Add vissza a kis kreténnek!

A londoni magyar nagykövetség szóvivője nem árulta el, miért hívták vissza a lovakat, de azt mondta: «Az illetékes kollégákkal folytatott konzultációt követően úgy tudjuk, hogy a két ló problémáját azóta megoldották.»

A lovak természetesen maradnak az Egyesült Királyságban az eredeti szándék szerint.

Királyi források szerint nincs folyamatban lévő vita, és a lovak végül is a windsori Royal Mews-ban maradnak.”

(Forrás itt: https://www.dailymail.com/news/royals/article-16115475/RICHARD-EDEN-King-Charles-caught-peculiar-horsey-hoo-ha.html)

Aha. Tehát, mint a cikkből kiderül, „magyar tisztviselők levelet írtak a királyi udvarnak, amelyben követelték az állatok visszaszolgáltatását”, továbbá megtudjuk azt is, hogy az üzenet kemény hangú volt és a magyar mezőgazdasági minisztériumból érkezett.

Ismerve a hazai viszonyokat, nehezen elképzelhető, hogy a minisztérium valamelyik tintanyalója bement egy reggel melózni, és a saját szakállára írt egy kemény hangú üzenetet a briteknek, hogy adják vissza az ajándék lovakat. Magyarul arra célzok, hogy ez nem történhetett meg legalább a miniszter tudta nélkül és a miniszter belegyezése nélkül. Ám ismerve a hazai viszonyokat, nehezen elképzelhető, hogy a miniszter csak úgy, a saját szakállára döntött volna így, vagyis azt állítom, hogy bírnia kellett a főnöke beleegyezését.

Várjatok egy kicsit, mindjárt megnézem a gugliban, ki most a mezőgazdasági miniszter – megvan: Bóna Szabolcs.

Na, Szabika, ideje mondanod valamit...

Addig is, ideidézek néhány fontos tudnivalót egy régi cikkből:

„A meglévő ajándékot az ajándékozó akkor követelheti vissza, ha az ajándékozás után bekövetkezett események, megváltozott körülmények miatt saját létfenntartása érdekében arra szüksége van, feltéve, hogy az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti – fejtette ki elöljáróban a D.A.S. JogSzerviz szakértője.”