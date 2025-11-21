Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

„Így lett a nagy bátorságból besz@riság…” – írta megjegyzésként közösségi oldalára feltöltött videójához Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra utalt, hogy noha korábban késhegyre menő vitákat helyezett kilátásba Magyar Péter a Tisza jelöltaspiránsaival kapcsolatban, mostanra azonban megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, mi több, még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel.

Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól mint ő.

– tette hozzá.