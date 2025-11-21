Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A bíróság február 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából.

Holló István elfogása. Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ügyészség éppen a napokban kérte a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását, amivel a bíróság is egyetértett. A végzés nem végleges, mert a gyanúsított és védője fellebbezett.

Kémkedés miatt nyomoznak

Hollóról egy tavasszal megtartott nemzetbiztonsági bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót a TEK közreműködésével fogták el, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást.

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai, a honvédségi és az energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Kapcsolatban állhatott a Tisza Párt kulcsemberével

Holló István a ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, a magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója sem tagadta. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.