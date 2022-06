A béke ajándék, de meg kell küzdeni érte

Ugyanez a román politikus részt vett és uszító beszédet mondott pünkösd előtt három nappal a székelyföldi Úzvölgye magyar katonatemetőjében rendezett szélsőséges demonstráción, ahol román nemzeti színű plakáttal takarták le a román–magyar kétnyelvű tájékoztatókat az emlékmű falán, s román nemzeti színű szalagokat kötöttek a temető székelykapujára, mondván, nem tűrik tovább az „idegen jelképeket”.

Novák Katalinra utalva Simion azt mondta:

Láttam egy nőt, aki elnöknek tartja magát, de nem érti a kapcsolódó szokásjogot. Ő a saját trikolórjának színeit festette egy határkőre. Egy barázdányi földet sem fogunk elfeledni.

Ezek a botrányos esetek is arra intenek, hogy a békéért – és a létünkért, az identitásunkért – bizony meg kell küzdeni. Ez mindannyiunk felelőssége és feladata. Nevezett román képviselőnek és hőbörgő-uszító társainak pedig azt üzenjük, hogy mi sem fogjuk elfeledni a szülőföldjükön több mint ezer éve élő erdélyi honfitársainkat.

Igazán jó érzés volt látni, hallani a Duna Televízióban a nemzeti összetartozás napjának (már nyolcadik alkalommal) Torockón szervezett eseményeit. Ahol Csécs Márton, a helyi unitárius egyházközség lelkipásztora elmondta, Torockó hajdanában a legjobb kovácsoknak volt az otthona, s mai világunkban a vas formálását alkalmassá tevő tűz a kultúra. A kovács az Istentől ihletett lélek, s pünkösd ünnepén azt kívánjuk, hogy a Szentlélek kovácsoljon össze minket.

A Székelykő köveit fesse akárki akármilyen színűre, az a magyaroké volt és lesz is, amíg élnek magyarok Torockón. És persze a románoké is, miután Erdély százkét éve Romániához csatoltatott.

De vajon álom vagy lehetetlen küldetés volna, ha román barátaink a magyar színű jelzőkövet békén hagynák, és mellé állítanának egy másikat, amelyre a román nemzeti színeket festenék?

Hiszen a két kő – mint „Péter és Pál nyárban összeférnek a naptárban” – elférne a vadregényes szirten, ahogy a két szomszédos nép is jól megférhetne egymással a közös Kárpát-medencében. Ehhez csupán annyi kellene, hogy valóban a béke és a jóság töltse be lelkünket a Királyhágón innen és túl is. Miért ne lehetne pünkösdünk az év minden napján?

Borítókép: Résztvevők a csíksomlyói búcsú szentmiséjén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben Csíksomlyón 2022. június 4-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)