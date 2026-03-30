Tiszás öngólparádé

Igazán nem akarjuk megzavarni a Tisza Pártot ebben a fontos elfoglaltságában, de mintha mindent elkövetne a saját választási esélyeinek lenullázása érdekében. Ez az idétlen, halva született ötlet Orbán Viktor és a Fidesz országjárásának a megzavarásáról nem tudni, kinek a fejéből pattant ki, de úgy hülyeség, ahogy van, és sokat ártanak vele maguknak. Hiszen mit bizonyítottak vele? Elsősorban azt, hogy

sokkal kevesebben vannak, az általuk összeverbuvált tüntetők száma eltörpül a miniszterelnök beszédére kíváncsi sokasághoz képest. Aztán arra bizonyítottak rá még a kevésbé tájékozott emberek előtt is, hogy igazak a közösségellenes agresszivitásukról szóló hírek.

De legfőképpen arra szolgáltattak bűnjelet az üvöltő dervis hisztériapartikkal, hogy a hurráoptimista közvélemény-kutatásokkal szemben nagyon csehül állnak, le vannak maradva, mint a borravaló. Milyen igazságtalan az élet – sóhajthatnak föl most a szektavezér és tettestársai –, hogy nem lehet indítani a hűséges balos közvélemény-kutatási grafikonokat a választáson! Valóságos téboly, hogy ehelyett órákig pepecselnek a megbízhatatlan, szeszélyesen teljesítő szavazócédulákkal, hogy aztán egy szélsőséges, demokráciaellenes eredményt hozzanak ki, többnyire kedvezőt a jobbközép oldal számára.

Amíg azonban a brüsszeli fősodor nem dönt úgy, hogy – mint az európai alapértékekkel összeegyeztethetetlen, jogállamellenes procedúrát – a demokratikus parlamenti választást is megszünteti, kénytelen a globalista baloldal megbarátkozni a gondolattal, hogy a polgárok leadott szavazatai döntik el a hatalmi alapkérdéseket.

A szavazó pedig már csak olyan, hogy rákérdez:

ha annyira vezet a Tisza nevű fikciós párt, mire ez a nagy idegeskedés, erőszakosság és rikoltozó ellentüntetésesdi? És mitől volna vonzó a bizonytalan vagy a nem elkötelezett szavazók számára, ha azt látják-hallják, hogy magukból kivetkőzött tiszás szimpatizánsok, aktivisták nyomdafestéket nem tűrő mosdatlan, trágár kifejezések kíséretében mocskosfideszeznek?

Rejtély, ki adhatta ezt a díjnyertesen lüke tanácsot a Tisza Pártnak, de az is talány, minek kellett megfogadniuk. A balos, hűséges Tisza-dörgölőző sajtónak mindenesetre tetszik ez a koreográfia, és úgy próbálják beállítani, mintha a csúnya fideszes közönség lenne az, amely önkényesen és jogellenesen meggátolná a megjelent rendzavarókat, acsargókat az ellentüntetésben, a gyűlés gondtalan megzavarásában. Érzékelhetően fel sem merül az ügybuzgó bal(fék)médiában, milyen rossz szolgálatot tesznek a baloldalra bekéredzkedő, s ott messiásként fogadott liebling despotájuknak és szektapártjának a kritikátlan helyesléssel, lihegő ajnározással.