Így képzeli a hülye Magyar Péter

Szedjük pontokba a lényeget, csak azért, hogy mint pedáns könyvelő,

mindig vissza tudjuk keresni, ki is ez a nyomorult, beteg gazember valójában.

1: Lássuk először hűvös szaknyelven, mi a diagnózis:

„A narcisztikus grandiozitás legfőbb jellemzői

Elsőként elmondható, hogy gyakran arrogáns, agresszív, kritikára durván reagál.

Emberi és társas kapcsolataiban is gyakran viselkedik ellenségesen, zsarnokként, illetve jellemző rá a bosszúálló és a manipulatív viselkedés, az empátia hiánya, valamint a felelősség másokra hárítása és mások hibáztatása. Jellemzően saját tehetségét és eredményét eltúlozza, valamint környezetétől irreális mértékű elismerést és csodálatot vár el. Mindebből következik, hogy kiváltságosnak, különlegesnek, felsőbbrendűnek gondolja magát, aki különleges bánásmódot érdemel, és akihez a másiknak kell alkalmazkodnia, vagyis ezáltal számos dologra feljogosítva érzi magát. Mindemellett gyakran irigy másokra, vagy pedig éppen azt gondolja, hogy mások irigyek rá.

Mindebből következően természetesen nem meglepő, hogy társas kapcsolatai nem zökkenőmentesek, illetve az sem, hogy a környezetében élő emberek kifejezetten szenvedhetnek ezen megnyilvánulásaitól.

Más pszichiátriai zavarokat illetően gyakran mutat együttes előfordulást a szerhasználattal, az antiszociális- és paranoid személyiségzavarral. Általában véve elmondható, hogy a grandiózus narcisztikusok reagálnak legkevésbé a pszichoterápiára. A jelenleg a pszichiátriai gyakorlatban használatos diagnosztikai kritériumrendszer (DSM-V) is gyakorlatilag a fenti, grandiozitással jellemezhető narcisztikus személyiség tulajdonságait összegzi.”

Eddig világos.

Ez ötvöződik benne a moral insanity lefegyverző aljasságával és a teljesen gátlástalan hazudozással.

2: Nézzünk két egyszerű példát.

Titokban – Istenem, hát hogyan máshogyan? – rögzíti a (volt) feleségével (és vajon még hány másik emberrel?) folytatott magánbeszélgetéseit, ezeket a felvételeket gondosan elraktározza, ki tudja, mire lesz még jó alapon. Majd első körben azzal próbálja védeni a védhetetlent, hogy csak azért vette fel, mert így is védeni akarta a feleségét (!). Kisvártatva pedig elmondja – nyilván nem akarva – az igazságot, imigyen: „Szinte biztos voltam abban, hogy nekem ezt nem kell felhasználnom, mert nem lesznek annyira buták, annyira hülyék a srácok, hogy belenyomjanak engem vagy minket az árokba, mert akkor még viharosan, de együtt éltünk. De a szükség törvényt bont.”

Ezt nem lehet félremagyarázni. A „fiúk” (értsd: a „fideszesek”) „belenyomták” az árokba, ezért nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amivel addig „csak” zsarolta a volt feleségét. S hogy mi is volt az „árokba nyomás”? Ez: „2024. március 14-én Magyar Péter, a Magyar Bankholding felügyelőbizottságának és a Volánbusz igazgatóságának kétes magánéletű és mindaddig a NER-rel kötelékben repülő volt tagja pártalapítást és rendszerbuktatást jelentett be a budapesti Andrássy úton, miután két problémáját nem tűrhette tovább: egyrészt látványosan nem bírta a buráját Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek és saját volt feleségének, a vele ellentétben a politika első vonalába bejutni képes Varga Juditnak, és ami talán ennél is fontosabb – világossá vált a számára, hogy a továbbiakban nem fogja megkapni politikai állásokban kifejezett jussát.” (https://mandiner.hu/belfold/2024/04/magyar-peter-az-orban-rendszer-prigozsinja-es-pont-annyit-is-er)

És ez: „Magyar Péter Mészáros Lőrincnél akart dolgozni, épp tárgyalásban volt a forradalma előtt

És már azt sem tagadja, hogy ennek kapcsán volt felesége segítségét kérte – akit korábban titokban rögzített. Sőt kiderült, az állami cégekből való felállása sem pontosan úgy történt, ahogy arról eredetileg kommunikált. (...) »Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán,

amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek« – állt az említett üzenetben.

