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„Nem hinném” és a tények

Kizárt, hogy egyik nemzeti büszkeségünkről, a világ tudományos elitjében magasra emelt Krausz Ferencre és a tudományos teljesítményére mondtak volna nemet a választók.

Hankó Balázs avatarja
Hankó Balázs
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2026. 09. 08. 10:24
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Az egyik ok, hogy a magyar tudományos közéletben sajnos voltak és vannak olyanok, akik ellenérdekeltek Krausz Ferenc sikerében, és abban, hogy a kitartása és kiválósága olyan példát és versenyt teremtsen, ami többletteljesítményt vár el. Emlékezhetünk még azokra a támadásokra, amikor a tudományos kiválóságot középpontba helyező új program 2024-ben elindult. Az akkori támadók és társaik azóta sem akarnak mást, mint az Élvonal Alapítvány költségvetésben hat évre előzetesen garantált 261 milliárdos forrását magukénak tudni. Azonban látva a költségvetéssel kapcsolatos mostani tervezési folyamatokat, nagy a veszélye, hogy ennek jelentős része elvonásra kerül.

A másik lényeges oka az Élvonal Alapítványt és a KEKVA-kat sújtó politikai bosszú, a rendszerváltásnak kinevezett „mindent eltörölni” törekvés! Ahol még azt a módosítást sem fogadta el a kormány és a tiszás parlamenti többség, hogy az egyetemeket fenntartó KEKVA-khoz hasonlóan egy év átmeneti idő álljon rendelkezésre a helyzet áttekintésére, az esetleg szükséges korrekciókra vagy a megszüntetésről szóló döntésre. Ezen idő alatt legalább a lehetőség meg lett volna arra, hogy – a célok és az értékek megtartása mellett – egy új struktúra kialakulhasson, ha az eddigit mindenképpen el kell törölni. 

Mi történik tehát?

A tudatosan felkorbácsolt irigység, a megkomponált hamis vádak és a politikai bosszú eltörli az értéket, és az értékteremtőket eltávolítja a közösségből. Ez a már megszokott tiszás recept!

A tiszás parlamenti többség és a kormány nemet mondott arra, hogy a Krausz Ferenc és más világszerte elismert Nobel-díjas kiválóságok által vezetett Alapítvány hívására, 75 kiemelkedő kutatócsoport jöjjön létre, amelyek irányítására számos magyar tudós külföldről érkezett volna haza. Hogy ezek a kutatócsoportok bekapcsolódjanak a hazai egyetemi és kutatóhálózati világba. Hogy új szabadalmak jöjjenek létre, magyar innovációs vállalatok alakuljanak, és ötvenötezer fiatal magyar tehetség gondozása induljon el a legjobbak által képezve és motiválva őket. Ezek a kiemelt kutatások új műhelyeket teremtettek volna, melyekhez számos hazai kutató csatlakozási lehetőségére is megnyílt volna a lehetőség. Sajnos, azoknak a forrásoknak a nagy része pedig, amelyek rendelkezésre álltak, várhatóan elhagyja a tudomány és innováció világát.

Oda jutottunk, hogy Nobel-díjas professzorunknak, aki már 2023-as Nobel-díjas elismerését megelőzően, 2019 óta kutatásokat vezet Magyarországon és mindeddig kritikusan, de önzetlenül segítette a magyar tudományos élet fejlődését, azt a kérdést kellett feltenni önmagának az elmúlt hónapok eseményei után, hogy akar-e még itthon szerepet vállalni?

Végezetül Krausz Ferenc 2026. augusztus 31-én kelt nyílt leveléből idézek (a teljes elérhető itt: www.requiem4frontiers.hu): „olyan országot (szeretnék), ahol mindenkinek kijár a kellő tisztelet, kiváltképp azoknak, akik önzetlenül tevékenykednek Magyarország jobb jövőjéért”.

Köszönjük Krausz Ferencnek, továbbá kiváló hazai és nemzetközi munkatársainak a munkát, és hogy megtapasztalhattuk: lehet(ne) másképp is! 

 

A szerző országgyűlési képviselő, volt kutatási és innovációs miniszter

 

               
       
       
       

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krausz ferenctanács zoltánMagyar Péter

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