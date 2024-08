Hosszú távon csak kétféleképpen lehet gazdasági növekedést generálni: vagy a népességet kell növelni, vagy a népesség gazdasági termelékenységét. Magyarországgal ellentétben, ahol a termelékenység fellendült, a brit termelékenység 2008 óta stagnál. Ez azt jelenti, hogy az ország gazdasági növekedése teljes mértékben a népességnövekedésre épül. Mivel a hazai lakosság nem vállal több gyermeket, a bevándorlás arányát kell növelni.

Az országba irányuló bevándorlás 2022-ben elérte a rekordnak számító 1,23 millió főt, és azóta 1,22 millió fő szintjén maradt. Ez annyit tesz, hogy ma Nagy-Britannia lakosságának 3,7 százaléka az elmúlt két évben érkezett. Más szóval, ha Nagy-Britanniában sétálunk az utcán, minden harmincadik ember, aki szembe jön velünk, újonnan érkezett. Nem meglepő, hogy ez rendkívüli mértékű társadalmi felzúduláshoz és feszültséghez vezet.”

Ez a világ, ahol élünk. A világ, ahol élünk…

„»Nincs más választásunk, mint hogy mindenki biztonsága érdekében lemondjuk a három tervezett koncertet. Minden jegyet automatikusan visszatérítünk« – áll a Barracuda Music közleményében.

A lemondásra órákkal azután került sor, hogy az osztrák szövetségi és tartományi rendőrség letartóztatott egy 19 éves férfit, aki állítólag hűséget fogadott az ISIS-nek. A tisztviselők szerint mindkét gyanúsított az interneten keresztül radikalizálódott, és állítólag konkrét és részletes tervekkel rendelkeztek arról, miként hajtsanak végre egy támadást. Több célpontjuk is volt, amelyek között szerepelt a popsztár koncertje.”

Jó lenne egyszer összefutni azzal az élőlénnyel, aki ott él, Ausztriában, aztán egyszer csak hűséget esküszik az Iszlám Államnak. Ezeket látni kellene, szemügyre venni, vizsgálni, majd betenni spirituszba és feltenni a polcra a kétfejű patkány meg az ötlábú sakál közé. De hát ez Európa? Ugyan, kérem… Ez a világ, ahol élünk. A világ, ahol élünk…

„Képmutatás a köbön: Németország tiltja a kazettás bombák használatát, de a saját területén tárolja az ukránok készleteit.

A kazettás bombákat tiltó egyezményhez Németország lelkesen csatlakozott annak idején. Most kiderült, hogy a fegyvereket nemcsak tárolja az amerikaiaknak köszönhetően, hanem ugyanolyan lelkesen az Ukrajnába szállításban is segédkezik. […] Amikor az ukrajnai konfliktusban Oroszország először alkalmazta a fürtös bombákat, a nemzetközi szervezetek és a közvélemény – jogosan – egyaránt tombolni kezdett. A dublini nyilatkozat 2008-as aláírásakor (2010-ben lépett életbe) 107 ország (közöttük természetesen Magyarország is) ratifikálta a kazettás bombák bármilyen alkalmazásának tiltását. Az orosz bombák bevetését Jens Stoltenberg NATO-főtitkár embertelennek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte. Igaza is volt és nem is.

Az egyezményt ugyanis Oroszország, Kína és az Egyesült Államok soha nem ratifikálta. És nemcsak ők, hanem Ukrajna sem.

A kettős mérce azonnal megmutatkozott, amikor az Egyesült Államok bejelentette, hogy Kijev kérésére fürtös bombákat fog szállítani Ukrajnába. Az addig az oroszokat terrorista gyilkológépeknek tituláló nyugati államok döntő többsége csendben maradt, és egy szót sem szólt a fegyverek alkalmazása ellen. Ritka kivételekkel hirtelen elcsitult a nemzetközi jog megsértése és az embertelenség ­miatt támadt moraj.

Németország vezéralakja volt a kazettás bombák elleni küzdelemnek. A tiltó egyezményt elsőként ratifikáló országok egyike volt, 2015-ben be is fejezte saját lőszerkészletének megsemmisítését. Mint azt a Responsible State­craft felidézi, hogy amikor tavaly nyáron Biden elnök először jelentette be a fegyverek Ukrajnába szállítását (azóta még négyszer megtette), Annalena Baerbock külügyminiszter nyilvánosan és jól érthetően ellenezte Washington lépését, utalva a civil áldozatok várhatóan nagy számára. (Ebben igaza lett, a fürtös bombák válogatás nélkül gyilkolnak úgy ukrán, mint orosz oldalon.) A tiltakozás aztán egyre bágyadtabb lett, míg végül teljesen elhalt.

Hogy miért, arra a német ARD tényfeltáró anyaga világított rá, amelyet július végén sugároztak. Az Egyesült Államok hadseregének szóvivője írásban erősítette meg az anyagot készítő újságíróknak, hogy a Pentagon kazettás bombákat tárol németországi bázisán, ahonnan Lengyelországon át Ukrajnába szállítja azokat.”

Ez is annyira magától értetődő.

Emlékeznek még A halál 50 órájára? S abban Martin Hessler német harckocsizó ezredesre? Nos, Martin Hessler ezredes egy náci tiszt volt – egy szörnyeteg. Viszont volt becsülete.

Ezeknek ma nincs. Éppen ezért vannak róla mélyen meggyőződve arról, hogy ők az út, az igazság és az élet. Szánalmas, viszolyogtató csürhe. Rá kellene kötözni mindet egy-egy kazettás bombára, járkáljanak azzal az idők végezetéig…