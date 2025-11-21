Paks II vezére Dubajban: Az atomenergia a válasz a technológia áraméhségére

– A jelenlegi geopolitikai környezetben Kelet-Közép-Európa energiabiztonsága három pilléren nyugszik: a diverzifikált ellátáson, a rendszer stabilitásán és a hosszú távú kiszámíthatóságon. Az atomenergia mindháromhoz egyedülálló módon járul hozzá – jelentette ki Jákli Gergely a november 20-án Dubajban megrendezett Investopia CEE – UAE Strategic Economic Forumon. A Paks II Zrt. elnök-vezérigazgatója az atomenergetikával, a régiónk energiabiztonságával és az Öböl-menti tőkebevonás kérdésével foglalkozó panelbeszélgetésen ismertette álláspontját.

Forrás: Pixabay

Az áramtermelésnek lépést kell tartania, de nem akárhogyan

Mint Jákli Gergely kifejtette: világszerte technológiai forradalom zajlik, az ipari teljesítmény növekedése, az elektromobilitás térnyerése, a mesterséges intelligencia elterjedése és a nagy adatközpontok létrejötte exponenciálisan növeli az áram iránti keresletet. Ezt az igényt pedig csak stabil, biztonságos, költséghatékony és környezetbarát módon lehet kielégíteni, erre az atomenergia a megoldás.

Ezt korábban igazolta az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága is – idézte fel az elnök-vezérigazgató –, a szervezet jelentése alapján is az atomenergia a legzöldebb energiaforrás. A dokumentumban foglaltak szerint az atomerőművek működése az elmúlt ötven évben hozzávetőleg 74 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátástól óvta meg a környezetet. Jákli Gergely ehhez kapcsolódóan kiemelte, hogy a Paks II fejlesztésben épülő két új, egyenként 1200 MW-os egység révén Magyarország évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást kerül el, és évi négymilliárd köbméterrel csökkenti a földgázimportot.

A pénzpiac is látja: az atomenergiába érdemes fektetni

A társaság elnök-vezérigazgatója arról is szólt, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen változott a pénzintézetek hozzáállása az atomiparhoz, a Goldman Sachs, a J. P. Morgan és az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket dolgoznak ki a nukleáris szektor számára.

A zöldátmenet elősegítette, hogy a bankok figyelme az atomenergiára is kiterjedjen, ugyanakkor továbbra is kulcskérdés a kockázatvállalás. Míg a már működő atomerőművek üzemeltetési feltételei elemezhetők, ezáltal finanszírozásuk benchmarkjai (azaz a stabilitásra vonatkozó mérceértékek, referenciapontok) adottak, az atomerőművek építésére vonatkozóan ezek hiányoznak. Mivel referenciapontok híján a beruházások előkészítésénél és megvalósításánál nehéz mihez visszanyúlni, ezért kulcsfontosságú a benchmarkok építése, az előrehaladás megbízható mérése a projekt teljes életciklusában, ezáltal pedig a pénzügyi kockázatok csökkentése, ami végső soron a projekt időtávjának csökkentését is eredményezheti – fejtette ki Jákli Gergely.

A Kelet is nyitna felénk

A fórum megnyitóján H. E. Abdulla Bin Touq Al Marri, az Egyesült Arab Emírségek gazdasági és turisztikai minisztere, az Investopia elnöke egyebek mellett arról beszélt: szükséges a Közép- és Kelet-Európa, valamint az Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági és befektetési partnerség szorosabbra fűzése. Al Marri az Emírségeket kiemelkedő globális befektetési célpontnak, egyfajta ideális hídnak nevezte a nemzetközi piacok és a dinamikusan fejlődő régiónk között.

Rámutatott arra is, hogy cél a pénzügyi tőke és a kutatás-fejlesztési lehetőségek összekapcsolása olyan új gazdasági szektorokban, amelyek a jövő növekedését garantálják. Kiemelte ezek közül a mesterséges intelligenciát, az űripart, a védelmi ipart, valamint a kritikus jelentőségű energiaágazatot, ideértve az atomenergetikát is.

A miniszter jelezte: a partnerség építése, a tőkeáramlás elősegítése és a közös innováció révén mindkét régió jelentős, tartós gazdasági növekedést érhet el.