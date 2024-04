Szembeszállni a sátánnal

A szuverenitás mérgezett kifejezés Európában, mondta Szent-Iványi István – és igaza van. Miért éppen a szuverenitás ne lenne mérgezett kifejezés Európában? Mérgezett vagy inkább toxikus, adjunk már ennek is valami „tudományos” mellékízt, másképp hogyan is alapíthatnánk erre egy új egyetemi szakot…

Gender szak. Toxikus szak. Hiszen toxikus itt már minden.

Toxikus a maszkulinitás, vagyis a férfiasság, toxikus a nőiesség, a hazaszeretet, a nemzet, a határ és a határvédelem, toxikus a heteroszexualitás, a hagyomány, a nép és a népművészet – azt úgy kell hívni woke nyelven, hogy „völkisch”, és illik hozzá borzongani –, toxikus a régi mese és minden klasszikus, toxikus a magzatvédelem – nemi identitásból már van százötvenféle, toxikusból is kell lennie ugyanennyinek.

Toxikus itt minden, ami normális.

És van már neve ennek is. Olyan tudományos neve, hogy a teljesen hülyék, az alkalmatlanok, az idióták, a feleslegesek, a képességtelenek katedrára állhassanak, s onnan nézhessenek büszkén körbe, hogy aztán komplett hülyét csináljanak az ifjúságból. Neve is van ennek az egésznek – a The Economist adott neki nevet, és akkor illik, sőt muszáj komolyan venni:

„The right goes Gaga: Global Anti-Globalist Alliance.”

Tehát Trump, Orbán és társai a Gaga. Velük szemben Biden, Macron és társai a Global Globalist Alliance, azaz a Gogo. Gogo versus Gaga – ők az új világpolitika versenyzői.

Egy szabály van: bármelyik nyerjen is, a bíró nem veszíthet. Gogo: Globális globalista szövetség. Gaga: Globális antiglobalista szövetség. Izgalmas, ugye? Régen ezt másképpen nevezték. De az toxikus…

„Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat, / S elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt.”

Pfúj, mennyire toxikus ez, micsoda mérgezett szuverenitás, rothadó Gaga.

Szabadság! Itten hordozák / Szivárványidat, / S nőnek öltöztek legjobbjaink / A hosszú harc alatt… Na, így jó. Így woke. Így rendben van. Így Gogo.

Európa a XXI. században hasonlóan megalázott, magatehetetlen és alávetett, mint Kína volt a XIX. században – ahogy ők nevezik: „a megaláztatás évszázadában”. Azzal a nem kis különbséggel, hogy Kína etnikai-kulturális homogenitását nem tudták megtörni, míg Európáét megtörik. Kinek jó ez? Annak, aki ezen sokat keres.

Hogyan kell megtörni az etnikai-kulturális homogenitást? Mindenekelőtt az identitások elvételével. Három alapvető identitása van az embernek, amely kijelöli útját egy egész életre. Vagyis: a vallási, a nemzeti és a nemi identitás.

Európa (pontosabban: a Nyugat) vallási identitását már a felvilágosodás idején elkezdték elvenni, mára a feladat kipipálva, nincsen többé vallási (keresztény-keresztyén) identitása a nyugati embernek. A nemzeti identitás elvétele a végéhez közeledik, globalizáció, „sokszínűség”, a világ összenyitása szinte befejezett folyamat, a Gogónak már csak ezt néhány akadékoskodó Gagát kell legyőznie, betiltania, börtönbe zárnia, és kész a nagy mű. A nemi identitás elvétele is remekül halad – lásd, mint fent, már százötvenféle nemi identitással számolunk, vagyis nincsen többé egy sem, és mindezt egyetemen tanítják.

S mi kell még? Hát migráció! Az is remekül alakul. A lassan minden identitását elveszítő, idióta, zombi Nyugat egyre nagyobb mennyiségben ereszti rá önmagára azt a tömeget, amely vallási identitásában nemhogy kikezdhetetlen, hanem egyenesen bigott, s ebből következően a nemi identitása is rendben van.

(Nemzeti valójában soha nem volt neki, mindig is kalifátusban, iszlám világban gondolkodott.) Ez a tömeg szaporodik és semmibe sem nézi a Nyugatot, amely őt befogadja. A hedonista pogány Nyugat ennek a tömegnek egy alávaló, alsóbbrendű, születési rátával, bombával, konyhakéssel, terrorral elpusztítandó massza csupán.

És el ne felejtsük, már bocsánat: ha erről beszélsz, náci vagy. És ezt se felejtsük el, még egy bocsánat: Európában a kínai TikTok letilt egy német politikust (AfD), mert egy francia író (Renaud Camus) „grand replacement” („nagy csere”) kifejezését használja egy euró­pai politikát (migráció) érintő véleménye megfogalmazásakor. Amerikában viszont a Tik­Tokot akarják betiltani, ha a kínai­ak nem hajlandók azt amerikai tulajdonba adni. Aki uralja az ellentmondásokat, az ural mindent…

Itt tartunk most. Itt is. És ez a Nyugat akar most hadat üzenni Oroszországnak. Pompás! Ami nem sikerült Napóleonnak és Hitlernek, az majd sikerül nekik – rózsaszín bőrtangában, mindenmentes szójalattét szürcsölgetve. Kinek jó ez? Annak, aki ezen sokat keres.

