idezojelek
Vélemény

Kis választási matematika

A magyar szisztéma a stabil kormányozhatóságot előnyben részesíti az arányos népképviselettel szemben.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
tisza párt választási rendszer rendszerváltás országgyűlés fidesz kétharmados többség 2026. 04. 24. 5:35
Fotó: Németh András Péter
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindazonáltal ez a választási rendszer nem a Fidesz „találmánya”, hanem alapjában véve és lényegét tekintve az 1989–90-es rendszerváltoztatás során az akkori állampárt és a demokratikus ellenzéki pártok között létrejött politikai kompromisszum eredménye. 

Azóta létezik és működik Magyarországon a sajátos, vegyes választási rendszer, amely két fő elv: a többségi és az arányossági kombinációjával váltja mandátumokra a szavazatokat. 

A többségi elvet az egyéni választókerületek érvényesítik, ahol az országosan legtöbb szavazatot elérő párt képviselőjelöltjei általában aránytalanul sok mandátumot szereznek. Igaz, ezt korábban némileg korrigálták a vesztes jelöltekre eső maradékszavazatokra épített kompenzációs (országos) listán kiosztott mandátumok. Az arányossági elvet a területi pártlisták képviselték, az azokra leadott szavazatok országos aránya alapján részesültek mandátumban a pártok.

Mivel az 1990–2010 közötti Országgyűlés összesen 386 képviselői helyéből 176-ot (45,5 százalék) az egyéni kerületi rendszerben, legfeljebb 152-t (39,3 százalék) a területi pártlisták alapján osztottak szét (a maradék 15 százalékot a kompenzációs listáról), választási szakértők szerint 

a magyar választási rendszer inkább a többségi, mint az arányos rendszerekhez áll közelebb. A magyar megoldás a szilárd parlamenti többséget, a stabil kormányozhatóságot előnyben részesíti az arányos népképviselettel szemben. 

Ennek köszönhe­tően az elmúlt harminchat évben valamennyi kormány (régiónk­ban egyedüliként!) kitöltötte a négyéves ciklusát. 

Ráadásul 

2010 után a kétharmados parlamenti többséget szerző Fidesz úgy módosította a választási rendszert, hogy azt tovább tolta az arányos képviselet felől a többségi elv irányába, így az a korábbinál is nagyobb mértékben preferálja, honorálja a győztes pártot. Emiatt már 40–50 százalék közötti pártlistás eredménnyel is könnyen el lehet érni a kétharmados mandátumarányt, 

mint ezt a Fidesz esetében 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is láttuk. Igaz, ennek az is feltétele, hogy a győztes és a második helyen végző párt(szövetség) között legalább 10-15 százalékpontos különbség legyen a szavazatok arányában (például 2022-ben mintegy húsz százalék volt).

E kis választási matematika konklúziója: április 12-én – rekordmagas választási részvétel mellett – a (levélszavazatokkal együtt) több, mint 6,3 millió magyar választópolgár több, mint fele a Tisza Pártra, tehát a kormányváltásra szavazott. A „rendszerváltást” – az elmúlt tizenhat évben felépített NER lebontását – lehetővé tevő kétharmados parlamenti többséget azonban nem csupán a választók összesített akarata, hanem az 1989–90-ben létrehozott vegyes és 2010 után a többségi elvet erősítő, az aránytalan népképviselet irányában tovább módosított választási rendszer „állította elő”. Ez tette lehetővé, illetve mozdította elő az inga radikális kilengését ahogy korábban (1994 és 2010), úgy most is az ellentétes irányba.

Ahhoz, hogy a domináns – már-már egypártrendszerhez közelítő – parlamenti képlet a jövőben kisebb eséllyel állhasson elő, és egy 

kiegyensúlyozottabb, valóban plurális, hatékony fékekkel és ellensúlyokkal rendelkező politikai mező alakuljon ki, választási rendszerünket a többségi elvtől közelíteni kellene az arányosság elvéhez. Ez persze komoly önmérsékletet, önkorlátozást igényelne a most domináns hatalmi pozícióba kerülő politikai erőtől.

Ennél azonban vélhetően vonzóbb alternatíva az új miniszterelnök számára, ha a XIX. századi másfél évtizedes Tisza-korszak – és a tizenhat évi Orbán-rendszer után – ő akár egy újabb másfél évtizedes Tisza-korszak „generálisa” lehet. Kérdés, a magyar választópolgárok többsége – még a most a Tiszára szavazók hatalmas, de roppant heterogén tábora is – tényleg, komolyan ezt kívánja-e?

Azok a „protest” szavazók, akik április 12-én kinyilvánították, hogy elég volt úgymond a diktatúrából, a Fidesz-önkényuralomból, mikor fogják majd ugyanezt gondolni és mondani a Tisza-kormány korlátlan hatalmáról? Nyilván ez is kiderül előbb-utóbb. Mert ahogy Petőfi írta: 

Az idő igaz, / S eldönti, ami nem az.

Deák Ferenc régi, bölcs intelme pedig mindig időszerű: a rosszul begombolt mellényt újra kell gombolni. Egyszer – talán négy, netán nyolc év múlva, de lehet, hogy hamarabb – eljöhet ennek is az ideje.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Ismét talpra kell állnunk

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Öngól: fürdővízzel a gyereket

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

A fürdővíz mehet, a gyerek marad

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Beérett az EU gyümölcse

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekfutball-vb-sztorik

Gyásztávirat a stadionból: Az angol labdarúgás halott

Lantos Gábor avatarja

Az 1950-es világbajnokságon az amerikaiaktól elszenvedett vereség után Spanyolország is orrba verte a futball tanítómestereit.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
