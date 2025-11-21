Öt vízsugárral oltották el a lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók csütörtök délután az V. kerületben – írja a katasztrófavédelem a Magyar Nemzetnek küldött közleményében.
Előkerült egy videó a pusztító tűzről, amely a Bazilikánál ütött ki egy társasházban
Az oltásban több mint negyven tűzoltó vett részt, tizenegy tűzoltó gépjárművel.
Egy társasház ötödik emeleti lakása, valamint az épület teteje égett nagy terjedelemben a Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz további két lakást is elért. Az egységek nyolcvan-száz négyzetméteren három vízsugárral dolgoztak a tető oltásán, míg száz-százötven négyzetméteren két vízsugárral az alatta lévő szintet oltották.
A munkálatok közben megbontották a ház tetőszerkezetét, ahol beizzásokat tapasztaltak. A tűzoltásban több mint negyven tűzoltó tizenegy tűzoltó gépjárművel vett részt.
A téma legfrissebb hírei
Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállítórepülőgépe + videó
A katonai szállítórepülőgép a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.
Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó
Nagy politikai zseni vagy, Peti! – üzente a politikus.
Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát
A kormánypártok fővárosi frakciója szerint nem az ő feladatuk megoldani a Karácsony-többség által előidézett válságot.
Káprázatos fotókon a hófedte országrészek, a katasztrófavédelem kiadta a figyelmeztetést
A Bakony és az Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat.
