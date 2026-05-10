Merre tovább, magyarok?

Hogy a szép szavakat milyen tettek követik, a deklarált jó szándéknak milyen következményei – sikerei vagy kudarcai – lesznek, hamarosan kiderül. Akár már száz nap elteltével, amikor éppen egy éve lesz annak, hogy Szent István napján Pannonhalmán Magyar Péter meghirdette a Szent István-programot. S akkor határozottan megígérte, hogy a tízpontos munkaterv mögött ott lesz a forrás, a határidő, a felelősök, és a Tisza-kormány megalakulása utáni első naptól negyedéves bontásban követik majd a program végrehajtását.

Emellett az is hamarost kiderül, hogyan valósítja meg a Tisza-kormány a „békés rendszerváltás” azon ígéreteit, mint például hogy megőrzi a békét, és biztonságos, bevándorlóktól mentes ország maradunk. Vagy hogy beindul a gazdaság, mert hazahozzák az uniós forrásokat. Gondtalan fejlődést biztosítanak a gyermekeknek, megtartják és kibővítik a jelenlegi családtámogatási rendszert. A csökkenő adók és az alacsonyabb infláció mindenkinek érezhető könnyebbséget fog jelenteni a mindennapokban. Több pénz marad a családoknál, növekednek a bérek és a szociális juttatások. Nemcsak csökkentik az adókat, de igazságosabb is lesz az adórendszer, és a tisztes megélhetéshez elegendő lesz a megemelt és értékálló nyugdíj. És így tovább…

Mindez meseszép, mint ahogy az is, hogy – jól jegyezzük meg és kérjük számon! – „senkinek nem kell attól félnie, hogy a véleménye, hovatartozása miatt hátrány éri az életben, mert helyreállítjuk a jogállamot és a valódi demokráciát”. Ugyancsak hangzatos ígéret a zéró tolerancia hirdetése a korrupció minden formájával szemben, az elmúlt húsz év korrupciós ügyeinek, gazdasági és politikai visszaéléseinek a feltárása, továbbá a fékek és ellensúlyok rendszerének, a demokratikus jogállam működésének helyreállítása.

Mindez a magyar köznyelvben jól hangzik, és nagyon reméljük, hogy a Tisza-féle értelmező szótárban a helyreállítás nem lerombolást, az elszámoltatás nem leszámolást, az igazságtétel nem bosszúállást, a jogállam nem justizmordot jelent, és a „szeretetországot” nem gyűlöletre, félelemre, hazugságra és jogtiprásra kívánják felépíteni.