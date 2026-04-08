Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

Már szóltam erről eleget, nem ismétlem meg, csak összefoglalom: a mai fiatalok, az úgynevezett Z generáció dédszülei át- és túléltek két világháborút, egy tanácsköztársaságot – a legsötétebb patkánylázadást –, Trianont, iszonyatos Rákosi-diktatúrát, ’56-ot, annak leverését, egy kezdetben bosszúálló és iszonyatos Kádár-diktatúrát, ami idővel „puha” és velejéig hazug diktatúrává változott, fáztak, éheztek, nyomorogtak, részük volt kitelepítésben, deportálásokban, fogságokban, felépítették kétszer a semmiből az országot, mindeközben családot alapítottak és három-négy gyermeket vállaltak, akiket fel is neveltek tisztességben. A nagyszüleik már „csak” a második világháborút csinálták végig és mindazt, ami azután következett, és ők is családot alapítottak és felneveltek egy vagy két gyermeket. A szüleik (mi) már soha nem fáztak, nem éheztek, nem volt osztályrészünk csak a kádári világ. És most itt a Z generáció, amelynek egy része ma kint üvölt a tereken, hogy „minden elviselhetetlen” és „mocskos diktatúrában” él.

Igen.

A nehéz idők erős embereket szülnek. Az erős emberek könnyű időket teremtenek. A könnyű idők gyenge embereket szülnek. A gyenge emberek pedig nehéz időket hoznak el.

Itt tartunk most.

Most, a szemünk előtt lép a színpadra egy generáció, amelyik soha életében nem szembesült semmilyen valódi nehézséggel, problémával, soha nem tapasztalt meg semmilyen diktatúrát, nem fázott, nem éhezett, nem rettegett – és egy részük teljesen elhülyült. S mert elhülyült, pótcselekvésekbe menekül.

Ők azok, akik az aszfalthoz ragasztják magukat, ők azok, akik leöntik paradicsomlével az emberiség legnagyobb alkotásait, hogy így „tiltakozzanak” valami ellen. Ők azok, akik hétfőről keddre kitalálják, hogy nemet akarnak váltani, és a teljesen elhülyült társadalom készségesen asszisztál nekik mindehhez. Ők azok, akiknek legnagyobb problémájuk, hogy fiúk-e vagy lányok, heteroszexuálisak-e vagy homoszexuálisak (vagy is-is), nekik van hetvenkétféle nemi identitásuk, ők a zöldek meg rózsaszínűek meg szivárványszínűek, és nekik vannak ilyesféle problémáik – nagyon figyelj, mutatom: