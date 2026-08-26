Az előző kormány oltárterítője a következő lábtörlője?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)

A megújulásnak köszönhetően ma az európai szakmák versenyében Magyarország az Unió harmadik legjobbja. Olyan szakmákban vagyunk élen, mint a szoftverfejlesztés, a rendszerüzemeltetés, a webfejlesztés. Ez az ipar 4.0, azaz minden, ami a modern technológiákhoz kapcsolódik. A high-tech gyártásban a világ 7. helyén vagyunk, azaz Magyarország ma már messze nem összeszerelő üzem. Az OECD rangsorban is bronzérmesek vagyunk a munkaerőpiaci megfelelőséget értékelve.

A megújult szakképzés egyszerre ad lehetőséget a műhelyiskola és dobbantó programján keresztül a felzárkóztatásra, 3 éves képzési formájával segíti a hagyományos szakmákat választókat és 5 éves technikusi képzésével nyújt továbblépési lehetőséget az egyetemekre. Ebben jelentett új minőséget a „három az egyben” modell szerint indult képzés, ami szakképző intézmény és egyetem együttműködésében hét év alatt biztosít érettségit, szakmát és diplomát.

Ma már

tízből hat fiatal az általános iskola után a szakképzést választja,

a szakképzésből a felsőoktatásba idén 82 százalékkal jelentkeztek többen a 2022-es adatokhoz képest,

a szakképzésben tanuló diákoknak is jár az ingyen tankönyv és a kedvezményes étkezés lehetősége; az idei tanévben mintegy 220 ezer szakképzésben tanuló diák kapta meg ingyenesen a tankönyveket,

a 2025/2026-os tanévben már 847 db digitális tananyag érhető el ingyenesen a szakképzésben tanulók és oktatók számára,

számottevően csökkent a lemorzsolódás, amely 2024-ben 5,9 százalékon állt, míg korábban meghaladta a 8 százalékot. Az éves lemorzsolódás mértéke a 2025/2026-os tanévre országosan már csak 4,72%, a korai iskolaelhagyás aránya pedig 2025-re 9,3 százalékra javult (ez az elmúlt húsz év legkedvezőbb adata),

a kormány öt év alatt a szakképzésben oktatók bérét közel kettő és félszeresére növelte és 2026-ban is folytatódott a béremelés; 2026. januárban átlagosan 10%-kal emelkedtek az oktatói bérek, így idén már a legkisebb oktatói bér is eléri a havi 775 ezer forintot,

a teljes szakképzés rendszerében a tanulók ösztöndíjat, majd munkabért kapnak,

425 milliárd forintból 250 ezer négyzetméternyi iskola újult meg és 150 ezer négyzetméternyi tanműhely épült.

A szakképzésben – ahogy minden más területen – szintén leváltják az eddigi vezetőket. Új vezetőket és új vezetési struktúrát akarnak, pedig a kritikusok által is elismert magyar szakképzési modell az intézményvezetők, az oktatók és a kormányzat közös sikere. A megismert tervek szerint a szakképzés közneveléshez való közelítése a korábbi irány visszahozatalát jelentené. Mindannyiunk érdeke, hogy a megújult szakképzés fejlődésének iránya ne törjék meg, és 2030-ra a magyar szakképzés Európa legjobbja legyen.

Családügy

A családi közösség formálja talán legjobban egy nemzet tudatát, és az jelenti legfőbb erejét. Ezért volt a magyar családpolitika a globális világ uralkodói hálózatának a leginkább fájó pontja. Az a családpolitika, amely kiállt a teremtett világ rendje szerinti családokért, a gyermekek védelmét helyezte első helyre az ultraliberális ideológiákkal szemben és a multik hasznából terelt át forrásokat a családok számára.

A családok melletti kiállás és a családszemléletű politika nagyon fontos védőernyő. Ennek ellenére az Európai Unió ezzel nem foglalkozik a jelentőségének megfelelően. Jellemző, hogy az Unióban nincs sem családügyi biztos, sem bizottság.

