Alekszandr Dugin: A liberalizmus totalitárius lett

Ukrajna bejelentette, hogy ideiglenesen „részben felfüggeszti” az emberi jogok európai egyezményét. Ezt az ukrán kormányzat hivatalosan is közölte az Európa Tanáccsal (ET), pedig ettől akár el is tekinthetett volna.

A baloldali többségű ET ugyanis sose emelt kifogást az ukrajnai jogsértésekkel szemben, holott azoknak se szeri, se száma.

A felfüggesztés a szabad választásra, a lakhatás sérthetetlenségére, a levelezés és a beszélgetések titkosságához való jogra vonatkozik, s ugyanígy tettek a lakhelyváltoztatáshoz, a gondolat és a vélemény szabadságához fűződő joggal. A rendelkezés alapján lehetővé válik a magán- és közösségi tulajdonnak az állam számára történő elidegenítése, a katonai adó bevezetése és még sok minden. A cél az ország emberi és egyéb erőforrásainak növelése, főként a katonai személyzet és felszerelés hiányainak pótlására.

A halállisták készítésének és a robbantásos merényletek elkövetésének felfüggesztését nem jelentették be az ukránok, ami összefügghet azzal, hogy ezeknek a Nyugat eddig sem tulajdonított különösebb jelentőséget.

Az egyik legfelháborítóbb esetre nemrég Tucker Carlson, a népszerű amerikai médiaszemélyiség emlékeztetett, amikor interjút készített Alekszandr Dugin orosz filozófussal. Dugin harmincéves leányát 2022 augusztusában robbantotta fel az ukrán titkosszolgálat Moszkvában, egy autóba rejtett pokolgéppel. A kivégzendő célszemély Dugin lett volna, ő azonban éppen nem ült az autóban.

Carlson az interjú elején utalt arra, hogy Alekszandr Dugin nem katonai vezető, nem Vlagyimir Putyin legközelebbi tanácsadója, csupán egy író, aki viszont nagy eszmékről ír. Az amerikai hírszerzés szerint lányát az ukrán kormány gyilkolta meg. Carlson megjegyezte, hogy az orosz filozófus könyveit a Biden-kormányzat betiltotta az Egyesült Államokban, mert a bennük foglalt gondolatokat túl veszélyesnek tartotta. Ugyanakkor az ukrán vezetés is haragudott rá. A könyvek betiltása és a gyilkosság látványosan igazolta a balliberális alvilág fehér galléros és véres kezű figuráinak összefogását, érdekazonosságát.

De miért is olyan veszélyes Dugin? Az ukrajnai háború a globális ellentétek következménye, s ezek mélyebb okaira Alekszandr Dugin az interjúban érthetően, kristálytiszta logikával mutatott rá. Szerinte az angolszász világban minden azzal kezdődött, hogy az individuális dolgokat helyezték a liberális ideológia középpontjába. A liberalizmus az egyén felszabadítását célozta mindenfajta kollektív identitás alól. Ez a katolikus egyház és a nyugati birodalom mint kollektív identitás elutasításával kezdődött. Ezután jött a lázadás a nemzetállam mint kollektív identitás ellen, majd a XX. század nagy harca következett a liberalizmus, a kommunizmus és a fasizmus között, és a liberalizmus ismét győzött. A Szovjetunió bukása után már csak a liberalizmus maradt. Ezután a nemi identitást kellett felszabadítani, mert az is kollektív identitás. Innen a genderbe való felszabadulás vezetett a transzneműek­hez, az LMBTQ és a szexuális individualizmus új formájához. Ez a liberális ideológia megvalósításának és győzelmének szükséges eleme volt.

Az utolsó lépés, ami még nem történt meg teljesen, az az emberi identitás felszabadítása, amikor maga az ember is fakultatív lesz. Tehát megválaszthatjuk, hogy emberek legyünk vagy ne legyünk emberek, hiszen már megjelent a mesterséges intelligencia is. Klaus Schwab, Kurzweil, Harari nyíltan kijelentették, hogy ez az emberiség jövője, tehát megérkeztünk a történelmi végállomásra.

Ma a nemzetállam az akadály – mondta Dugin −, ezért meg kell szabadulni tőle. Végül a családot is elpusztítják az individualizmus javára, és az utolsó lépés a gender. Most az angolszászok bármely más európainál előbbre járnak a liberalizmus iránti elkötelezettségben. A liberalizmus a történelme során mindenfajta előírás ellen harcolt, most viszont megfordult és totalitárius lett. A demokrácia korábban a többség uralmát jelentette, most pedig a kisebbségek uralmáról van szó a többséggel szemben.