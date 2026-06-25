Nem lesz jobb minden, mint eddig, nagy ára lehet a bosszúkormányzásnak

Azon túl, hogy alkotmányos káosz kezd kirajzolódni, elkezdődtek a megszorítások is. Az elmúlt tizenhat évben kikerült a szótárunkból a megszorítás szó. Jelentem: visszakerült. Elbúcsúzhattunk a védett üzemanyagáraktól, megszűnik a kamatstop, vége a vállalkozásokat erősítő fix háromszázalékos likviditási hitelnek is. Ez még csak a kezdet!

Brüsszelben biztosan örülnek ennek. Végre sikerült olyan kormányt hatalomra segíteni Magyarországon, amely szisztematikusan mindent végrehajt, amit az Európai Bizottság kedves bürokratái oly nagyon szeretnének. Így aztán senki ne legyen biztos abban, hogy megmarad a 13. és a 14. havi nyugdíj. Hamarosan eljöhet az ideje annak is, hogy elbúcsúzhatunk a rezsicsökkentéstől. Talán ez utóbbi csípi leginkább az unió vezetőinek szemét. Ez volt az Orbán-kormány egyik legnépszerűbb intézkedése, ennek köszönhető, hogy jelenleg is a magyar lakosok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat a tagállamok között. Majd ha ez megszűnik, talán a Tisza Párt leglelkesebb hívei is megérzik, hogy itt valami más kezdődik. Olyan, ami bizony zsebre megy.

Magyarországon nem zajlik más, mint bosszúkormányzás. Ez a Tisza Párt szavazóinak biztosan nagyon tetszik, de hogy erre nem lehet felépíteni négy évet, az fix. A bosszúkormányzás aláássa a gazdaság eddigi eredményeit, aminek nagyon súlyos ára lesz. Erre biztosan ráfizet majd mindenki. Kár.