter mögött egyértelműen nincs társadalmi többség. Egy választási kudarc pont úgy radírozná le őt a térképről, ahogy Márki-Zay Pétert, Jakab Pétert vagy Fekete-Győr Andrást korábban. Emellett a Tisza Pártnak nemhogy a 106 egyéni képviselőjelöltje nincs meg, de országos szinten további 500-1000 olyan emberre lenne szüksége, akik ott élnek a választókerületben, át is látják a napi történéseket, és főállásban dolgoznak a pártnak. Röviden:

a Tisza Párt káderhiánnyal küzd, de még tömeges tagfelvétel sem volt, így létszámban egyelőre a Párbeszéddel vagy az LMP-vel vannak azonos szinten. Magyar Péter úgy követel országos választást, hogy még a Tolna vármegyei időközi választáson sem mer elindulni.

Az elemző kiemelte: bár a globalista hálózat néhány napja aktívan folytatja a suttogó propagandát, miszerint a 2025-ös költségvetésbe be van tervezve egy előre hozott választás költsége, ez nettó hergelés, mellesleg komplett ostobaság. A kormánypártok politikájából egyértelműen az olvasható ki, hogy 2026-ra készülnek. Az új gazdaságpolitikai akcióterv kifutása, a kormányzati átalakítás (PM megy, gigászi NGM jön) egyértelműen hosszabb távon fog eredményeket hozni, a kormánypártoknak tehát nincs érdekükben felrúgni a magyar demokrácia hagyományait, vagyis a négyéves kormányzati ciklusokat – mutatott rá.



Megvalósíthatatlan ötlet, ami kevés az üdvösséghez

Magyar Péter bizonyára tisztában van mindezzel, hiszen jól fizetett és már sokat látott tanácsadók veszik körbe, és ha még neki nem is a bölcsesség az erőssége, a munkatársainak bizonyára nem okoz gondot a két lépésben gondolkodás.

Pontosan azért merte bemondani az előre hozott választásokat, mert tudja, hogy nem fog megvalósulni, ezért veszíteni sem tud a követelésével, viszont ismét mint kezdeményező tudott felkerülni a politikai napirendre. Ez ügyes, de a választói többség kialakításához édeskevés.

– Alig várom, hogy a legfüggetlenebb egyrésztezős-másrésztezős főelemző megmondja, hogy Magyar Péter ötlete valójában miért zseniális. Már-már hiánypótló lenne – utalt a Nézőpont Intézet elemzője Török Gáborra, aki az elmúlt időszakban többször dícsérte Magyar Péter politikai lépéseit.

Vona Gábor is előállt a megfejtésével

A baloldali ellenzékhez tartozó Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke is kifejtette véleményét a brüsszeli képviselő ötletéről. Vona is úgy véli, Magyar Péter nem akar előre hozott választást, mert tudja, hogy a Tisza még nem lenne képes felállni egy országgyűlési választásra, különösen a mindent eldöntő 106 egyéni választókerületben, egyelőre ez még most is one-man-show.

Vona egyébként meglebegtette, hogy szerinte is előre hozott választásokban gondolkodik a Fidesz, véleménye szerint Magyar ezt mindenképp el szeretné kerülni, paradox módon emiatt követelte ezt újévi beszédében.