Thuróczy János, a titokzatos krónikaszerző

Thuróczy ugyanakkor nem pusztán másol: bár erősen támaszkodik korábbi forrásokra, saját korának eseményeit már önállóan, jogi és udvari tapasztalataira építve írja meg. Ez különösen értékessé teszi művét, hiszen a késő középkori Magyar Királyság politikai és társadalmi viszonyairól első kézből származó információkat közöl.

Stílusa élénk és helyenként retorikus, ami azt mutatja, hogy nemcsak hivatalnok, hanem tudatos író is volt. A krónika célja nem csupán a múlt rögzítése, hanem a jelen legitimálása és a királyi hatalom megerősítése is.

Összességében Thuróczy János műve átmenetet képez a középkori és a kora újkori történetírás között. Egyszerre őrzi a hagyományos krónikás szemléletet és mutat új, humanista irányok felé. A Chronica Hungarorum nemcsak történeti forrásként, hanem a magyar historiográfia fejlődésének fontos állomásaként is kiemelkedő jelentőségű.



Thuróczy János jelentősége:

1. Thuróczy János munkássága a középkori magyar történetírás egyik csúcspontját jelenti: ő az utolsó nagy krónikás, aki még a hagyományos krónikaszerkesztést alkalmazza, ugyanakkor már saját korának eseményeit is tudatosan, forrásokra támaszkodva dolgozza fel,

2. a Chronica Hungarorum az első nyomtatásban megjelent magyar történeti összefoglalás, amely hozzájárult a magyar múlt szélesebb körű megismeréséhez, és hosszú időre meghatározta a nemzeti történeti tudat alakulását,

3. a krónika jelentősége abban is rejlik, hogy hidat képez a középkori és a humanista történetírás között: egyszerre őrzi a hagyományos, erkölcsi tanulságokat hangsúlyozó szemléletet, és mutat új, kritikusabb, forrásokra építő történetírói módszerek felé.



