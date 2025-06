Aki mást mond, rögtön megtámadja a Tisza-szekta

Saját gyengeségét árulja el a baloldal azzal, hogy hívei bárkit rögtön megtámadnak, aki egy kicsit is mást mond, mint ők. Ha annyira erősek, mint ahogy hencegnek vele, miért van arra szükségük, hogy mindenkinek nekiessenek az aktivistáik, aki merészeli a kormány, illetve a konzervatív oldal álláspontját osztani Ukrajna gyorsított ütemű felvételének kérdésében? Főként akkor váltja ki az illető a liberális, elvileg a szólásszabadság pártján lévő személyek engesztelhetetlen haragját, ha még azt is jelzi a könnyelmű illető, hogy részt akar venni a Voks 2025 szavazáson.

Mint tudvalévő, így járt először Vasvári Vivien egykori valóságshow-szereplő, ismert médiaszemélyiség, majd nemrég Böde Dániel, a Paks mostani, a Ferencváros régebbi kiváló, sokszoros válogatott futballistája. Mindketten elutasították Ukrajna harakirivel, Európa szándékos lerohasztásával felérő uniós felvételét, majd jött a közösségi térben a diktatórikus pörölycsapás ellenük a Tisza nevű vadglobalista balos látszatpárt szektatagjai részéről. Böde Danit persze nem kell félteni, Orbán Viktor miniszterelnök utalt is rá egy régi videóval, amikor földre teremtett egy vele szabálytalankodó norvég játékost, hogy igazi harcos, s így járhat az, aki beleköt.

Vasvári Vivien megtámadása bizonyos szempontból még felháborítóbb, mivel nőként, többgyermekes családanyaként kellett elszenvednie az agressziót. A Molnár Áron nevű tiszás színész-aktivista rontott neki amiatt, mert súlyos kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy komoly döntés lenne egy háborúban álló ország felvétele az EU-ba. A NoÁr néven is ismert alak ritka primitív, becsmérlő módon sértegette a fiatal nőt, trágárságokat vágva a fejéhez. Érdekes egybeesés egyébként, hogy Böde Danit többek között szintén egy balos politikai kirohanásairól közismert színész, Lengyel Tamás gyanúsította meg azzal, hogy a kormány szolgálatába szegődött az ukrán tagfelvétel elutasításával. Vasvári Vivien is megkapta természetesen, hogy nem magától, saját meggyőződéséből tette meg nyilatkozatát, hanem a Fidesz-kabinet megbízásából. Vagyis el sem tudják képzelni ezek a morális-szellemi törpék, hogy valakinek saját véleménye legyen, ami mellett kiáll. Ez csak úgy fordulhat elő, hogy magukból és baloldali szektatársaik erkölcsi szintjéből indulnak ki.

A tiszás büntetőexpedíció persze nem véletlen, hanem nagyon is tudatos, összehangolt akció. Azt a célt szolgálja, hogy mindenkit elrettentsenek az önálló, szuverén álláspont nyilvános megfogalmazásától és bátor, öntudatos képviseletétől. Gondoljanak csak bele az emberek és álljanak el a véleménynyilvánítástól: mit akarnak ők, egyszerű állampolgárok, amikor országosan ismert embereket is ilyen rondán és durván megtámadnak.

A balos sajtó természetesen, mint mindig, most is tökéletesen rendjén valónak tartja, hogy az emberekbe bele akarják fojtani a szót. Sőt, érzékelhetően azokat cikizi, állítja be gyanúsnak, akik a megtámadottak védelmére kelnek. Így például Vasvári Vivien férje a balos híradás szerint egy videóval „állt elő”. Minden cikkükben érezhető a rosszallás, ha bárki nem a tiszás–balos narratívát visszhangozza.

Úgy viselkedik a balmédia, mint a vészterhes időkben, amikor az, aki az üldözöttek védelmére kelt, esetleg bújtatta őket, éppúgy az életével játszott.

Így aztán lassacskán érthetővé válik, miért nem rándult meg az arcizmuk sem azon, hogy Magyar Péter Tisza párti elnök a trianoni békediktátum évfordulójára elkövetett videós üzenetében hosszan idézett egy nyilas-hungarista, hírhedt antiszemita szerzőt, Padányi Viktort. A baloldali, igaz­ságtól független orgánumok közül egy sem tett szóvá semmit az ügy kapcsán, egyedül a Hvg.hu számolt be róla, ám láthatóan nem dúlta föl a szélbalos médium lelkivilágát az eset. Igaz, ők legalább megírták, szemben a többi dollárportállal.

Vagyis minden demokráciafenyegető nyilas tempót megbocsátanak, mivel úgymond egy nagy cél érdekében tör előre korrupt seregük – a gyűlölt Orbán-kormány leváltására, ahogy a DIVSZ-indulóban is megénekelték a kommunista alapvetést.

Márpedig aki a messiáspótlék működését bármiben is gátolja, az – lásd a digitális tér emlegetett megsemmisítő hiénaakcióit – kivívja a likvidátorok pártos haragját.

Eddig arra tippeltünk, hogy a legeslegújabb balos megváltó csak szimpla műveletlenségből, történelmi tájékozatlanságból idézett a nyilas figurától. Most legalább kiderült, hogy tudatos választás volt ez Péter nemzetvezető testvér részéről. Mint ahogy a megfélemlítő, terrorista, a nyilas számonkérő széket idéző tempó sem a véletlen számlájára írható az ő és követői, aktivistái, ha tetszik, keretlegényei esetében, hanem szélsőséges politikájuk integráns része.