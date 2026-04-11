Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Vélemény

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
2026. 04. 11. 6:57
Fotó: Fortepan / Király Júlia
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a szombat nemcsak azért különleges, mert a sorsdöntő választás előtti utolsó nap, amikor minden magyar választópolgár még egyszer meggondolhatja, megfontolhatja, hogy holnap kire adja szavazatát, kire akarja bízni az ország kormányzását a következő négy évre. Ez a szombat – április 11-e – a magyar költészet napja is, József Attila és Márai Sándor születésnapja, amely jó alkalom arra, hogy a magyar irodalmat, kultúrát, szellemet és identitást ünnepeljük, s ezer év távlatában nézzünk szembe önmagunkkal és szálljunk magunkba, ahogy mások mellett Ady, Babits, Németh László is javasolta. Utóbbi azt tanította, hogy 

a nemzeti közösséget összetartó, évszázadok óta olvadóban levő kötő-, illetve ragasztóanyagot csak megfelelő magyar műveltséggel és erkölccsel lehet pótolni, megerősíteni. Ez a ragasztóanyag a magyar irodalom, amely Bessenyeiék kora óta nemcsak egyfajta művészet volt, hanem a nemzet lámpása.

Petőfi volt az első, aki (alig három hónappal a március 15-i forradalom előtt) így figyelmeztette a magyar politikusokat a költők egyedülálló, prófétai szerepére: „Tanuljátok meg, hogy a költő / Az istenség szent levele, / Melyet leküld magas kegyében / Hozzátok, gyarló emberek, / Amelybe örök igazságit / Saját kezével írta meg.” Aztán, 1848 centenáriumán (még idehaza) Márai ezt írta naplójába: „Ma száz éve szavalt Petőfi. Igaza volt? … Nem inkább Aranynak, Tompának volt igaza? Ők tudták, hitték, hogy egy nemzet akkor cselekszik történelmien, ha megmarad. Petőfi azt hitte, a nemzet akkor marad meg, ha cselekszik.” 

Néhány évtizeddel később a nemzetikommunista román diktatúrában élő 

Sütő András Bethlen Gábor kapcsán határozta meg azt a fő szálat, amelyre saját életműve fölfűzhető: „Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. Épp ezért meg kell tanulnunk minden órának a maga parancsát, amely nem azonos egy másik óra parancsával.”

A Himnusz születésének 200. évfordulóján elmondott ünnepi beszédében Orbán Viktor úgy fogalmazott a szatmárcsekei református templomban: „a szabadság itt hordozott véres zászlói alatt elhullott legjobbjaink élete árán váltottuk meg a túléléshez való jogot, és kaptuk jutalmul a megmaradást”. Hozzátette, legnagyobb küzdelmeinket valójában mindig azért vívtuk, hogy azok maradhassunk, akik vagyunk.

Megmaradásunk kérdése Mohács, de különösen a XVIII. század végén megjelent „herderi jóslat” óta a nemzeti gondolkodás középpontjában áll.

Trianon már a sokadik nemzeti katasztrófát jelentette, mégis joggal írta az ország- és nemzetcsonkoló diktátum után gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter: „A magyar a katasztrófák nemzete, s hogy ennek ellenére mégis életben maradt, ez főképpen megújhodási képességének volt köszönhető.” 

A fiatal református író, Németh László prófétikus Debreceni kátéjában kijelentette, hogy a magyarság akkor tud helytállni – megmaradni – a falhoz állított népek harcában, ha kiegyenesedik, mégpedig úgy, hogy

hagyományai belső udvarára kell húzódnia, legjobb életned­veit kell fölszivattyúzna magába.

 Mintha összebeszélt volna a nagy katolikus költővel, Babits Mihállyal, aki néhány évvel korábban megjelent emblematikus versében mint afféle középkori szerzetes ezt hirdette:

te csak maradj a tavaly őre! s ha a jövevény / lenézve így szól: Én »vagyok az Új!« – feleld: / »A Régi jobb volt«.

Velük összhangban egy harmadik kiváló esszéíró, Halász Gábor is leszögezte: 

ma új csak a nagyon régi lehet. A ma forradalma viszonyulás a múltba…

Ma, a sorsdöntő választás előtti utolsó napon vegyük hát elő legnagyobb magyar köl­tőink, íróink valamelyik kulcsművét, s gondolkodjunk el nyelvükön, észjárásukon, üzenetükön. Hisz minél inkább gyökerezik valaki a múltban szellemileg, annál helyesebben készíti a szebb jövőt. Amelynek új fejezete hétfőn – így vagy úgy – mindenképpen elkezdődik. De a parancs a régi: úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu