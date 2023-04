Jobb, ha Merkel nem tér vissza

Van-e reális esély Angela Merkel visszatérésére? – kérdezi a keddi számunkban megjelent véleménycikkének címében ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A meglepő, tán szándékosan provokatív kérdés apropóját az adta a szerzőnek, hogy a volt német kancellár egy hete megkapta a legnagyobb német állami kitüntetést (a nagykereszt legmagasabb fokozatát), amit előtte – hét évtized alatt – csupán két elődje: Konrad ­Adenauer és Helmut Kohl vehetett át.

A kitüntetés időzítése furcsa és jócskán megkésett, hiszen Angela Merkel már másfél éve – állítása szerint végleg – lelépett a politika színpadáról. És az is bizarr, hogy Merkel volt beosztottja, a jelenlegi német államfő, Frank-Walter Steinmeier adta át a kitüntetést. Talán csak nem azért most kapott észbe az ősz hajú szocdem politikus, mert februárban Elefántcsontpart fővárosában volt főnöke átvette az UNESCO békedíját a ­2015-ben meghirdetett „open door” menekültpolitikája elismeréséül? Amiről a visszavonuló kancellár még 2021 novembe­rében is úgy nyilatkozott, hogy szerinte sikerült 2015-ben megbirkózni a menedékkérők beáramlásával: „Igen, megcsináltuk!”

Ez azonban annak tükrében finoman szólva is disszonáns, hogy Merkel az általa a Willkommenskultur jelszavával Németországra zúdított migránscunami után egy évvel ország-világ előtt őszintén beismerte, hogy országát és őt magát is felkészületlenül érte a migrációs válság:

Túl sokáig vártunk, mire igazán szembenéztünk a menekültproblémával, ezért most felül kell múlnunk saját magunkat, és ez rám is vonatkozik.

A mindig hűvösen és szigorúan racionális Merkel szokatlanul érzelmesen azt mondta: „Ha tudnám, sok-sok évvel visszaforgatnám az idő kerekét.” S akkor, 2016 szeptemberében hozzátette: nem szívesen ismétli meg többé, hogy „sikerülni fog, megoldjuk” (Wir schaffen das!), mert ez a kijelentés üres szólammá vált, és sokakat provokál.