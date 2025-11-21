Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán

Egyre feszültebb a helyzet Lengyelországban, ahol két ukrán állampolgárt vádolnak terrorista jellegű szabotázzsal egy vasúti pálya felrobbantása miatt. Az incidens, amely az Ukrajnába irányuló szállítmányok útját érintette, csupán a jéghegy csúcsa: a háborús eszkaláció árnyéka egyre sötétebb Európában, és a lengyel hatóságok ezreket számláló katonai erőket vetnek be a kritikus infrastruktúra védelmére. Senki sem sérült meg a robbanásban, írja az Origo.

Ukrán elkövetők állnak a robbantás mögött. Fotó: AFP

A lengyel hatóságok jelentették be, hogy két ukrán férfi áll a háttérben a merénylet kapcsán, amely november 18-án érte a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonalat. A robbanás a Mika nevű kisváros közelében történt, körülbelül száz kilométerre Varsó délkeleti részétől.

A detonáció súlyosan megrongálta a pályát, amely elsősorban Ukrajnába tartó segély- és katonai szállítmányok forgalmát szolgálta ki. A hatóságok szerint a támadás célja egyértelműen a logisztikai láncok megzavarása volt, ami a jelenlegi geopolitikai feszültségek fényében különösen aggasztó.

A gyanúsítottak – akiknek a nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – a robbanás után azonnal elhagyták Lengyelországot, és Belarusszia felé szöktek.

Mindössze néhány nappal korábban, ugyanazon a vasútvonalon újabb szabotázst követtek el Puławy térségében, körülbelül ötven kilométerre Lublin keleti részétől. Itt a villanyvezetékeket rongálták meg, ami órákra megbénította a vonatközlekedést. A robbanások szerencsére nem okoztak személyi sérülést.

Katonai mozgósítás: tízezer lengyel katona az utcákon

A lengyel kormány nem hagyta válasz nélkül a történteket. Szeptember 20-án, szerdán Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter bejelentette, hogy akár tízezer katonát vezényelnek ki országszerte a rendőrség támogatására. A művelet célja a kritikus infrastruktúra – beleértve a vasúti pályák, hidak, viaduktok és a lengyel állami vasúttársaság által üzemeltetett átszállási csomópontok – védelme.

A szabotázsakciók ellensúlyozása, a polgárok biztonságának növelése, a társadalmi integráció előmozdítása és a dezinformáció elleni küzdelem érdekében különítjük el ezt a létszámot

– hangsúlyozták a közleményben.