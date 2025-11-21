Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Előkerült egy videó a pusztító tűzről, amely a Bazilikánál ütött ki egy társasházban

Az oltásban több mint negyven tűzoltó vett részt, tizenegy tűzoltó gépjárművel.

Forrás: BM OKF2025. 11. 21. 11:58
lakástűz az V. kerületben Forrás: BM OKF
Öt vízsugárral oltották el a lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók csütörtök délután az V. kerületben – írja a katasztrófavédelem a Magyar Nemzetnek küldött közleményében.

Egy társasház ötödik emeleti lakása, valamint az épület teteje égett nagy terjedelemben a Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz további két lakást is elért. Az egységek nyolcvan-száz négyzetméteren három vízsugárral dolgoztak a tető oltásán, míg száz-százötven négyzetméteren két vízsugárral az alatta lévő szintet oltották. 

A munkálatok közben megbontották a ház tetőszerkezetét, ahol beizzásokat tapasztaltak. A tűzoltásban több mint negyven tűzoltó tizenegy tűzoltó gépjárművel vett részt.

 

 

