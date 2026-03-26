Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

Márki-Zay Péternek miniszterelnök-jelöltként muszáj volt megnyilatkoznia bizonyos kérdésekben, viszont egy vidéki város polgármestereként azzal járulhatna hozzá az ellenzék győzelmi esélyeinek növeléséhez, ha csöndben marad. De nem teszi. A legutóbbi verbális nekiiramodásából megtudhattuk, hogy gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért és az anyaországban keresnek menedéket. Többszörösen kínos ez. Magyar Péter lapít ebben a kérdésben, mint a legtöbb olyan ügyben, ami megosztja potenciális szavazóit, erre jön az egyik híve, és olyan kijelentést tesz, amivel még az ukránpárti ellenzékiek nagy része sem ért egyet.

Hogy egy magyar ember képes egy ilyen állítást egyáltalán megfogalmazni, az éppoly mellbevágó, mint az, hogy magát újságírónak mondó, magyarul kommunikáló emberi egyed a magyar külügyminiszter lehallgatásában segédkezik idegen hatalmaknak.

Emellett az sem mellékes, hogy Ukrajna, mint az ukrán nemzet érdekeit képviselő entitás, egyszerűen nem létezik, a jelenlegi ukrán vezetés a globális mélyállam mozgatottja, azok a szerencsétlen fiatalok, akik az életüket adják a fronton, nem a nemzetükért, nem a hazájukért halnak meg, hanem azért, hogy kiteljesedjék szülőföldjükön a globalista uralom. Hogy ezt MZP nem akarja tudomásul venni, az mondhatni természetes, az az oldal, ahova tartozik, ugyanazt a háttérhatalmat szolgálja, ugyanoda van bekötve.

Van egy másik megközelítési probléma is. A nacionalizmuselméletek irodalma könyvtárnyi, de az aligha tagadható, hogy két nagy paradigma fogalmazódott meg az elmúlt évszázadokban a nemzetmeghatározások témájában: az államnemzeti és a kultúrnemzeti megközelítés. Az előbbi, miszerint a nemzethez tartozás az állampolgárság kérdése, papírszagú, tipikus balos absztrakció, a valóság leírására teljességgel alkalmatlan felfogás.

A kultúrnemzeti koncepció, mely a nemzetet a közös történelem, kultúra és származástudat alapján meghatározott kollektivitásként fogja fel, a realitásból indul ki. MZP láthatólag az előbbit teszi magáévá, úgy, ahogy a balos értelmiség jelentős része, s nem mellékesen a trianoni utódállamok többségi nemzeteinek politikai elitje, mely a saját szülőföldjén alávetett magyar közösségektől azonosulást és lojalitást vár el, miközben válogatott eszközzel diszkriminálja őket.

Nem kétséges, mindig voltak és lesznek Stockholm-szindrómás szerencsétlenek, akik a magyar közösséghez való tartozásból, illetve az etnosoviniszta többségi állam asszimilációs, diszkriminatív politikájából adódó kognitív disszonanciát úgy látják feloldhatónak, ha lelkileg azonosulnak elnyomóikkal. S mindig lesznek csak nevükben és vérükben magyar janicsárok, mindig lesznek megvásároltak, akik az aktuális impérium nótáját fújják.

De egy egészséges gondolkodású, az igazság és igazságosság alapértékeit tisztelő, alapvető történelmi kérdésekkel tisztában levő külhoni magyar soha nem fogja magáénak érezni azt az államot, mely nemzetét az első világháború után megrabolta, és azóta is nyomorgatja sorstársait. Különösen igaz ez Kárpátaljára, ahol az elnyomás a legbrutálisabb.