A magyar családpolitikát legtöbbször demográfiai bázisról támadják mondván, hogy az elmúlt években visszaesett a gyermekvállalás. Az nem kérdés, hogy a születések száma összefüggésben van a szülőképes korú nők számával. Ne feledjük, a 31 éve bevezetett Bokros-csomag oly mértékben vetette vissza a gyermekvállalást, hogy ennek következtében 344 ezer szülőképes korú nő hiányzik napjainkban. Sőt, ha a gyermekvállalási arányszám a 2010-es szinten maradt volna, 200 ezerrel kevesebb gyermek született volna Magyarországon. A gyermekvállalási arányszám 1,21-ről történt emelkedése jelentett fordulatot, bár nem tudta elérni az ideális kettő feletti értéket, sőt az elmúlt években újra csökkenésnek indult, részben a Covid-pandémia, részben az orosz-ukrán háború következményeként. Ezzel együtt, az Unió őshonos anyáinak – azaz a migrációmenteseknek – a születési arányszámai szerint 2024-ben az EU ötödik helyén álltunk.

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A kormány az elmúlt években több mint olyan 30 intézkedést hozott, amelyek a családok szinte minden élethelyzetében kiállnak mellettük. Ezek felsorolása helyett néhány elvi szempontot érdemes rögzíteni. A családtámogatási rendszerünk ötvözi a házasság, a gyermekvállalás és a munkavállalás hármas egységét. A forrásokat nem odaadjuk, hanem ott tartjuk a családoknál, azaz nem támogatást, hanem jelentős adókedvezményeket biztosítunk. Ez a rendszer az édesanya kiemelt szerepére épít. Élete végéig biztosított az szja-mentessége, ami 2026 januárjától félmillió, 2029 januárjától pedig egymillió édesanyát és családot érint. Fenntartja azt a szabad választást is, amely támogatásokkal segíti azon édesanyákat, akik a gyermekükkel otthon szeretnének maradni (CSED, GYED, GYES), de a bölcsődei fejlesztésekkel és munkavállalás mellett a CSED 70%-ának, a GYED biztosításának rendszerével ösztönzi a munkába való visszatérést is. Az önálló otthon biztosításáról pedig mindent elmond, hogy minden második gyermeket vállaló család új otthonához, minden harmadik gyermeket vállaló család esetében pedig a felújításhoz járult hozzá valamely célzott kormányzati támogatás. Magyarország Európa legcsaládbarátabb nemzete.

A magyar családtámogatási rendszernek köszönhetően:

2026 januárjától félmillió, 2029 januárjától egymillió édesanya SZJA mentes,

háromból kettő gyermekes családnak új otthonhoz, míg minden másodiknak a felújításhoz nyújtott támogatást a kormány,

2023. január 1-jétől azoknak a nőknek, akik 30 éves koruk előtt gyermeket vállalnak, az átlagbér összegéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük,

2026. január 1-től ez a kedvezmény a teljes bérükre kiterjed,

2025. július 1-jén elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja (1) a családi adókedvezmény megduplázásával, (2) a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj szja-mentességével, illetve (3) a háromgyermekes, majd a kétgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességével. Így lehet idén év elejétől félmillió, 2029-től egymillió édesanya szja mentes. Ezeknek köszönhetően évente több száz milliárd Ft marad a magyar családoknál,

2025. január 1-jétől elindítottuk a Vidéki Otthonfelújítási Programot; a támogatást több mint 50 ezer háztartás vette igénybe, összesen 93,4 milliárd Ft összegben, az egy igénylőre jutó átlagösszeg 1,8 millió Ft volt,

a folyamatos bölcsődefejlesztések eredményeként 2022. óta több mint 15 000 új bölcsődei ellátást biztosító férőhelyet és több mint 700 bölcsődei intézményt, szolgáltatást hoztunk létre; 300 olyan településen vált elérhetővé a bölcsődei ellátás, ahol korábban nem működött,

a 2024-ben bevezetett CSOK Plusz minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a gyermekeket vállaló házaspárok otthonteremtéséhez. Az államilag támogatott, maximum 3 százalékos kamatozású kölcsönt már több mint 24 ezer házaspár vette fel 615 milliárd Ft értékben,

a Babaváró támogatás keretében az elmúlt 4 évben összesen 105 ezer család közel 1100 milliárd forint összegű hitelt igényelt,

a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítottunk családtámogatásokra, ez a GDP 5 százaléka.

