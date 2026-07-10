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Tollhegyen

A szeretetrendőrség fekete autòja vitte el Szakács Istvánt

Ez már nem „belügy”. Mindannyiunk ügye.

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Pilhál György
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szakács istvánrendőrségorbán viktor 2026. 07. 10. 5:59
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