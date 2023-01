A hálának gyógyító ereje van

Mint bizonyára a legtöbben, én is rengeteg újévi jókívánságot kapok az esztendő első napjaiban, nem volt ez másképpen most sem. A modern technológiáknak hála jöttek az üzenetek a legnagyobb közösségi oldalon, telefonon, sms-ben, e-mail­ben és más online kommunikációs felületeken keresztül, alig győztem rájuk válaszolni. A sok hasonló között volt egy, amely alaposan elgondolkodtatott. Ez részben azért van így, mert a kedves ismerősöm ékes bizonyíték arra, hogy egy-egy marcona külső mögött olykor nagyon is érző ember rejtőzik. Másrészt fontosabb és aktuálisabb üzenetet nem nagyon tudok elképzelni annál, mint amit küldött, amely így szól: „Uram! Én most nem kérni szeretnék, hanem megköszönni mindent, amim van!” Úgy hiszem, ez a gondolat mindannyiunk­nak szól, a szegényeknek, a tehetősebbeknek, de a világ leggazdagabb pénzembereinek éppúgy.

A koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és az elhibázott európai uniós szankciók következményei mind arra világítottak rá, hogy bármit is gondoltunk évtizedek óta a világról, minden mulandó. Mulandó az életünk, az egészségünk, a testi épségünk, de akár a vagyoni helyzetünk is.

Ami tegnap még biztos volt, az ma vagy holnap már teljesen bizonytalan lehet, esetleg el is tűnhet. A koronavírus-járvány itthon tízezrek, világszerte milliók életét követelte, rengetegen küzdenek a poszt-Covid-tünetekkel, egzisztenciák, családi vállalkozások, cégek mentek tönkre. Az orosz–ukrán háború kirobbanása pedig megmutatta, hogy tévesen hittük, a nagyobb fegyveres konfliktusok örökre elkerülik Európát. Kiderült, hogy a béke törékeny, és az eddig leginkább csak a tankönyvekből, híradásokból ismert fegyveres harcok, energiaválság, éhínség és háborús menekülthullám nagyon is jelen lehet Európában. Jelen is van.