Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó

„Gratulálok, Peti! Végre megtaláltad a szintet, velem foglalkozol, a miniszterelnököt meg békén hagyod” – üzente ironikusan a Tisza-vezérnek a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.
Menczer köszönetet is mondott a videóban, amiért szerinte az ellenzéki politikus népszerűsíti a fórumait és a körzetében zajló fejlesztéseket:
Azt is köszönöm, hogy reklámozod a fórumaimat és a választókörzetem fejlesztéseit. A 444 és a Telex után most már te is, köszönöm! Nagy politikai zseni vagy, Peti.
A politikus elmondta, hogy minden héten tart fórumot a választókörzetében, és az elmúlt három hétben
hatszázmillió forintnyi fejlesztést jelentett be Piliscsabán, Solymáron és Pilisszentivánon, a jövő héten pedig Zsámbékra megy.
Hozzátette: minden esemény nyitott, és mindenkit, a tiszásokat is szeretettel fogadja, akkor is, ha Menczer állítása szerint a Tisza Párt részéről kerülik a személyes jelenlétet:
– Az a helyzet, hogy a tiszások besz@artak. Veled az élen, Peti.
A videóban külön üzent a potenciális kihívójának, Bujdosó Andreának is: – Zsámbékon jövő héten szeretettel látom Bujdosó Andreát.
Menczer arról is beszélt, hogy egy fiatal kérdező – állítása szerint a Tisza Párt küldötte – részt vett az egyik rendezvényén.
Annak a kisgyereknek, akit odaküldtél, minden kérdésére válaszoltam. Bántóan gyenge képességű, legközelebb küldj egy komolyabb kádert
– üzente.
A politikus zárásként megismételte meghívását: – A jövő héten Zsámbékon téged is és Bujdosó Andreát is várunk szeretettel.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)