Egy nappal az iszonyatos moszkvai terrortámadás után a CNN már meg is állapította, hogy Putyin nem képes többé garantálni az orosz állampolgárok biztonságát, noha eddigi társadalmi támogatottságát az orosz vezető annak köszönhette, hogy az oroszok elhitték, biztonságot tud teremteni számukra. Világos, nem? Mert ugye, ha nem megy a csatatéren, majd menni fog propagandával és az orosz állam szétzüllesztésével. A csatatéren pedig pusztuljanak csak az ukránok, hiszen ez a proxyháború lényege. Közben meg mondjunk egyre hegyesebbeket, fenyegetőzzünk katonák küldésével, aztán majd meglátjuk. A klasszikus dramaturgia szerint, ha a színpadon kint van a pisztoly, annak legkésőbb a harmadik felvonás végén el kell sülnie. S hogy mikor lesz a harmadik felvonás, azt majd a „bíró” eldönti, hiszen ő az, aki soha nem veszíthet.

Olyan Victoria Nuland-féle ez az egész. Ez a gazember volt az, aki a kijevi Majdanon úgy csiholta az „ukrán forradalmat”, hogy miután az több heti tüntetés után sem akart szikrát kapni, ismeretlen mesterlövészek belelőttek az ukrán karhatalomba és az ukrán tüntetőkbe is. Így aztán csak kipattant az a szikra… És most el is tüntették a gazembert a fedélzetről, hiszen odalent a gépházban sokkal hasznosabb. Próbáljunk visszaemlékezni: a jó öreg hidegháborúban az amerikaiak és az oroszok között még voltak íratlan szabályok, amelyeket senki nem szegett meg. Mára tényleg az lett az egyetlen szabály, hogy nincs szabály. Tragikus spirál ez, tragikus következményei vannak és még tragikusabbak lesznek.

És ne felejtsük ezt sem:

A „keressünk nagyon sok pénzt” direktívának megfelelően Macron és Von der Leyen után Charles Michel is felmondta a leckét: Európának „háborús gazdaságra” kell átállnia, az EU-nak sürgősen „európai védelmi kötvényt” kell kibocsátania a „nemzetközi pénzpiacokon”. Magyarul: a „Putyin elleni védekezés” sokkal-sokkal nagyobb geseft lesz, mint a „Covid elleni védekezés” volt.

Utóbbi esetben az EU „csak” ezermilliárd dollár hitelt vett fel a nemzetközi pénzpiacokról, most tízezer milliárdos nagyságrendben kell majd hitelt felvennie. Kinek jó ez? Annak, aki nagyon sokat keres vele. S aki lelkesedni rest, azt betiltják…

Tudják, mi Európa leigázásának lélektani alapja? A keresztény eredendő bűn és a bűntudat gátlástalan szembefordítása a keresztényekkel! (S ez még akkor is igaz, ha már elvették a vallási identitást!)

1.: A „migráció” elfogadása egyenlő a „fehér őseid bűnei miatti vezekléssel”.

2.: A „klímavédelemnek” nevezett gazdasági kibelezés elfogadása egyenlő a „túlfogyasztásod bűne miatti” vezekléssel.

3.: Az „LMBTQ”-nak nevezett dehumanizálás elfogadása egyenlő azzal, hogy „Isten mindenkit egyformán szeret, ezért bűn, ha te nem szeretsz minket”.

Ideje a fejéről a talpára állítani a dolgokat: az eredendő bűn fogalmának és a bűntudatnak rendeltetése nem az, hogy megsemmisülésbe vezesse az embert, hanem a megváltás és megtisztulás révén az örök élet felé segítse. Ha mindezt a mai tudatipari/társadalomlélektani eszközökkel és módszerekkel nem tudatosítják a keresztény lelkületű euró­pai tömegekben, akkor mentálisan győznek a sátánisták.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el, / Népek veszik körűl, / S az ember millióinak / Szemé­ben gyászköny űl.

Ugyan, kérem… Micsoda Gaga. A Nyugat szép lassan végképp elsüllyed Ginsberg záróizmaiban, és boldogan gügyög hozzá. Nekünk pedig azt ígérik a DK-tól M. P.-ig, hogy majd ők teremtenek itt „igazi”, „nyugati”, „euró­pai” országot. És ez az egy, az egyetlenegy dolog, amiben nem hazudnak. Nekünk pedig ideje végképp eldöntenünk, hogy akarunk-e igazi, mai nyugati és európai ország lenni. Vagy szembeszállunk a sátánnal.