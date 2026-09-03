Az emberi létezés dramatikája és a kultúra

Kezdjük az elmaradt keletet is lassan bekebelező aktuális értékszemlélettel, miszerint az emberi létezés az individuumért van. Ez az állítás nemigen kerül explicit megfogalmazásra, azonban egyrészt a kultúrán belüli minden aktivitás vektoriálisan ebbe az irányba mutat, másrészt a társadalmi átstrukturálódási folyamatban ez a globális trend: a közösségek individuumokra esnek szét. Mindenki motiváltsága szerint gondolhat bele ebbe a jelenségbe, s habár elemzési szintre ebben a vonatkozásban sincs lehetőség, nem állhatjuk meg egy unos-untig ismert és rendkívül mélyenszántó szólás ide idézését legalább illusztrációként. A párbeszéd imigyen:
– Tud úszni?
– Nem.
– És ha megfizetem?
Ebben a rendkívüli tömörségű megfogalmazásban benne van a 19. századtól pénz által mozgatott kultúra meghatározó következménye. Ugyanis amit pénz mozgat, mutatvánnyá válik. Itt tartunk.
A másik értékkoncepció szerint az individuum az emberi létezésért van. A két értékszemléletnek ez az egymással jól szembeállítható megfogalmazása kétségtelenül alkalmi jellegű, és metafizikai szempontból hagy kívánnivalót maga után. Azonban reményeink szerint a felvetett probléma szempontjából elegendően illusztratív lehet.
Ebben az értékszemléletben az individuum tud róla, vagy legalább kétségtelenül hisz benne, hogy az emberi létezésnek az individuum létezésén túli értelme van. Ezért a tudott, hitt, sejtett értelemért vállalja annak a szakrális játéknak a rá jutó dramatikáját saját személyében végigélni, amit életnek nevezünk. Bár nem is tehet mást, de egyben teljes hittel beleáll a születés és halál között feszülő életének minden horizontális mozzanatába, amely a bőrére menve esélyt ad vertikális elmozdulásra is, a létezés individuum feletti értelmének irányába.
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