Kis választási matematika

Mindazonáltal ez a választási rendszer nem a Fidesz „találmánya”, hanem alapjában véve és lényegét tekintve az 1989–90-es rendszerváltoztatás során az akkori állampárt és a demokratikus ellenzéki pártok között létrejött politikai kompromisszum eredménye.

Azóta létezik és működik Magyarországon a sajátos, vegyes választási rendszer, amely két fő elv: a többségi és az arányossági kombinációjával váltja mandátumokra a szavazatokat.

A többségi elvet az egyéni választókerületek érvényesítik, ahol az országosan legtöbb szavazatot elérő párt képviselőjelöltjei általában aránytalanul sok mandátumot szereznek. Igaz, ezt korábban némileg korrigálták a vesztes jelöltekre eső maradékszavazatokra épített kompenzációs (országos) listán kiosztott mandátumok. Az arányossági elvet a területi pártlisták képviselték, az azokra leadott szavazatok országos aránya alapján részesültek mandátumban a pártok.

Mivel az 1990–2010 közötti Országgyűlés összesen 386 képviselői helyéből 176-ot (45,5 százalék) az egyéni kerületi rendszerben, legfeljebb 152-t (39,3 százalék) a területi pártlisták alapján osztottak szét (a maradék 15 százalékot a kompenzációs listáról), választási szakértők szerint

a magyar választási rendszer inkább a többségi, mint az arányos rendszerekhez áll közelebb. A magyar megoldás a szilárd parlamenti többséget, a stabil kormányozhatóságot előnyben részesíti az arányos népképviselettel szemben.

Ennek köszönhe­tően az elmúlt harminchat évben valamennyi kormány (régiónk­ban egyedüliként!) kitöltötte a négyéves ciklusát.