A választás óta viszont a teremtett világ rendje szerinti családokkal szembeni nyomás, valamint az ultraliberális ideológiák egyre erősebbek. Ezt segítette az Európai Bíróság, amely kivárta az áprilisi választást, és csak utána hozta nyilvánosságra azt a – már tavaly (!) – meghozott ítéletét, mely szerint

a magyar iskolákban is helyt kell adni a genderérzékenyítésnek,

nem korlátozható a média ilyen irányú tartalma,

az ún. pedofil nyilvántartás pedig, amit Magyarország bevezetett, ellentétes az adatvédelmi szabályokkal.

Látható már, hogy ezek nyomán indult a Szivárvány tv, és arról beszélnek, hogy a gyermekeket védő könyvfóliázásnak is vége. Ezt egészíti ki az Európai Bizottság országjelentése, amely szerint az otthontámogatási programokat felül kell vizsgálni, a kamatstop intézményéhez hasonlóan. És a multikat terhelő adók sem maradhatnak sokáig. Azaz minden ellen, ami a magyar családpolitika lényegét jelentette, támadás indult!

A magyar családpolitika nemzetközi elismertségét annak köszönhette, hogy a patrióta politika elkötelezettjei az egyedüli jövőt az adott nemzet családjainak megerősítésében látják. Ennek eszköztárát alakította ki a volt kormány, és hogy legyen magyar jövőnk, ennek kellene tovább épülnie. És nem leépülnie.

Kultúra

A magyar kultúra határokon átívelően köt össze minden magyart. Magyarország kultúrájában – és főképpen nyelvében – sziget-nemzet: szomszédos országaival nyelvileg semmilyen, összkulturálisan sajátosan kevert, politikai hagyományaiban inkább feszült, terhelt viszonya volt. A magyar kultúra megvédése egyben a nemzeti szuverenitásunk megvédését is jelenti.

Annak a kultúrharcnak, amely a világon a globalista és szuverenista erők között feszül, egy olyan nemzet esetében, amely sziget-nemzet és nemzeti határai messze túlnyúlnak az ország határain, kiemelt jelentősége van. Az elmúlt évek, másfél évtized során az Alaptörvényben elfogadott elvi irányoknak megfelelően, ezért is szükségszerű volt a hagyományainkon alapuló keresztény kulturális örökségünk kiemelt támogatása.

Fotó: Andras D.Hajdu

Magyarország az uniós átlag kétszeresét fordítja a kultúra támogatására. A magyar kultúra egyszerre jelenti a magas kultúra kiváló programjait, valamint az olyan programokat is, amelyek a teljes Kárpát-medencét elérik. Magyarországon a kommunizmus alatt megszűnt a kulturális mecenatúra rendszere, ami azóta sem épült vissza. Magyarország kulturális intézményrendszere hagyományosan széles és a mindenkori állam bőkezűen támogatja. Egyetemi, könyvtári, kőszínházi, közművelődési rendszere nagyon sűrű és gazdag, az állam hagyományosan szinte teljes egészében finanszírozza a működésüket. Lakosságarányosan az európai átlagot meghaladja a klasszikus zenekarok száma, és ugyanez mondható el a színházakról is. Az elmúlt években a magyar kultúra terén számos fejlesztés valósult meg, a kultúrához való hozzáférés a COVID időszakát követően újra jelentősen erősödött:

2010-hez képest 3,5-szeresére nőtt a kultúra finanszírozása, az elmúlt 4 év során 2500 Mrd Ft-ot fordítottunk a magyar kultúrára,

az elmúlt évtizedben 117 kulturális beruházásról született döntés, 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg (pl. Néprajzi Múzeum, Budapest Music Center, Várkert Bazár, Magyar Zene Háza; az Opera, a kaposvári, szolnoki és debreceni színház felújítása). Európa legnagyobb kulturális fejlesztése (a Városliget), Magyarországon valósult és valósul meg,

2010 óta 143-ról, 243-ra nőtt a színházak száma, a férőhelyek száma megháromszorozódott, elérve így a 113 ezret,

évente mintegy 50 millióan vesznek részt kulturális programokon,

kiemelendő a Lázár Ervin program, aminek köszönhetően 2019-es indulása óta 2,5 millió, a tavalyi évben 600 ezernél több iskolás gyermek jutott el színházba,

hasonlóan egyedülálló a Déryné program, amely a színházak világát juttatja el számos kistelepüléshez; hat év alatt 1500 településen 20 ezer előadáson 1,5 millió néző vett részt,

a Petőfi Kulturális Program két év alatt 2000 helyszínen 545 ezer kultúrakedvelőnek nyújtott szolgáltatást,

a hagyományőrzés és közösségépítés területén kiemelkedő a Csoóri Sándor Program, amely évi 2,5 Mrd Ft-tal támogatja a népművészeti közösségeket, erősítve a generációk közötti tudásátadást, közel 2000 támogatottal,

az ágazati együttműködések szintjén fontos előrelépést jelent a színházak közös működtetési rendszere: míg 30 vidéki és 7 fővárosi színház 2024-ben 15 milliárd forintos támogatást kapott, addig az új szerződéseknek köszönhetően 2025-ben már 25 milliárd forintra emelkedett a támogatás összege. Ez stabil finanszírozási keretet biztosít az állam és az önkormányzatok partnerségében,

a komolyzenei szervezetek többéves támogatási rendszerén keresztül 11 szervezet évi 8,8 milliárd forintos kiszámítható működéshez jutott,

megszületett a Kocsis Archívum,

hazatért a Wass Albert írói hagyaték,

hiánypótlóként megvalósult az Attila kiállítás,

az évadokhoz és emlékévekhez kapcsolódó programsorozatok – mint a Magyar Kultúra Napja, a Jókai 200 emlékév, a Petőfi 200 emlékév, a Klebelsberg 150 évforduló és a Kurtág 100 évforduló – aktív részvételre ösztönzik a társadalmat, erősítve a kulturális identitást,

megvalósult egy magyar-török kulturális évad és folyamatban van egy magyar-szerb kulturális évad,

a Liszt Intézetek hálózata tovább bővült, hiszen immár 25 országban 27 intézmény van, és évente közel 2600 programot szerveznek.

A választásokat követően azonban egy ultraliberális előadásokat támogató előadóművészeti kör telepedett rá a magyar kultúrpolitikára és a kultúra irányítására. És ahogy az ultraliberalizmusnál megszokott: a sajátjuktól eltérő értékrendet nem tűrik el. Sőt most szintet léptek, mert nemcsak, hogy nem tűrik el, hanem ez a kör – politikai támogatással – azokat, akik a kultúra irányításában részt vettek, meghatározó intézményvezetők voltak fenyegeti, megfélemlíti, egyeseket börtönnel fenyeget, vagy már börtönbe is zárt. Mindennek az egyik oka az, hogy ezen ultraliberális kulturális kör saját magának kívánja a kulturális finanszírozást, de ezzel egyben a patrióta közösség egyik tartóoszlopát is kiütik, ami a nemzeti, keresztény hagyományokon alapuló kultúránk. Mindeközben az uniós törekvések Európa római jogon, görög filozófián, zsidó-keresztény gyökerein alapuló kultúrája helyett a kulturális sokszínűség finanszírozását tekintik céljuknak, és a jövőben erre szándékoznak még jelentősebb forrásokat biztosítani. Ezzel az egyes nemzetek identitásának határait is el akarják mosni. Ez utóbbinak eszköztárát alakította ki a volt kormány, és hogy legyen magyar jövőnk, ennek kellene tovább épülnie.

Ifjúság

Az ifjúságügy kérdése politikailag különösen érdekes, hiszen a Fidesz-KDNP elutasítottsága a 2026-os választásokon a fiatalok körében volt a legerőteljesebb. Pedig a kormány fiatalokat támogató döntései számos programmal bővültek az elmúlt évek során. Nem a fiatalokat támogató intézkedések hiánya, hanem sokkal inkább a fiatalokkal való megfelelő kommunikáció, sőt a korosztályos akadályok és a reszponzív kapcsolat hiánya, illetve a megszokottal szembeni mindenkori fiatalkori lázadás és a tizenhat év előtti időszakokról személyes ismeretekkel nem rendelkező új választói generációk gondolkodása is meghatározó volt.