Varga Judit az esetet felidéző, korábbi posztjában így folytatta: »Ugye mindenki érti. Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond… aha. Ha pedig itt leírnám, hogy milyen döbrögikhez tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag

előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-i tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza… Folytassam, Péter? Tudom még…«

Mindez annak kapcsán fontos körülmény, hogy Magyar a NER-nek való hátat fordítását bejelentő posztjában annak idején azt írta, felmondta minden megbízatását, ami a kormányhoz vagy az államhoz köti. Csakhogy később a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: »Magyar Péter az MBH Bank felügyelőbizottságának a magyar állam által delegált tagja. Felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1., díjazása: havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízás visszavonását.«

Vagyis jóval a nagy bejelentés előtt. Magyar korábban ezt tagadta, ám a Heti Válaszban most már finomított a korábbi álláspontján, mondván, januárban valóban behívták a minisztériumba, ám abban maradtak, később még egyeztetnek arról, »hogyan és mint kéne megszüntetni valamelyik pozíciómat, nem maradtunk semmiben, mert nem ennyire egyszerű a megszüntetés egy banknál, ahol az állam csak részvényes«.

A podcast beszélgetés során most Magyar azt sem tagadta, volt feleségénél próbálkozott volna elérni, hogy megtarthassa a pozícióit (hiszen nem csak a banknál volt neki ilyen), amiktől ugyebár elmondása szerint végül önszántából távozott, ahogy az »állásért kilincselést« sem. Sőt.

Annak kapcsán, hogy valóban előrehaladott tárgyalásai voltak Magyar Közút- és MBH-karrierje végén, azt mondta: »Tárgyaltam akkoriban Mészáros Lőrincnek valamelyik cégével, de nem Mészáros Lőrinccel. Valóban el szerettem volna menni egy másik piaci céghez. Valóban tárgyalásokat folytattam, és függetlenül ettől az üzenettől, amit a volt feleségem nyilvánosságra hozott, megkaptam volna azt az állást, amiről szó van.«

Ráadásul elmondta azt is, volt beosztása a Hiventures nevű tőkealapkezelőnél is, ami szintén a gazdasági tárcához tartozik.”

(https://mandiner.hu/belfold/2024/04/magyar-peter-meszaros-lorincnel-akart-dolgozni-epp-targyalasban-volt-a-forradalma-elott)

Ez volt tehát a moral insanity forradalma: odalett minden jól fizető állami megbízatás, az asszony sem bírta tovább a narcisztikus pszichopata bántalmazásait, elő hát a titokban rögzített hangfelvételekkel.

3: S aztán jött a sok-sok hazugság, közöttük pedig az egyik legaljasabb, miszerint Kocsis Máté állandóan iszik, pezsgőzik, az egyetemet alig tudta elvégezni, mert akkor is mindig a kocsmában ült, csakúgy, mint most, amikor ugyanezt teszi munkaidőben.

A tények: Kocsis Máté rühelli a pezsgőt. Kocsis Máté rühelli az éttermeket. Kocsis Máté cum laude minősítéssel végezte az egyetemet, ahová ezt követően visszahívták tanítani.

Ennyit erről.

4: Legutóbbi tüntetésén a nyomorult, beteg gazember ismét előhozakodott a gyermekvédelemmel. Ok: támogatói, tanácsadói, pénzelői, stratégái és felépítői – vajon mióta készült erre az egészre a pszichopata? – azt a tanácsot adták neki, hogy a gyermekvédelem ügye, a pedofilbotrány és a kegyelmi botrány a Fidesz és szavazóbázisának „szíve közepe”, azt folytatni kell, bármi áron, így folytatva egyszersmind a DK azon gazemberségét, ahogy lepedofilozták a teljes jobboldali közösséget.

A pszichopata gazember hamar be is jelentette hallgatóságának (nagyjából ezer fő), hogy majd ő megvédi a gyerekeket, és fel fognak állítani egy gyors reagálású rendőri egységet az ilyen ügyek kezelésére.

Hát ez remek!

Idézzük csak fel Varga Judit interjújának vonatkozó részletét:

„A gyerek telefonját vette el, és azt mondta a telefonban, hogy a mama tönkretette a papát, úgyhogy a papa most mindannyiunkat börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek.”

Nos, ha lesz egyszer egy ilyen gyors reagálású rendőri egység, annak először ezt a nyomorult, beteg gazembert meg a hozzá hasonlókat kell elvinnie, haladéktalanul és könyörtelenül.

5: „Pintér, Orbán, a kormány és mindenki mondjon le!”

Ó, hát persze... Mi lehetne ennél világosabb, magától értetődőbb, természetesebb? Jön egy narcisztikus pszichopata, lemondásra szólítja fel a kormányt, és a kormány majd megrettenve lemond.

Így képzeli a hülye.

És nem így lesz.