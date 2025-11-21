Menczer TamásBujdosó AndreafórumPiliscsabaMagyar Péter

Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban üzent Magyar Péternek. A kormánypárti politikus ironikus hangnemben gratulált ellenfelének, amiért – megfogalmazása szerint – végre vele foglalkozik, és nem a miniszterelnökkel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 21. 12:29
Fotó: Máté Krisztián
„Gratulálok, Peti! Végre megtaláltad a szintet, velem foglalkozol, a miniszterelnököt meg békén hagyod” – üzente ironikusan a Tisza-vezérnek a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás. 

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Vajda János

Menczer köszönetet is mondott a videóban, amiért szerinte az ellenzéki politikus népszerűsíti a fórumait és a körzetében zajló fejlesztéseket: 

Azt is köszönöm, hogy reklámozod a fórumaimat és a választókörzetem fejlesztéseit. A 444 és a Telex után most már te is, köszönöm! Nagy politikai zseni vagy, Peti.

A politikus elmondta, hogy minden héten tart fórumot a választókörzetében, és az elmúlt három hétben 

hatszázmillió forintnyi fejlesztést jelentett be Piliscsabán, Solymáron és Pilisszentivánon, a jövő héten pedig Zsámbékra megy.

Hozzátette: minden esemény nyitott, és mindenkit, a tiszásokat is szeretettel fogadja, akkor is, ha Menczer állítása szerint a Tisza Párt részéről kerülik a személyes jelenlétet: 

– Az a helyzet, hogy a tiszások besz@artak. Veled az élen, Peti.

A videóban külön üzent a potenciális kihívójának, Bujdosó Andreának is:  – Zsámbékon jövő héten szeretettel látom Bujdosó Andreát.

Menczer arról is beszélt, hogy egy fiatal kérdező – állítása szerint a Tisza Párt küldötte – részt vett az egyik rendezvényén.

Annak a kisgyereknek, akit odaküldtél, minden kérdésére válaszoltam. Bántóan gyenge képességű, legközelebb küldj egy komolyabb kádert

– üzente.

A politikus zárásként megismételte meghívását: – A jövő héten Zsámbékon téged is és Bujdosó Andreát is várunk szeretettel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)

         
        
        
        

