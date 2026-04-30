idezojelek
Vélemény

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
2026. 04. 30. 5:57
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hasonlóan katasztrofális és kilátástalan volt a katonai helyzet 1711 tavaszán, amikor az ország északkeleti részébe visszaszorult, megfogyatkozott és kimerült maradék kuruc sereg fővezére, gróf Károlyi Sándor tábornagy – a teljes vereséget és annak végzetes politikai következményeit elkerülendő – megegyezett a magyarországi császári haderő főparancsnokával, gróf Pálffy János tábornaggyal a fegyveres harc lezárásáról és a békekötésről. Mielőtt Rákóczi február végén – ugyanazon az úton, a Vereckei-hágón, ahol 1703. június 16-án átlépte a lengyel–magyar határt, hogy Isten segítségével harcoljon a hazáért és a szabadságért – örökre elhagyta Magyarországot, az általa meghatalmazott Károlyira bízta nemcsak a sereget, hanem a béketárgyalások vezetését is. Miután április 29-én megszületett a megegyezés dokumentumának végső változata, azaz a szatmári béke, május elsején a majtényi síkon a kuruc katonaság letette a fegyvert és örök hűséget esküdött (az akkor már két hete halott!) I. József királynak.

A Lengyelországba távozott vezérlő fejedelem nem fogadta el a békét és árulással vádolta Károlyit. Pedig a fővezér legfeljebb egy olyan ügynek lett az „árulója”, amely 1711-ben már csak utópia volt: a szabad és független Magyarország. Ezt ugyanis nemcsak a kedvezőtlenné vált nemzetközi politikai és katonai helyzet, hanem a Habsburg Birodalom fegyveres túlereje is irreálissá tette. 

Mégis, 315 évvel ezelőtt nem totális vereség, nem tragikus bukás történt – szemben 1849-cel! –, hanem olyan kompromisszum, amely a szabadságharc résztvevői számára viszonylag kedvezően zárta le a nyolcéves hadakozást.

A magyar politikai gondolkodás és magatartás örök dichotómiája, hogy erkölcsileg mi a helyesebb: az elvhűség vagy a kompromisszumkészség, az idealista vagy a reálpolitika? De ha azt kérdezzük, mi a célravezetőbb, akkor úgy vélem, 

Károlyi kiegyezése 1711-ben – és Deák kiegyezése 1867-ben – a Habsburg-udvarral az adott helyzetben, a konkrét körülmények között célravezetőbb volt, mint Rákóczi – és Kossuth – heroikus, hajthatatlan elvhűsége.

Ha a politika a lehetőségek, nem pedig a vágyak művészete, akkor kimondhatjuk: a nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, örök nemzeti eszmény, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekKossuth téren

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Vesztettünk, de nem meggyőződést

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

Újra a polgári Magyarország felé!

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Ismét talpra kell állnunk

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekFIFA

A FIFA elnöke a világ egyik legkorruptabb sportvezetője lett

Lantos Gábor avatarja

Amikor már a svéd király is azt üzeni, hogy nem akar elutazni a labdarúgó-világbajnokságra, az nagyon ciki.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
