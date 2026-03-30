idezojelek
Vélemény

Tiszás öngólparádé

Amennyivel kevesebben vannak, annál agresszívabbak az alpári, suttyó módon viselkedő aktivisták és szimpatizánsok.

Megyeri Dávid
tisza párt választás kampánygyűlés orbán viktor agresszív aktivista Magyar Péter 2026. 03. 30. 5:05
Igazán nem akarjuk megzavarni a Tisza Pártot ebben a fontos elfoglaltságában, de mintha mindent elkövetne a saját választási esélyeinek lenullázása érdekében. Ez az idétlen, halva született ötlet Orbán Viktor és a Fidesz országjárásának a megzavarásáról nem tudni, kinek a fejéből pattant ki, de úgy hülyeség, ahogy van, és sokat ártanak vele maguknak. Hiszen mit bizonyítottak vele? Elsősorban azt, hogy 

sokkal kevesebben vannak, az általuk összeverbuvált tüntetők száma eltörpül a miniszterelnök beszédére kíváncsi sokasághoz képest. Aztán arra bizonyítottak rá még a kevésbé tájékozott emberek előtt is, hogy igazak a közösségellenes agresszivitásukról szóló hírek.

De legfőképpen arra szolgáltattak bűnjelet az üvöltő dervis hisztériapartikkal, hogy a hurráoptimista közvélemény-kutatásokkal szemben nagyon csehül állnak, le vannak maradva, mint a borravaló. Milyen igazságtalan az élet – sóhajthatnak föl most a szektavezér és tettestársai –, hogy nem lehet indítani a hűséges balos közvélemény-kutatási grafikonokat a választáson! Valóságos téboly, hogy ehelyett órákig pepecselnek a megbízhatatlan, szeszélyesen teljesítő szavazócédulákkal, hogy aztán egy szélsőséges, demokráciaellenes eredményt hozzanak ki, többnyire kedvezőt a jobbközép oldal számára.

Amíg azonban a brüsszeli fősodor nem dönt úgy, hogy – mint az európai alapértékekkel összeegyeztethetetlen, jogállamellenes procedúrát – a demokratikus parlamenti választást is megszünteti, kénytelen a globalista baloldal megbarátkozni a gondolattal, hogy a polgárok leadott szavazatai döntik el a hatalmi alapkérdéseket.

A szavazó pedig már csak olyan, hogy rákérdez:

ha annyira vezet a Tisza nevű fikciós párt, mire ez a nagy idegeskedés, erőszakosság és rikoltozó ellentüntetésesdi? És mitől volna vonzó a bizonytalan vagy a nem elkötelezett szavazók számára, ha azt látják-hallják, hogy magukból kivetkőzött tiszás szimpatizánsok, aktivisták nyomdafestéket nem tűrő mosdatlan, trágár kifejezések kíséretében mocskosfideszeznek?

Rejtély, ki adhatta ezt a díjnyertesen lüke tanácsot a Tisza Pártnak, de az is talány, minek kellett megfogadniuk. A balos, hűséges Tisza-dörgölőző sajtónak mindenesetre tetszik ez a koreográfia, és úgy próbálják beállítani, mintha a csúnya fideszes közönség lenne az, amely önkényesen és jogellenesen meggátolná a megjelent rendzavarókat, acsargókat az ellentüntetésben, a gyűlés gondtalan megzavarásában. Érzékelhetően fel sem merül az ügybuzgó bal(fék)médiában, milyen rossz szolgálatot tesznek a baloldalra bekéredzkedő, s ott messiásként fogadott liebling despotájuknak és szektapártjának a kritikátlan helyesléssel, lihegő ajnározással.

Csak a kutya – és a balos kiszolgáló sajtó – nem látja, hogy 

egyre kevesebb úgynevezett ellentüntetőt, ricsajozó bérhőbörgőt sikerül mozgósítani Orbán Viktor országjárásának újabb állomásaira. Lassacskán egy szűk maroknyi csipet-csapatnak kell produkálni azt a hangzavart, amiről aztán a balbaráti média megírhatja azt az igen-igen átlátszó valótlanságot, hogy „Orbán Viktor országjárása már csak arról szól, hogy mennyire hangosan tudják kifütyülni az ellentüntetők”. 

Jó szöveg – kizárólag azok számára, akik nem figyelik a hírműsorokat. A nagy többség számára viszont inkább az jön le ebből az ellentüntetés-zsugorodásból, hogy nem csupán Magyar Péter rágalomroadshow-jára nem tudnak kellő számú csápolót verbuválni, de már komolyan vehető mennyiségű ellentüntetőt sem tudnak küldeni. Ez pedig szintén nem erősíti azt az általuk forszírozott narratívát, hogy jól áll a Tisza Párt szénája a választási kampány hajrájában. 

Kétségtelenül igaz viszont, hogy 

amennyivel kevesebben vannak, annál agresszívebbek ezek a kirívóan alpári, suttyó módon viselkedő tiszás aktivisták és szimpatizánsok.

 Odáig mentek az arrogáns, handabandázó, fröcsögő gyűlölködésre specializálódott szélsőbaloldali csürhepártiak, hogy képesek voltak a Mandiner filigrán újságírónőjét megpróbálni megütni Törökszentmiklóson. Ha nem hajol el a talpraesett kolléganő, a kórházban kötött volna ki.

Abszurd módon azonban azt már nem viselik jól az agresszív szektapártiak, ha az ő rendezvényein valaki fel merészel szólni imádott vezérüknek az emelvényre. Egy bátor konzervatív polgár megtette ezt legutóbb Sárospatakon, és abban a pillanatban ráugrottak, kivezették és durván bántalmazták a felvételek tanúsága szerint. A bádogführer ezt a demokráciacsúfoló magatartást nemcsak eltűri, hanem el­várja és buzdít is rá. 

A tiszások azt akarják elérni, hogy az emberek ne merjenek kimenni a Fidesz-gyűlésekre, az ő rendezvényeiken viszont ne próbálják megközelíteni Péter testvért, pláne kérdezni tőle. 

Úgy tűnik, nem tudják, hogy Magyarországon nyílt fenyegetéssel még senki sem tudott szabad választást nyerni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

