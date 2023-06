A Nyugat háborús pszichózisban él

Keleti szomszédunknak a most zajló háborúban tanúsított bátorsága és hősiessége valóban elismerésre méltó. Tudnánk is gratulálni a díjhoz, ha nem látnánk az érem másik oldalát. Nem tőlünk származik a meghökkentő információ − a The Washington Post szivárogtatta ki −, hogy az amerikai katonai hírszerzés dokumentumai szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervei között szerepelt a hazánknak és Szlovákiának kőolajat szállító Barátság olajvezeték felrobbantása.