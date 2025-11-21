Karácsony GergelyKiss AmbrusFőpolgármesteri HivatalFővárosi Közgyűlésjavaslat

Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát

A Fidesz fővárosi képviselője szerint Karácsony Gergely és a mögötte álló frakciók több mint egy éve képtelenek biztosítani a törvényes működés feltételeit a fővárosban, miközben Budapest csődközelbe sodródott. Úgy látja: a főpolgármester nem törekszik érdemi megoldásra, a közgyűlés pedig törvénytelen költségvetéssel és rendezetlen vezetéssel működik továbbra is.

Gábor Márton
2025. 11. 21. 12:22
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésén várhatóan szavazni fog a főpolgármester-helyettes személyéről. 

Tüttő Kata és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)

Ennek kapcsán a kormánypárti frakció képviselője, Szepesfalvy Anna kiemelte, 

Karácsony Gergelynek és a munkáját segítő többségi frakcióknak a dolga megteremteni a törvényes működést. Ezt az elmúlt több mint egy évben nem sikerült megtenniük, a főpolgármester pedig nem is törekedett a helyettesével kapcsolatos kérdések megoldására. Egyszer tett javaslatot, majd levetette azt a napirendről. Vagyis egyszer sem szavaztunk valójában a főpolgármester-helyettesek kérdéséről.

A politikus kiemelte, jelenleg törvénytelenül működik a közgyűlés, törvénytelen költségvetést fogadott el a városvezető koalíció, ami oda vezetett, hogy gyakorlatilag csődben van Budapest. 

A cégekből egyre inkább buknak ki a botránygyanús, gazdasági visszaélés gyanújára okot adó esetek. Teljes a káosz és teljes a gazdátlanság a fővárosban. Ugyanakkor mivel a balliberális képviselők adják a város kormányzásához a többséget, a főpolgármester-helyettes kinevezése az ő dolguk. A Fidesz jelen pillanatban a közgyűlésben az ellenzéki szerepet tölti be, úgyhogy nem a mi dolgunk megoldani ezt a problémát, amit ez a közgyűlési többség állított elő

– emelte ki Szepesfalvy. Elmondta, véleménye szerint Karácsony Gergely nem igazán törekszik arra, hogy megoldja a város problémáit. 

Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni ezt a feladatot. Az MSZP-s politikus – aki 2019 és 2024 között már volt Budapest főpolgármester-helyettese – nemrég hosszasan ecsetelte, hogy azért nem járt a bírálóbizottság ülésére, mivel jelenleg »nagyon sok a dolga«. Ha arra nem ért rá, akkor nem tudom, mennyire érne rá a főpolgármester-helyettesi feladatok maradéktalan ellátására

– zárta a beszélgetést a politikus. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot. Úgy tudjuk, Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében. 

Tüttő Kata és Barabás Richárd a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) 

A politikust megválasztásában ugyanakkor lapunk értesülései szerint egyik nagy frakció sem támogatja, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésében. 

Ugyanakkor ez a helyzet még változhat, hiszen amint arról már korábban beszámoltunk, a főpolgármester pénteken egyeztet az összes fővárosi frakcióval a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban.

Mint megírtuk, a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta,

a bíróság felszólította a közgyűlést, hogy harminc napon belül változtasson a törvénytelen állapoton, így a főpolgármesternek elő kell terjesztenie egy javaslatot. Amennyiben a közgyűlés elfogadja azt, megoldódik a helyzet, ha pedig nem, akkor a főispán fog főpolgármester-helyettest kinevezni.

A főigazgató elmondta, neveket még nem tud mondani. 

A jelöltek neve várhatóan a pénteki egyeztetést követően kerülhet majd nyilvánosságra. 

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez ebben az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére. 

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban az akkor még párbeszédes Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. 

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt akkori frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond fővárosi főispán felhívásának lényege, hogy addig a közgyűlés törvénytelenül működik, amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis akkor Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.