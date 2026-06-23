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Kozmikus medúzák a viharfelhők felett: így alakulnak ki a vörös lidércek

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A vörös lidércek a legkülönlegesebb és leglátványosabb magaslégköri fényjelenségek, amelyek közvetlenül a hatalmas zivatarfelhők felett, a mezoszférában alakulnak ki. Bár a hagyományos villámokat mindenki ismeri, ezek a ritka, neonvörös színű, medúzára vagy répára emlékeztető elektromos kisülések az űr határáig is elnyúlhatnak.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 23. 5:02
Fotó: CHANG DONGSHENG Forrás: XINHUA
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Kék jetek – A felfelé lővő energiasugarak

Míg a vörös lidércek fentről nyúlnak lefelé, a kék jetek közvetlenül a zivatarfelhő legtetejéből kiinduló, felfelé kilövellő kúp alakú fénysugarak. A felhő felső, pozitív töltésű része és a felette lévő negatív töltésű légrétegek közötti hatalmas feszültségkülönbség indítja el őket. A felhő tetejétől (kb. 11-15 kilométer magasságból) indulnak és nagyjából 40-50 kilométeres magasságig jutnak el. Sebességük eléri a 100 km/másodpercet. Ebben az alacsonyabb, sűrűbb rétegben a molekuláris nitrogén ionizációja és gerjesztése kék és ibolyaszínű fényt eredményez.

Microsatellite TARANIS et Jet Bleu - Vue d'artiste - Microsatellite TARANIS and Blue jet - Artist view - Vue d'artiste du satellite francais TARANIS observant un jet bleu. TARANIS (pour Tool for the Analysis of RAdiation from lightNIng and Sprites) etudiera particulierement les phenomenes lumineux ephemeres (ou TLE), ces flashs lumineux qui se produisent dans la haute atmosphere. Artist view of the CNES satellite TARANIS (for Tool for the Analysis of RAdiation from lightNIng and Sprites) watching a blue jet. This microsatellite will study the transient luminous events (TLE) which appear in the high atmosphere ©CNES/D.Ducros/Novapix/Leemage (Photo by CNES/D.Ducros / Novapix / Bridgeman Images via AFP)
Fotó: CNES/D.DUCROS / Novapix

ELVES – A táguló fénygyűrűk

Bár a mozaikszó angolul manókat jelent, ezek valójában gigantikus, lapos, fánkszerűen táguló fénykorongok az ionoszféra alján. Amikor a zivatarban egy rendkívül erős villám csap le, egy gömbszerűen táguló elektromágneses impulzust bocsát ki. Amikor ez a lökéshullám eléri az ionoszférát, az ott lévő gázok másodpercek töredéke alatt felizzanak. Nagyjából 85-100 kilométeres magasságban alakulnak ki, a gyűrű átmérője pedig elérheti a 300-500 kilométert is. Szabad szemmel teljesen láthatatlanok. Mindössze egy milliszekundumig (a másodperc ezredrészéig) léteznek, és a fénysebességhez közeli sebességgel tágulnak a horizont felett.

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