Baloldali gyűlölet és demagógia

A szeretetország az ő szótárukban annyit tesz, hogy szeretik magukat, és akiről feltételezik, hogy nem szereti őket eléggé, azt nagyon gyűlölik a szeretet nevében ― és persze demagóg módon gyűlölködőnek bélyegzik. Ezt az abszurditást természetesen sokan látják, úgyhogy csak azokat képesek maguk mellé állítani, akik csupán a címek elolvasásáig jutnak el a cikkek tartalmának megismerésében. Emiatt kell olyan megfélemlítő akciókhoz folyamodniuk, mint a jobboldali lapok feltörése vagy a baloldali DatAdat csoport törvénytelenül megszerzett adatbázisából küldött több mint egymillió sms. Mindezzel Big Brother-effektust akarnak kiváltani az emberekből, hogy úgy érezzék, figyelik őket, ezért ne merjék szabadon kinyilvánítani a politikai véleményüket az országgyűlési választáson.

Mégsem valószínű, hogy célt érhetnek és elijeszthetik az embereket a választáson való részvételtől, mert még a baloldali beállítottságú polgárok is elgondolkodhattak, érdekükben állna-e egy olyan kormány, amelynek háborúpárti feje nem képes megjegyezni még az ukrán elnök nevét sem, Jeszenszkynek nevezve Zelenszkijt, akinek pedig minden fegyveres segítséget megadna, háborúba sodorva az országot. Az elvben baloldali szimpatizánsok is hamar rájönnek, hogy ők is addig vannak biztonságban, amíg a miniszterelnököt Orbán Viktornak és nem Márki-Zay Péternek hívják.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt