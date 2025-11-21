Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kocsis Mátébaloldalindulatjobboldalgyűlöletinternet

„ Tele vannak gyűlölettel, ezért mocskosabb a szájuk is” – Kocsis Máté elmagyarázta, miért idegesek a baloldali szavazók + videó

A magyar közéletben tapasztalható online agresszió jelentős része a baloldali választóktól érkezik a Fidesz frakcióvezetője szerint. Kocsis Máté úgy fogalmazott: a baloldali szimpatizánsok frusztráltak, idegesek, elkeseredettek, agresszívek, dühösek, és ez határozza meg a viselkedésüket a digitális térben is.

2025. 11. 21. 11:17
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
– A magyar baloldali választók frusztráltak, idegesek, elkeseredettek, agresszívek, dühösek, ezért nem tudunk velük pariban lenni az interneten sem, mert bennük van indulat – fogalmazott Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában. 

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter hívei idegesek és elkeseredettek, ezért hangosak. Fotó: Csudai Sándor

Véleménye szerint a jelenség oka az, hogy a baloldal politikusai nem tudtak 16 év alatt politikai elégtételt venni a magyar jobboldalon, ami szerinte tartós feszültséget és csalódottságot okozott azon a térfélen. 

Mint mondta, ez a frusztráció vezet ahhoz, hogy 

tele vannak gyűlölettel, ezért mocskosabb a szájuk is.

A frakcióvezető kulturális különbségeket is említett a két tábor között. Úgy vélte, a jobboldali, polgári, keresztény-nemzeti értékrendű családokból érkező választókat nem olyan minták alapján nevelték, hogy valakinek a halálát kívánják, ezért kevésbé aktívak vagy indulatosak a kommentfelületeken. Állítása szerint ez az oka annak is, hogy a jobboldali szavazók sokszor kisebbségben érzik magukat az interneten.

Kocsis úgy fogalmazott: sok polgári neveltetésű embernek elmegy a kedve az egésztől, amikor szembesül az online vita heves hangnemével. Szerinte ez magyarázza azt is, miért tűnik úgy, hogy a baloldal dominánsabb az internetes kommentek terén. 

Valószínűleg azért is érezzük magunkat kisebbségben az interneten, mert ténylegesen kevesebben vagyunk. Egy polgári neveltetésű embernek, ha meglátja azt, ami a kommentszekcióban megy, elmegy a kedve az egésztől

– fogalmazott a politikus. 

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

