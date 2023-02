Lecke gyomorforgatásból

Merthogy a cikkben Szalma Ivett családszociológus erre tesz nem kevés utalást: „… a tudatosan gyermektelenek száma azóta sem ütötte át azt a határt, hogy külön vizsgálni kellene a csoportot. Mégis fontos ezt a témát kutatni a növekvő tendencia miatt, hiszen előreláthatólag a jövőben is nőni fog a gyermektelenek aránya, ezen belül azoké is, akik tudatosan nem vállalnak gyereket. Őket pedig gyakran bélyegzik nem normálisnak, megkérdőjelezik a döntéseiket.” Bátortalanul teszem csak fel a kérdést: kicsoda?

Egyébként nem tudom, létezik-e egyáltalán olyan ember, aki nemzőképes kora végéig valóban azért marad gyermektelen, mert nem akar vállalni egyet sem – ezzel kapcsolatban a cikk is ambivalens. Lehet, hogy igen, nem tudom, a tapasztalatom viszont az – bár nyilván ez nem releváns adat –, hogy aki nem vállal gyermeket élete során, az inkább valamilyen egyéb oknál fogva nem teszi, nem önszántából. Például egészségi okok miatt, a megfelelő párkapcsolat hiánya miatt, anyagi megfontolásból. Ezt pedig később úgy kommunikálja, hogy saját maga döntött így.

Az írás később így folytatódik: „A nyugat-európai társadalmakban a homoszexualitás a magánügy dimenziója felé terelődik, de nálunk a politikai elit ezt a témát közügyként tematizálja. Pont ugyanez történik a gyermekvállalás, nem vállalás kérdésével is. Bár a téma egyéni szinten – és ez már nálunk is igaz – egyre inkább a magánszférába tartozik, van egy közéleti diskurzus erről, és ezen a szinten azt üzenik nekünk, hogy nincs rendben, ha nem vállalunk gyereket, és ezt a politika is minden pillanatban az arcunkba nyomja. Azt sugallják, állítják, hogy a te döntéseden múlik a magyarság túlélése, miközben azért a gyermek(nem)vállalás kérdése nagyon személyes szinten dől el.”

Érdemes tisztázni: a magyarság sorsa a nemzőképes magyar embereken múlik. Ez politikától független tény, ugyanis addig lesznek magyar emberek a Földön, amíg vannak olyan magyar anyák, akik megszülik őket.

Ez tulajdonképpen nem is olyan bonyolult dolog. Idevág és nagyon fontos az is, hogy aki gyermeket vállal bármely országban, az bátran nevezhető társadalmi felelősségvállalásnak is, hiszen a babákból egyszer felnőttek lesznek, akik termelik a GDP-t, és például eltartják azokat a nyugdíjasokat is, akik életük során tudatosan nem nemzettek utódot. Úgyhogy bármely európai kormánynak nemcsak demográfiai, de gazdasági szempontból is a gyermeket vállalókat érdemes támogatnia.

Abban egyetértek, hogy az, hogy valaki szeretné-e bővíteni a családját vagy sem, abszolút magánügy. Az viszont, hogy valaki azért nem lépi ezt meg, mert olyan körülötte a gazdasági környezet, hogy a többtagú családját már nem tudná eltartani, jó esetben már a közügy szintjére emeli a témát, hiszen az anyagiaktól való függés enyhítése vagy megszüntetése érdekében egy aktuálisan regnáló kormány sok mindent tehet. Ha például ma valaki átböngészi a magyar családtámogatási palettát, elég konkrét bizonyosságot kap erről.