A sivatag nő és nő

A szankciók következtében egész Európa szenved, nemcsak a gazdasági válságtól, nemcsak az inflációtól, de konkrétan szankciós halál várhat tíz- és százezrekre, mert rengetegen nem engedhetik meg maguknak Nyugat-Európában sem a fűtés luxusát. Gyerekek és felnőttek milliói éheznek szerte a világban, járványok tombolnak, a mi fejünk felől sem múlt még el a Covid fenyegetése.

Annyi az isten- és embertelenség a Földön, annyi a bűn és a baj, hogy csak csodálkozhatunk, hogy a Jóisten egy kézlegyintéssel nem törölte még el az egész világunkat. „Sodoma és Gomorra ehhez képest vicc volt. Az özönvíz a földre kisebb dolgokért szakadt” – írja Hamvas Béla a Henochban. Ha ma élne Hamvas, vajon lennének-e szavai erre a rettenetre? Erre a visszájára fordított, zűrzavaros, hatalmaskodó, borzasztó, erőszakos és vérengző és hazug és romlott világra?

Amikor jó harminc esztendővel ezelőtt kiszabadultunk végre a kommunizmus feldúlt sötétségéből, azt hittük, egy világos, tiszta, rendezett világba érkezünk. Nem jófejségből befogadott lelencekként, hanem mint akik kényszerűen hosszú bolyongás után hazatértek, az otthonukba.

S az még hagyján, hogy azóta is naponta érzékeltetik velünk, hogy nem, ez nem a mi otthonunk, mi csak politikai zabigyerekei vagyunk a nyugati világnak, akiket ugyan megtűrnek, elfogadják nagy kegyesen a pénzünket, a gyárainkat, a földjeinket, a munkaerőnket, de amúgy kuss a nevünk.

S ha néha dobnak nekünk némi koncot, azt lelkes csaholással illik megköszönni gazdáinknak, és illedelmesen viselkedni, ahogyan elvárják tőlünk. Máskülönben jön a korbács, a megtorlás, a kivéreztetés. Ráadásul mára egészen úgy tűnik, hogy ez nem egy igazi otthon, hanem egy diliház, s az ápoltaknál csak az intézmény urai bolondabbak.

Mi itt, ebben a Köztes-Európában, ahol élünk, csak nézünk tökhülyén, hogy hova is kerültünk, hol is vagyunk valójában. Mintha a Maldív-szigetekre indultunk volna nyaralni, s amikor kiszállunk a repülőgépből, kiderül, hogy Szibériába érkeztünk. Ott állunk lenge, könnyű ruhánkban, s csak nézünk, hát mi nem ide indultunk, nekünk nem ezt ígérték… Persze vannak köztünk, magyarok között is, akik lehazudják a havat is az égről, s elalélva suttogják, hogy ez a létező világok legjobbika, ez maga a trópusi paradicsom. A hülyébbje rögvest fejest is ugrik a jeges hóba, a gátlástalanabb hazudozók meg bennünket biztatnak: itt a meleg óceán, itt ugorj.