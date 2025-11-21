Előkerült egy videó a pusztító tűzről, amely a Bazilikánál ütött ki egy társasházban

Egy társasház ötödik emeleti lakása, valamint az épület teteje égett nagy terjedelemben a Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz további két lakást is elért. Az egységek nyolcvan-száz négyzetméteren három vízsugárral dolgoztak a tető oltásán, míg száz-százötven négyzetméteren két vízsugárral az alatta lévő szintet oltották.

A munkálatok közben megbontották a ház tetőszerkezetét, ahol beizzásokat tapasztaltak. A tűzoltásban több mint negyven tűzoltó tizenegy tűzoltó gépjárművel vett részt.