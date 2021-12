Városházi tápláléklánc

Most itt van ez a Városháza-ügy, s annak (eddigi) utolsó felvonása, a Bajnait leleplező hangfelvétel. Erre mindjárt visszatérünk, de tudják, mi a legbeszédesebb? Az önmagát függetlennek, szabadnak és európainak becézgető cselédsajtó hozzáállása ehhez az egészhez. Mert képzeljék el, mi lenne itt, ha ezeken a hangfelvételeken mondjuk egy kormánypárti politikus beszélgetne valakikkel a Városháza (vagy bármi) eladásáról, miközben Tarlós naponta megpróbálná letagadni az egészet. Elképzelték? Bizony... már a New York Times és a Politico is erről cikkezne, a CNN pedig őrjöngő interjúkat készítene. Ehhez képest mutatom a mai vezető anyagokat a cselédsajtóból:

24.hu: „De mi lesz Drazsé heréivel?” (Nem Draskovicsról szól a cikk)

444.hu: „Aki az egész országot maga mellé ültette a vádlottak padjára” (nem, nem Bajnairól szól a cikk)

HVG: „Szépen rárakódik majd az inflációra a dráguló energia”

Narancs: „A centrista vagy a zöld karakterű jelölt lesz a befutó a Momentum tisztújításán?

Ennyi talán elég is.

Mindeközben pedig a legújabb hangfelvételen Bajnai elmondja a következőket:

Gansperger Gyula neki „több mint barát”, hiszen együtt harcoltak a barikádokon. (Erről a Facebookján amúgy azt mondta, hogy Ganspergerrel „felületes a viszonya”. De most komolyan: elmennének ezzel az alakkal a háborúba, és hátat mernének neki fordítani?)

Aztán hosszan fejtegeti még az ismeretleneknek (Anonymus nyilván tudja, kik azok), hogy van szándék a Városháza eladására, de azt csak a választás után lehet intézni, mert előtte balhé lenne belőle.

Azt is megtudjuk Bajnaitól, hogy személyesen tájékozódott az ügyben, Barts Balázs van erre a feladatra kijelölve, de ő maga nem Barts Balázzsal beszélt, hanem valakivel, aki „jóval felette áll”. (Várom, hogy Karácsony rendkívüli sajtótájékoztatón fejtegesse, hogy ő minderről semmit sem tud, Bajnai is hazudik, amúgy pedig ő mélyen Barts Balázs alatt helyezkedik el ebben a komcsi-libsi hiéna-táplálékláncban…)

Bajnai arról is beszél, miszerint a Városházából szálloda, irodaház vagy lakóingatlan lehetne, bármi, amit a befektető szeretne. Amúgy – így Bajnai – ő személyesen tájékozódott ebben az ügyben. (Nyilván a portásnál vagy a vécésnéninél.)

Nagyjából itt tartunk most.

És mélységesen megértem, hogy a 24.hu ebben a lélektani pillanatban Drazsé heréiért aggódik.

Mi pedig feszülten várjuk, mi fog történni a következő napokban, a városházi tápláléklánc mely figurái fognak lebukni, és ez a teljesen ostoba, szánalmas és gyáva alak, aki jelenleg még főpolgármester, miket fog hazudozni azzal a tenyérbemászó mamikedvence-képével.

De semmi baj, mert a 24.hu számbaveheti majd a Bodri és a Buksi heréit is.

Mi pedig soha ne felejtsük el: ezeket távol kell tartani mindentől, ahol fontos dolgok dőlnek el, ahol nemzeti érdekről van szó, s ahol a jövő a tét.

Ezeket el kell takarítani.

S ha lesz egy hangfelvétel majd, ahol a Gansperger, a Bajnai meg a Gyurcsány a Parlament eladásáról értekezik, ugye nem fogunk nagyon csodálkozni?