Az ifjúság és a fiatalok ügyének menedzselése kapcsán fontos döntés volt 2024-től ezek szociális területről a családügy keretei közé helyezése. 2024 nyarától az ifjúságügy azonban nemcsak a családügy keretei között működött, hanem a felsőoktatás és szakképzés területével is szorosabb együttműködés alakult ki.

A fiatalokat az elmúlt évek során nem kevesebb, mint 257 féle támogatás segítette, szerte a Kárpát-medencében. Ezekről a tájékoztatók még most is elérhetőek az ifistart.hu honlapon. 10-ből 8 fiatal állami ösztöndíjjal kezdheti meg az egyetemi tanulmányait, a szakképzésben fontos az ösztöndíjtámogatás, komoly lehetőséget nyitott a munkáshitel program. A megye-, vagy országbérletek is jelentős támogatást adnak a fiataloknak, nem is beszélve a 25 év alattiak SZJA kedvezményéről.

Fotó: Markovics Gábor

Az elmúlt évekből érdemes még kiemelni az otthonstart, vagy más néven a fix 3 százalékos otthontámogatási programot. Ez volt az első, amely az otthonteremtési támogatást nem kötötte házasságkötéshez, gyermekvállaláshoz. A támogatás későbbiekben kombinálható volt a CSOKplusszal is, de a kormány megértette, hogy a fiataloknak előbb biztos otthonra van szükségük és csak utána jön a családalapítás.

A fiatalokat segítő 257 támogatás felsorolása helyett csupán néhányat lehet kiemelni:

a 25 év alatti fiatalok SZJA mentessége több mint 300 ezer fiatalnak könnyíti meg a mindennapjait és a bevezetése óta 650 mrdFt adókedvezményt biztosított,

a Nemzeti Tehetség Program forrásai többszörösére nőttek 2010-2025 között, összesen elérték a 45 milliárd forintot, ami több mint 21 ezer programot támogatott,

tavaly a sokszorosára növelt gyermek- és ifjúsági pályázatok keretösszege elérte az 1 milliárd forintot,

az elmúlt két évben 1,7 milliárd forintos támogatás volt elérhető a prevenciós programokra, a mentális egészség megőrzésére, helyi közösségi programokra,

246 ezer fiatal KRESZ-vizsgájának támogatása meghaladta a 6 milliárd Ft-ot,

a nyelvvizsga-támogatással 218 ezer fiatal élt, összesen 8,2 milliárd forintos értékben,

az utolsó év ifjúsági főváros programjával pedig a határon túli városokkal alakult ki élő együttműködése magyarországi városoknak,

a Stipendium Peregrinum program keretében a világ vezető egyetemeire jutottak ki állami támogatással tehetséges magyar fiatalok, akik vállalták, hogy végzésüket követően Magyarországon kamatoztatják tudásukat. A programra eddig öt év alatt 4,9 milliárd támogatás állt rendelkezésre,

a munkáshitellel már 20 ezer fiatal élt,

az otthonstart program keretében közel 45 ezer fiatal kapott már támogatást.

Az elmúlt években elindított támogatások vitathatatlanul segítették a fiatalok ügyét. Ezek továbbvitele, megerősítése a már elindított kollégiumfejlesztések, ösztöndíjemelések, nemzetközi ösztöndíj programok és számos egyéb területen elért sikerekre támaszkodva folytatandóak, azzal a szemlélettel, hogy akkor van jövője nemzetünknek, ha fiataljaink nemzetünkhöz való erős kötődéssel és jövőnk iránti elköteleződéssel rendelkeznek. Velük és általuk lehet versenyképes és sikeres a magyar nemzet. Ennek eszköztárát alakította ki a volt kormány, és hogy legyen magyar jövőnk, ennek kellene tovább épülnie.