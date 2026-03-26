idezojelek
Vélemény

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

KERESZTESHADJÁRAT – A bukott politikus Stockholm-szindrómában szenved, lelkileg azonosul elnyomóival.

Borbély Zsolt Attila avatarja
Cikk kép: undefined
MZPnemzetmagyarság 2026. 03. 26. 4:40
Fotó: Bánkúti Sándor
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márki-Zay Péternek miniszterelnök-jelöltként muszáj volt megnyilatkoznia bizonyos kérdésekben, viszont egy vidéki város polgármestereként azzal járulhatna hozzá az ellenzék győzelmi esélyeinek növeléséhez, ha csöndben marad. De nem teszi. A legutóbbi verbális nekiiramodásából megtudhattuk, hogy gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért és az anyaországban keresnek menedéket. Többszörösen kínos ez. Magyar Péter lapít ebben a kérdésben, mint a legtöbb olyan ügyben, ami megosztja potenciális szavazóit, erre jön az egyik híve, és olyan kijelentést tesz, amivel még az ukránpárti ellenzékiek nagy része sem ért egyet.

Hogy egy magyar ember képes egy ilyen állítást egyáltalán megfogalmazni, az éppoly mellbevágó, mint az, hogy magát újságírónak mondó, magyarul kommunikáló emberi egyed a magyar külügyminiszter lehallgatásában segédkezik idegen hatalmaknak.

Emellett az sem mellékes, hogy Ukrajna, mint az ukrán nemzet érdekeit képviselő entitás, egyszerűen nem létezik, a jelenlegi ukrán vezetés a globális mélyállam mozgatottja, azok a szerencsétlen fiatalok, akik az életüket adják a fronton, nem a nemzetükért, nem a hazájukért halnak meg, hanem azért, hogy kiteljesedjék szülőföldjükön a globalista uralom. Hogy ezt MZP nem akarja tudomásul venni, az mondhatni természetes, az az oldal, ahova tartozik, ugyanazt a háttérhatalmat szolgálja, ugyanoda van bekötve.

Van egy másik megközelítési probléma is. A nacionalizmuselméletek irodalma könyvtárnyi, de az aligha tagadható, hogy két nagy paradigma fogalmazódott meg az elmúlt évszázadokban a nemzetmeghatározások témájában: az államnemzeti és a kultúrnemzeti megközelítés. Az előbbi, miszerint a nemzethez tartozás az állampolgárság kérdése, papírszagú, tipikus balos absztrakció, a valóság leírására teljességgel alkalmatlan felfogás.

A kultúrnemzeti koncepció, mely a nemzetet a közös történelem, kultúra és származástudat alapján meghatározott kollektivitásként fogja fel, a realitásból indul ki. MZP láthatólag az előbbit teszi magáévá, úgy, ahogy a balos értelmiség jelentős része, s nem mellékesen a trianoni utódállamok többségi nemzeteinek politikai elitje, mely a saját szülőföldjén alávetett magyar közösségektől azonosulást és lojalitást vár el, miközben válogatott eszközzel diszkriminálja őket.

Nem kétséges, mindig voltak és lesznek Stockholm-szindrómás szerencsétlenek, akik a magyar közösséghez való tartozásból, illetve az etnosoviniszta többségi állam asszimilációs, diszkriminatív politikájából adódó kognitív disszonanciát úgy látják feloldhatónak, ha lelkileg azonosulnak elnyomóikkal. S mindig lesznek csak nevükben és vérükben magyar janicsárok, mindig lesznek megvásároltak, akik az aktuális impérium nótáját fújják. 

De egy egészséges gondolkodású, az igazság és igazságosság alapértékeit tisztelő, alapvető történelmi kérdésekkel tisztában levő külhoni magyar soha nem fogja magáénak érezni azt az államot, mely nemzetét az első világháború után megrabolta, és azóta is nyomorgatja sorstársait. Különösen igaz ez Kárpátaljára, ahol az elnyomás a legbrutálisabb.

György Attila Csíkszeredában élő csángó író az ezredfordulón egyik remekbe szabott írásában fogalmazta meg a lehető legvilágosabban az állam iránti lojalitás elvi lényegét: „Lojálisnak lenni a szó szoros értelmében ugyanis: viszontszolgáltatás. Lojális az ember csak bajtársaihoz, vállalt urához, hitéhez vagy hazájához lehet. Ehhez: hazámhoz, bajtársaimhoz, hitemhez – lojális is vagyok. Hogy az én bajtársaim nem az Ő bajtársaik, az én hazám nem az Ő hazájuk és hitem nem az Ő hitük, arról nem én tehetek.” Hanem azok tehetnek, folytatja, akik az első világégés után jó ötven évvel született erdélyi magyarokat arra ítélték, hogy idegen államban éljenek.

