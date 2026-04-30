Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Hasonlóan katasztrofális és kilátástalan volt a katonai helyzet 1711 tavaszán, amikor az ország északkeleti részébe visszaszorult, megfogyatkozott és kimerült maradék kuruc sereg fővezére, gróf Károlyi Sándor tábornagy – a teljes vereséget és annak végzetes politikai következményeit elkerülendő – megegyezett a magyarországi császári haderő főparancsnokával, gróf Pálffy János tábornaggyal a fegyveres harc lezárásáról és a békekötésről. Mielőtt Rákóczi február végén – ugyanazon az úton, a Vereckei-hágón, ahol 1703. június 16-án átlépte a lengyel–magyar határt, hogy Isten segítségével harcoljon a hazáért és a szabadságért – örökre elhagyta Magyarországot, az általa meghatalmazott Károlyira bízta nemcsak a sereget, hanem a béketárgyalások vezetését is. Miután április 29-én megszületett a megegyezés dokumentumának végső változata, azaz a szatmári béke, május elsején a majtényi síkon a kuruc katonaság letette a fegyvert és örök hűséget esküdött (az akkor már két hete halott!) I. József királynak.

A Lengyelországba távozott vezérlő fejedelem nem fogadta el a békét és árulással vádolta Károlyit. Pedig a fővezér legfeljebb egy olyan ügynek lett az „árulója”, amely 1711-ben már csak utópia volt: a szabad és független Magyarország. Ezt ugyanis nemcsak a kedvezőtlenné vált nemzetközi politikai és katonai helyzet, hanem a Habsburg Birodalom fegyveres túlereje is irreálissá tette.

Mégis, 315 évvel ezelőtt nem totális vereség, nem tragikus bukás történt – szemben 1849-cel! –, hanem olyan kompromisszum, amely a szabadságharc résztvevői számára viszonylag kedvezően zárta le a nyolcéves hadakozást.