Bezárt a kassza

Alighanem a Paks II beruházás mószerolóinak is vége a jó világnak, bezárt az amerikai pénztár. A lekevert Biden-adminisztráció mindeddig rendszeres és mesés apanázst juttatott azoknak a médiumoknak, amelyek szakmányban támadták az atomerőmű építését. (Jóllehet az energiamix meghatározásának joga nemzeti hatáskör.)

Korábban a budapesti USA nagykövetség médiatámogatási pályázatán – a „független média” kategóriában – olyan szerkesztőségek talicskázhattak haza pénzt, mint a 444, a G7, a Klubrádió, a Magyar Hang, a Greenfo vagy éppen az Átlátszó. Valami 173 millió forintról szólnak a hírek… Az Átlátszó.hu pénzügyi beszámolója szerint ők az amerikai National Endowment for Democracy szervezettől kapták a legtöbb zsetont, de persze az ábrándos tekintetű David Pressmantől is jött pénz, míg le nem keverték nagykövet urat. (Innen kapott a Nyugati Pályán podcast is – ők csupán a hirdetésekre csaknem 140 milliót költöttek.) Szintén amerikai csecseken lógott a magát a legnagyobb hazai tematikus zöld hírcentrumként hirdető Greenfo.hu weboldal; itt jelentek meg a tenyérbe mászó Tordai Bence aggodalmaskodó írásai is. (A zugluxusvilla-tulajdonos leginkább a leendő erőmű hűthetőségével kapcsolatban nyüszített, holott a tervezők erről is gondoskodtak.)

Kis színes. Annak idején a Paks II-vel kapcsolatban is terveztek népszavazási aláírásgyűjtést a Momentum nolimpikonjai. Úgy okoskodtak, az atomerőmű éppolyan remek buli lesz, mint az eltaposott budapesti olimpia. Van rajta fogás. Azon merengtek, beüljenek-e újra a buldózerbe vagy keressenek egy még ígéretesebb rombolnivalót. Addig-addig merengtek, míg elhajtotta őket a népharag.

Borítókép: Paksi atomerőmű Forrás: AFP