Erdélyben a berendezkedő román államhatalom Trianon után közösségi és magánvagyonokat rabolt el, egyetemeket szüntetett meg, minden ellenállási kísérletre vaskézzel sújtott le, az állam minden létező eszközét bevetette a magyar nemzeti közösség ellen. 

Melynek azonban még így is több lehetősége volt kiállni érdekei mellett, mint a második világháborút követő kommunista korszakban. A bukaresti parlamentben az Országos Magyar Párt képviselőinek dokumentált, tényszerű és bátor felszólalásai a magyar politikatörténet legszebb retorikai teljesítményei közé tartoznak. A kommunista rabiga hazugabb, kegyetlenebb és módszeresebb volt, de ez sem tudta megtörni a magyar közösség élni akarását.

A magyarkénti megmaradáshoz az államilag szigorúan ellenőrzött, de mégis létező egyházi és oktatási intézményrendszer, s a generációról generációra átadott tudás mellett nem kis mértékben járultak hozzá a betiltás dacára is terjedő könyvek, versek és dalok. Magyarok szent hegyén a hetvenes-nyolcvanas években a második bécsi döntés igazságtételét megélt öreg székelyekkel együtt énekelni, hogy „Ott, ahol zúg az a négy folyó”, azzal az lúdbőröztető sorral, hogy „Honvéd áll a Hargitán”, vagy karácsonykor az ünnepi dalok s a magyar himnusz után minden évben elénekelni a székely himnuszt sokkal nagyobb mértékben határozta meg sokak szocia­lizációját, mint a sajtóból és az oktatási rendszerből ontott magyarellenes állami propaganda. Mert bár voltak magyar iskolák, de az irodalomtankönyvekből gondosan kigyomlálták a magyar öntudat, a magyar büszkeség táplálására alkalmas műveket, a történelemoktatást pedig a román nemzetideológia terjesztésével helyettesítették.

Érdemes abba belegondolni, hogy a székely himnusz a Horthy-hadseregnek Wass Albert Jönnek című írásában oly érzékletesen leírt Észak-Erdélybe való bevonulásáig viszonylag ismeretlen, ritkán és kevesek által énekelt dal volt, mely az 1940 és 1944 közötti „kis magyar világ” idején vált közismertté és kiirthatatlanná, akkor emelkedett himnikus magasságokba a néplélekben. A román hatalom mindent elkövetett azért, hogy az ellenállás ezen békés formáit is megtörje, eszközökben nem válogatva, konkrét esetekről tudunk, amikor ártatlan emberek az életükkel fizettek azért, mert a székely himnuszt énekelték, más hasonló szellemiségű dalok mellett.

Mindezek fényében felettébb örömteli, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban nemrégiben a székely himnuszról szóló kiállítást nyitottak meg, a minap pedig konferenciát szerveztek. Üdítő volt hallani Takaró Mihály konferenciaelnököt arról beszélni, hogy a múzeum tartalmi paradigmaváltása után a fókuszba a magyar történelem és a magyar nemzeti lét alapkérdései kerülnek. 

A nemzeti oldal egyik legfontosabb feladata az, hogy helyreállítsa mindazt a kárt, amit a kommunista korszak nemzetellenes agymosása s az azt követő ballib véleményterror okozott. 

Ennek szerves részét képezi a székely himnusz kultusza is, s az, hogy e mű szerzőiről, történetéről ne csak a téma kutatói tudjanak úgyszólván mindent, hanem a magyar múlt iránt érdeklődő közönség is. 

A székely himnusz szerves részét képezi immár a nemzetet egyben tartó érzelmi-művészeti abroncsoknak, a Boldogasszony anyánk, a „régi székely himnusz” és Kölcsey Ferenc által írt himnuszunk mellett. Mily erős szimbolikus üzenete van annak, hogy az említett énekek valójában fohászok!

Adhat-e intenzívebb magyarságélményt bármi annál, mint amikor legnagyobb magyar felsereglésen, a csíksomlyói nyeregben minden évben százezrek kérik a Fennvalót, hogy ne hagyja elveszni Erdélyt? Ez az, amit az államnemzeti koncepció hívei, az MZP-félék s a Tisza Párt erdélyieket románozó gyűlölködői soha nem fognak sem átérezni, sem megérteni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
