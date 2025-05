Folytassa, Hann!

Elutasította az Alkotmánybíróság a Medián-vezér, Hann Endre panaszát, aki az Elk*rtuk című film miatt indított pert 2022-ben a gyártók (Kálomista Gábor és a Megafilm) ellen azzal, hogy a film több esetben is hamis színben tüntette fel őt. Elsőre meg is nyerte a pert, másodfokon viszont veszített, végül a Kúria utóbbi ítéletet hagyta jóvá. Sőt minap az Alkotmánybíróság is kimondta, rendben a verdikt: „a véleménynyilvánítás szabadsága elsőbbséget élvez a kérelmező emberi méltóságának részét képező jó hírnév védelmével szemben”. Hann azonban nem adja fel, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, szerinte ugyanis a film miatt olyan mértékű hitelrontás érte, amit nem lehet szó nélkül hagyni. A történetben szereplő karaktert (a közvélemény-kutatási adatokkal manipuláló figurát) ugyanis sokan azonosították vele.

Az egész attól igazán érdekes, hogy a 2022-es országgyűlési választás másnapján maga Hann Endre nyilatkozta azt az RTL Klub híradójának, hogy egyes közvélemény-kutatók, finoman szólva, félremérték az ellenzéki összefogás támogatottságát. – A szakmának nagyon komoly önvizsgálatra van szüksége, remélem, ez hamarosan bekövetkezik – reménykedett a Medián-vezér. Mellesleg a balos mérőcégek vezetői – köztük a „hitelrontott” Hann Endre – maguk árulták el, hogy szimplán átverték az embereket. A szoros versenyt mutató „mérések” azért születtek, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. Róna Dániel (21 Kutatóközpont) egyenesen úgy fogalmazott, „Ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket”.

Hann hülyítő mindenesetre a jó hírnevéért perel.