Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

„Így lett a nagy bátorságból besz@riság…” – írta megjegyzésként közösségi oldalára feltöltött videójához Menczer Tamás.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra utalt, hogy noha korábban késhegyre menő vitákat helyezett kilátásba Magyar Péter a Tisza jelöltaspiránsaival kapcsolatban, mostanra azonban megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, mi több, még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel.
Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól mint ő.
– tette hozzá.
