Az életével játszik, aki megzavarja Erdogan budapesti látogatását

Ha felmerül, hogy valaki bármilyen fenyegetést jelent a védett személyekre, akkor kellő keménységgel fel fognak lépni ellene a hatóságok. Robert Fico elleni merényletből kiderült: vészhelyzetben nem lehet késlekedni, nem lehet mérlegelni. A korábbi merényletkísérletek és a világ felfokozott állapota miatt a hatóságok figyelme kifejezetten éles lesz a következő napokban Erdoganék látogatása miatt – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Horváth József biztonságpolitikai szakértő arra reflektálva, hogy a világ egyik legvédettebb embere kedden Magyarországra érkezik.

Horváth József elmondta: Recep Tayyip Erdogan török elnök a világ legjobban védett emberei közé tartozik (Fotó: Éberling András)

Mint ismert május 20–21-én Budapesten rendezik meg a Türk Államok csúcstalálkozóját. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály bejelentése szerint Orbán Viktor meghívására részt vesz a Várkert Bazárban tartandó rendezvényen Recep Tayyip Erdogan, a Török Köztársaság elnöke, de itt lesz az azeri, az üzbég, a kazah és a kirgiz elnök is.

A török elnök pedig a világ legjobban védett emberei közé tartozik.

Horváth József tájékoztatása szerint ennek egyik oka, hogy a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szeparatista mozgalom tagjai számos terrorszervezetet kezelnek, és

idáig gyakorlatilag célkeresztben tartották a török elnököt.

Bár már megkezdték a PKK feloszlatását (Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek tekinti őket), a török elnök még kiemelten védett.

Erdogan védelme Budapesten: ezekre kiemelten figyelnek a hatóságok

A biztonságpolitikai szakértő tájékoztatása szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már hónapokkal a célországba való megérkezés előtt megkezdődik az egyeztetés a török biztonsági szolgálatok és a fogadó ország szolgálatai között.

A személyvédelem megszervezése és végrehajtása kiemelt biztonsági intézkedések bevezetésével jár (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Egyebek mellett a programokról, az első számú vezetők szállásairól, a szállítóeszközökről, az útvonalakról, a kórházakról, és számos más témáról egyeztetnek.

Borzasztóan részletes a vizsgálandó lista.

„Például egy vészhelyzetre kiválasztott kórház felszereltségét is ellenőrzik. A műtő, a kórtermek felszereltségét is. Részt vettem idősebb George Bush 1989-es budapesti látogatásának a biztosításában. A csatornafedeleket már akkor is le kellett hegeszteni. Bár ezek az intézkedések jól hangzanak a médiában, ezek alapműveletek.”

Sokkal fontosabbak azok a finom és érzékeny műveletek, amelyek a háttérben zajlanak. Ez egy nagyon sziszifuszi, aprólékos munka

– részletezte. Hozzátette: minden egyes látogatásról történő felvételt kockáról kockára kielemeznek a szolgálatok biztonsági szempontból, feltételezve, hogy ezt az ellenséges terrorszervezetek is megteszik.

A bizalom

A szakértő szerint fontos a korábbi tapasztalatokon alapuló bizalom két ország szolgálata között, a török elnök pedig nem először jön Magyarországra. De hogyan kik védik a török elnököt? A szakértő elmondta: Erdogan hozza magával a szűk körű biztonsági szolgálatát.

Ezek kipróbált emberek, egyesek közülük akár hosszú évtizedek óta együtt dolgozhatnak az elnökkel.

A két hatóság (magyar és török) legbelső emberei gondosan összehangolják a munkájukat, hogy ne akadályozzák egymást. Horváth József kifejtette: az első és a második biztonsági körön felül van egy harmadik is: ők azok, akik az útvonalakat, a szállás külső környezetét biztosítják. Ebbe beletartoznak a folyosók, és a kijáratok is. A technikai ellenőrzéstől, a konvoj irányításán át a fizikai biztonságig mindent ők végeznek. A két fél biztonsági emberei általában angolul kommunikálnak egymással, titkos biztonsági szerveren keresztül.

Recep Tayyip Erdoğan biztonsági emberei nyitják a repülő ajtaját, miután a török elnök gépe megérkezett Hamburgba a 2017. július 7-i G20-csúcsra (Fotó: Sean Gallup/Getty Images)

A szakértő elmondta: a védést végző emberek rengeteget gyakorolják nap mint nap, hogy egy éles helyzetben hogyan lehet csökkenteni a reakcióidőt. Nem csak humán, technikai oldalról is.

– Folyamatos versenyfutás zajlik a merénylők, és a biztonsági emberek között is. Ez egy technikai kutatás-fejlesztés, amelynek nagyon fontos szerepe van a védelemben – zárta gondolatait a szakértő.

Mit csinál majd a TEK?

Az eseménnyel kapcsolatban a Terrorelhárítási Központnak (TEK) is küldtünk kérdéseket. A belügyminiszter kijelölése alapján ugyanis ők látják el a személyvédelmi feladatokat.

A TEK tájékoztatott: a személyvédelem megszervezése és végrehajtása kiemelt biztonsági intézkedések bevezetésével jár. Forrás: MTI

Mint írták: a személyvédelem megszervezése minden esetben az aktuális körülmények és a veszélyeztetettség figyelembe vételével történik.

Minden személyvédelmi munka egyedi, a szakemberek a szükséges intézkedéseket a bejövő információkat figyelembe véve hozzák meg.

„A személyvédelem részletei, számadatai és a konkrét intézkedések érthető okokból nem nyilvánosak, általánosságban azonban elmondható, hogy a nemzetközileg védett személy védelmét a TEK nem önállóan hajtja végre, az adott feladatnak megfelelően bevonásra kerülnek a külföldi személyvédelmi szerv, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint egyéb társszervek munkatársai is” – részletezték.

Mint írták: a személyvédelem megszervezése és végrehajtása kiemelt biztonsági intézkedések bevezetésével jár. A nemzetközileg védett személyt érintő veszély, vagy fenyegetések elhárítása érdekében a TEK jogosult

az adott területre egyébként érvényes közlekedési, tartózkodási szabályokat szigorítani,

ideiglenesen személyi és technikai ellenőrzési rendszabályokat bevezetni.

Igyekeznek azonban arra, hogy a dolgozó emberek, illetve a közlekedők mozgását csak a legszükségesebb mértékben korlátozzák.

A lezárásokról, forgalomkorlátozásokról részletesen ITT tudnak tájékozódni.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)