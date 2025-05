Pontlevonás fenyegeti a Barcelonát, a Real Madrid az utolsó pillanatban lehet bajnok!

Az ügy kezdetéhez egészen március végéig kell visszarepülnünk az időben, amikor is a Barcelona belső védője, Inigo Martínez meghívót kapott a spanyol válogatottba a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-negyeddöntőre. Ám a 34 éves hátvéd térdsérülés miatt végül el sem utazott a nemzeti csapathoz, és kihagyta a válogatottmeccset. Azonban a FIFA szabályzata úgy szól, ha egy futballistát sérülés miatt hívnak vissza a válogatottból, akkor a nemzetközi szünet végét követő öt napon belül nem léphet pályára klubcsapatában sem. A spanyol válogatott és a Barcelona Osasuna elleni meccse között azonban mindössze négy nap telt el, így Osasuna szerint Martínez jogosulatlanul játszott a mérkőzésen, ezért a pamplonai csapat megóvta a meccset.

A Barcelona bajnoki címe az Osasuna óvása miatt kerülhet veszélybe Fotó: Gongora/NurPhoto

Az Osasuna március 28-án hivatalosan is bejelentette, hogy megóvja a mérkőzést, és az RFEF-hez (Spanyol Labdarúgó-szövetség) fordult, mivel álláspontjuk szerint a Barcelona megsértette a FIFA vonatkozó szabályát. Az óvás lényege: mivel Martínez egészségügyi okból maradt távol a válogatottól, nem játszhatott volna a klubjában a következő öt napban, de a mérkőzés a szabályban előírt időn belül volt.

A szövetség elutasította az óvást – de az Osasuna nem adja fel

Az RFEF versenybizottsága, majd a Fellebbviteli Bizottság is elutasította az Osasuna óvását, arra hivatkozva, hogy a játékos hivatalos orvosi engedéllyel maradt távol a válogatottól, amit a szövetség is elfogadott, így nem sérült a szabály. Az Osasuna azonban továbbra is ragaszkodik álláspontjához, és – ahogy azt a Mundo Deportivo és más spanyol források is megerősítették – a Sportdöntőbírósághoz (TAD) fog fordulni, amely a bajnokság befejezését követő 15 napon belül dönthet az ügyben.

A Barcelona–Real Madrid csata akár a Sportdöntőbíróság asztalán is eldőlhet

Ha a TAD az Osasunának ad igazat, a Barcelona elveszítheti a mérkőzés három pontját, ami a bajnoki cím sorsát is befolyásolhatja, mivel a katalánok jelenleg négy ponttal előzik meg a blancókat, és még egy forduló hátra van a bajnokságból. Az Osasuna számára is óriási a tét: a három pont akár európai kupaindulást is érhet a pamplónai klubnak.

A történet tehát még korántsem ért véget – a spanyol futballban most mindenki a TAD döntésére vár.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogyha a Barcelona a hétvégén legyőzi az Athletic Bilbaót, vagy a Real Madrid nem tud nyerni a Real Sociedad ellen, akkor az Osasuna óvása már nem befolyásolná a bajnoki cím sorsát, hiszen a Királyi Gárda egy esetleges hárompontos pontlevonás mellett sem előzhetné meg a katalánokat.

