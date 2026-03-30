Kimaradni a világháborúból

„We are the world”, vagyis „Mi vagyunk a világ”, csendült fel először negyven éve minden idők egyik legismertebb dala, és valóban ki más lenne a világ, mint mi magunk, az a már jóval több, mint nyolcmilliárdnyi ember, aki a Föld nevű bolygón él. És ha világháború van, márpedig az van, akkor abban „per definitionem” benne vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Félreértés ne essék, ettől még az egyes személy és az egyes emberi közösségek, mint mondjuk a magyarság, még lehet eltökélt abban, hogy ő közvetlenül ne legyen részese az öldöklésnek, de mint a történelmi példák mutatják, ez igen nehéz feladat volt eddig is, most és az előttünk álló módfelett kalandosnak ígérkező időkben pedig még nehezebb lesz.

Nincs ugyan tudományos pontosságú meghatározása a világháborúnak, de maga a szó elég egyértelműen (és elég vészjóslóan) utal arra, hogy a világon mindenkit érint. Maga a szó feltehetőleg csak 1941 után keletkezhetett, mert azt megelőzően az 1914 és 1920 közötti konfliktust egyszerűen csak „Nagy Háborúként” emlegették utalva ezzel arra, hogy ilyen dráma többször már biztos nem fordul elő az emberiséggel. Aztán kiderült, hogy tévedtek. Igaz, az újabb véres iszonyat először csak helyi konfliktusokból állt 1939 és 1941 között. De aztán a Harmadik Birodalom Szovjetunió elleni támadása és Pearl Harbor jelezte, hogy sajnos van „nagyobb” háború még a Nagy Háborúnál is. És az, ami most van készülőben, az minden eddiginél, sőt minden elképzelhetőnél „nagyobb” lehet, így az ebből való kimaradás minden eddigitől fontosabb, de egyben minden eddiginél nehezebbnek ígérkezik.

Ennek jobb megértéséhez érdemes felidézni az ezzel kapcsolatos eddigi történelmi kudarcainkat. Mohács 500. évfordulója arra figyelmeztet minket, hogy akkor is világrendszerváltás és világháború volt, de nemcsak, hogy nem tudtunk kimaradni belőle, de a pusztító tektonikus energiák széttépték a Szentkorona szakrális történelmi Magyarországának testét. Nem érdemes most már ragaszkodni a cinikusan hazug „politikai korrektséghez”, akkor is világos volt, most még egyértelműbb, hogy a Kárpát-medence geopolitikai törésvonalán megütköző két birodalmat (a Habsburg és az Oszmán impériumot) ugyanaz a globális pénzhatalmi komplexum finanszírozta, amely aztán a két világháború projektet és ezt a harmadik világháborús businesst is. Aki tehát szeretne kimaradni a világháborúkból, annak kíméletlen nyíltsággal kellene megfogalmaznia a világháborúkat „előállító” koncepció „alanyával” kapcsolatos tudását, és aztán az ehhez mért bátorsággal és elszántsággal cselekedni a kimaradás elérése érdekében.