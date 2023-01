Alattomos hadjárat a hitünk ellen

A társadalommérnökök fokozatosan eltörölték a lelkiismeretet, csupán az írott jogszabályok által kívánják meghatározni, mi a bűn és mi nem.

Egyre több példát látunk arra, hogy elválik egymástól a jog és a kereszténység által vallott örök igazság. Sokak lelkiismeretét felülírja a törvény betűje, magukat kereszténynek valló teológusok és más „gondolkodók” egyre gyakrabban próbálják saját, egyéni ízlésük szerint alakítani a Biblia igazságát, a kényelem és a felszabadultság jegyében semmibe venni a hagyományos egyházi előírásokat.

Már azt is hallhattuk, hogy Jézus Krisztus nem férfi, hanem semleges nemű volt, mert hát férfi és nő között nincs is különbség, éljen a nemek egyenlősége! Kialakult egy irányzat, a liberálkereszténység, amelynek az a lényege, hogy a krisztusi szeretet jegyében mindent el kell fogadnunk, mindent meg kell szeretnünk, még a bűnt is. Márpedig az igazi keresztény csak a bűnös embert szereti, magát a bűnt utálja.

A baj akkor tűnt fel a figyelmes szemlélőknek, amikor hosszas vita után kihagyták az európai alkotmány preambulumából a hivatkozást a keresztény hagyományokra. Azóta nem lehet gátat vetni a liberalizált keresztény tanoknak, melyek csak nevükben keresztények, mert az emberi tudást, az önző ént emelik a legmagasabb tekintély trónjára.

A progresszív liberális megmondóemberek azt sugallják, hogy a mennyek országa lehozható erre a világra, a plázák világába, ha mindent leöntünk az álságos szeretet cukormázával, de főleg az anyagi jóléttel. Számukra a kereszténység csakis a felebaráti szeretetre korlátozódik, figyelmen kívül hagyják az első főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” Nem veszik észre vagy nem akarják észrevenni, hogy a szeretet rosszul értelmezett parancsával próbálják elfogadtatni a Gonoszt.

Manapság egyre többet beszélünk az egyéni jogokról, terjed a vágyak és a vélemények hangoztatása a valóság kultúrájának a rovására. Elérkeztünk oda, hogy a mai embernek szinte egyetlen célja van: kielégíteni önző vágyait, megvalósítani önmagát itt és most. Nem számít senki más, család, barátok, nemzet, a múltat végképp el lehet törölni, nem kell törődni a jövővel. Marginális kisebbségek erőltetik rá deviáns nézeteiket a józan többségre. A szavak értelmét kifacsarva jónak tüntetik fel, ami rossz, és rossznak, ami jó.

A járvány azonban megmutatta, hogy az ember nem mindenható.

Tudomásul kellett venni, hogy nem tudunk azonnal és teljes mértékben védekezni ellene. Tragikusan sokan haltak meg idő előtt, még a gyógyultak között is nem kevesen vannak, akik életük végéig szenvednek a szövődmények káros hatásaitól. Szétzilálódott a globális világrend, kiderült, hogy nem lehet büntetlenül utaztatni az árukat, a munkaerőt és a szolgáltatásokat országok, kontinensek között. Isten megmutatta erejét! Vegyük észre, hogy bármennyire okosnak és hatalmasnak is képzeli magát az ember, a Mindenható nélkül nem jut túlságosan messzire.

A szerző nyugalmazott egyetemi tanár

