Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán

Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után. Újabb részletek derültek ki a szabotázsról, amit ukránok követtek el a lengyel vasút ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 12:16
Ukrán támadás Lengyelország ellen (Fotó: AFP)
Egyre feszültebb a helyzet Lengyelországban, ahol két ukrán állampolgárt vádolnak terrorista jellegű szabotázzsal egy vasúti pálya felrobbantása miatt. Az incidens, amely az Ukrajnába irányuló szállítmányok útját érintette, csupán a jéghegy csúcsa: a háborús eszkaláció árnyéka egyre sötétebb Európában, és a lengyel hatóságok ezreket számláló katonai erőket vetnek be a kritikus infrastruktúra védelmére. Senki sem sérült meg a robbanásban, írja az Origo.

Ukrán elkövetők állnak a robbantás mögött (Fotó: AFP)
A lengyel hatóságok jelentették be, hogy két ukrán férfi áll a háttérben a merénylet kapcsán, amely november 18-án érte a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonalat. A robbanás a Mika nevű kisváros közelében történt, körülbelül száz kilométerre Varsó délkeleti részétől. 

A detonáció súlyosan megrongálta a pályát, amely elsősorban Ukrajnába tartó segély- és katonai szállítmányok forgalmát szolgálta ki. A hatóságok szerint a támadás célja egyértelműen a logisztikai láncok megzavarása volt, ami a jelenlegi geopolitikai feszültségek fényében különösen aggasztó.

A gyanúsítottak – akiknek a nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – a robbanás után azonnal elhagyták Lengyelországot, és Belarusszia felé szöktek. 

Mindössze néhány nappal korábban, ugyanazon a vasútvonalon újabb szabotázst követtek el Puławy térségében, körülbelül ötven kilométerre Lublin keleti részétől. Itt a villanyvezetékeket rongálták meg, ami órákra megbénította a vonatközlekedést. A robbanások szerencsére nem okoztak személyi sérülést.

 

Katonai mozgósítás: tízezer lengyel katona az utcákon

A lengyel kormány nem hagyta válasz nélkül a történteket. Szeptember 20-án, szerdán Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter bejelentette, hogy akár tízezer katonát vezényelnek ki országszerte a rendőrség támogatására. A művelet célja a kritikus infrastruktúra – beleértve a vasúti pályák, hidak, viaduktok és a lengyel állami vasúttársaság által üzemeltetett átszállási csomópontok – védelme. 

A szabotázsakciók ellensúlyozása, a polgárok biztonságának növelése, a társadalmi integráció előmozdítása és a dezinformáció elleni küzdelem érdekében különítjük el ezt a létszámot

 – hangsúlyozták a közleményben.

A hadműveletet az ország teljes területén végzik, de a vezérkari főnök szerint a különösen sebezhető pontokon – mint például a keleti határszakaszon – nagyobb lesz a katonai jelenlét. 

Természetesen ez egy hatalmas terület, de azonosítjuk a gyenge pontokat, ahol intenzívebb védelmet biztosítunk. A kampány azonban az egész országot lefedi

– fogalmazott a tábornok egy sajtótájékoztatón.

Marcin Kierwiński, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium vezetője szintén megnyugtató üzenettel szolgált: 

Lengyelország felkészült, és minden rendelkezésre álló erőforrást felhasznál minden minisztériumban és állami szervben polgárai és infrastruktúrája biztonságának védelmére.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a katonák nem csupán őrködnek, hanem a helyi közösségekkel együttműködve járulnak hozzá a stabilitáshoz, például dezinformációs kampányok ellen fellépve.

 

Borítókép: Ukrán támadás Lengyelország ellen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

