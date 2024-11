A manipulációs kerekasztal meséibe végül úgyis beleszól a valóság

A baloldali közvélemény-kutató intézetek összehangolt működése, valamint a Tisza Párt számára kedvező manipulációi is szóba kerültek a XXI. Század Intézet internetes podcastműsorában. Mint arról lapunk beszámolt, hat jelentősebb baloldali közvélemény-kutató cég, egy manipulációs kerekasztalt létrehozva, egymással rendszeresen egyeztetve, a valós párttámogatottsági adatokat jelentősen eltorzítva, koordináltan hozza nyilvánosságra „felméréseit”. A szóban forgó intézetek a Tisza Párt előretöréséről szisztematikusan ütemezve valótlan adatokat tesznek közzé, amivel a közvéleményt megtévesztve lényegében politikai szerepet játszanak.

A Mozgásban: Fordul a szél! című, november 12-i adásban G. Fodor Gábor a jelenséggel összefüggésben közölte: számítani lehetett arra, hogy a balos elemzőközpontok torzított méréseket közölnek Magyar Péter alakulatáról.

– Néhány hónapja beszéltük is a kollégákkal, hogy ősszel fej fej mellett mérik majd a Tiszát és a Fideszt, tavaszra pedig azt hozzák majd ki, hogy már Magyar Péterék vezetnek. Különböző okok miatt azonban kicsit előrehozták ezt a „mérést”. (…) Ez a narratívaépítők nagy csele – jelentette ki a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

A politológus szerint azonban egy választási versenyre épülő rendszerben az elit vezérelte politika nem tudja úgy manipulálni az emberek szavazási hajlandóságát, a szimpátiáit és a rokonszenveit, hogy végül ne szóljon közbe a valóság. Ezt azzal illusztrálta, hogy az egyik baloldali kutatóközpont munkatársai már arról beszéltek a minap, hogy potenciális miniszterelnökként milyen feladatok előtt áll Magyar Péter és a pártja.

– Hiába tesznek úgy ezek a nagy mesemondók, mintha Magyar már kormányra is került volna, ha egyszer nem képes kormányképes alternatívát állítani – mutatott rá a stratégiai igazgató.

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója önleleplezésnek nevezte, ahogyan a baloldali think tankek hétről hétre nagyobb támogatottságot mértek a Tisza Pártnak. – A baloldali sajtó is partnerük abban, ahogy pontról pontra építik a narratívát arról, hogy milyen élesen felívelő tendenciát mutat Magyarék formációja. Olyan címekkel közölnek cikkeket, hogy az emberek már elhiszik, hogy verhető a Fidesz, vagy hogy egy most vasárnapi választáson a Tisza nyerne. Jó, akkor tényleg legyen választás most! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenének Magyarék, hogyan állítanának jelölteket a 106 egyéni választókerület mindegyikében, amikor még a dombóvári időközi választáson sem indulnak. Sőt, az még hagyján, hogy nincs elég jelöltjük, de Magyar Péteren kívül gyakorlatilag a párt egyik tagja sem nyilatkozatképes – fejtette ki Békés Márton.

A történész arra is emlékeztetett, hogy a baloldalon már hagyománya alakult ki annak, hogy az elemzőközpontok akár kirívóan hamis adatokat közölnek, s példaként említette a Pulai András vezette Publicus 2022 áprilisi fiaskóját, amikor is a cég azt publikálta, hogy a Fidesz és az egyesült ellenzék fej fej mellett áll, ám a kormánypártok kétharmados győzelmet arattak az egy nappal később megtartott választáson.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azzal érzékeltette a Magyar Pétert a jövő miniszterelnökeként ünneplő baloldali narratíva hiteltelenségét, hogy míg Orbán Viktor történelmi sikereket arat a nemzetközi porondon – például a magyar–amerikai kapcsolatok kiépítése terén, vagy azzal, hogy 40 ország vezetőjét fogadta a minap –, addig Magyar Péter azzal van elfoglalva, hogy a volt barátnőjével egymásra licitálnak a másik lehallgatásában.

Figyelemre méltó, hogy a balos elemzőközpontok érdemben nem igazán cáfolták a manipulációs kerekasztal létezését. Az intézetek vezetőinek lapunk és a Telex is küldött kérdéseket a cégek összehangolt működéséről, ám többen egyáltalán nem reagáltak, a beérkezett válaszok pedig jellemzően bagatellizálni igyekeztek a kartellezés tényét.