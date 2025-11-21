Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát

A Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésén várhatóan szavazni fog a főpolgármester-helyettes személyéről.
Ennek kapcsán a kormánypárti frakció képviselője, Szepesfalvy Anna kiemelte,
Karácsony Gergelynek és a munkáját segítő többségi frakcióknak a dolga megteremteni a törvényes működést. Ezt az elmúlt több mint egy évben nem sikerült megtenniük, a főpolgármester pedig nem is törekedett a helyettesével kapcsolatos kérdések megoldására. Egyszer tett javaslatot, majd levetette azt a napirendről. Vagyis egyszer sem szavaztunk valójában a főpolgármester-helyettesek kérdéséről.
A politikus kiemelte, jelenleg törvénytelenül működik a közgyűlés, törvénytelen költségvetést fogadott el a városvezető koalíció, ami oda vezetett, hogy gyakorlatilag csődben van Budapest.
A cégekből egyre inkább buknak ki a botránygyanús, gazdasági visszaélés gyanújára okot adó esetek. Teljes a káosz és teljes a gazdátlanság a fővárosban. Ugyanakkor mivel a balliberális képviselők adják a város kormányzásához a többséget, a főpolgármester-helyettes kinevezése az ő dolguk. A Fidesz jelen pillanatban a közgyűlésben az ellenzéki szerepet tölti be, úgyhogy nem a mi dolgunk megoldani ezt a problémát, amit ez a közgyűlési többség állított elő
– emelte ki Szepesfalvy. Elmondta, véleménye szerint Karácsony Gergely nem igazán törekszik arra, hogy megoldja a város problémáit.
Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni ezt a feladatot. Az MSZP-s politikus – aki 2019 és 2024 között már volt Budapest főpolgármester-helyettese – nemrég hosszasan ecsetelte, hogy azért nem járt a bírálóbizottság ülésére, mivel jelenleg »nagyon sok a dolga«. Ha arra nem ért rá, akkor nem tudom, mennyire érne rá a főpolgármester-helyettesi feladatok maradéktalan ellátására
– zárta a beszélgetést a politikus.
