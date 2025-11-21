Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Menczer Tamásképviselő-jelöltMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy képviselői majd késhegyre menő vitákat folytatnak, és tűzön-vízen át kiállnak a körzetük érdekeiért. Majd kiderült, a Tisza Párt vezetője az összes jelöltnek megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, és kerülniük kell a nyilvánosságot is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 21. 10:12
„Így lett a nagy bátorságból besz@riság…” – írta megjegyzésként közösségi oldalára feltöltött videójához Menczer Tamás. 

Kisbér, 2025. november 19. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 2025. november 19-én. Mellette Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője. MTI/Krizsán Csaba
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra utalt, hogy noha korábban késhegyre menő vitákat helyezett kilátásba Magyar Péter a Tisza jelöltaspiránsaival kapcsolatban, mostanra azonban megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, mi több, még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel.

Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól mint ő.

 – tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


