Az emberi létezés dramatikája és a kultúra

Az ilyen kultúrák az emberi létezés dramatikáját vállaló kultúrák. Voltak ilyen kultúrák, számosan, és ilyen a magyar kultúra is – nem ezer esztendőre visszamenőleg, hanem messze-messze a régmúltig, egészen a gyökerekig, ahonnan nem csak a magyar kultúra hajtott ki. A magyar kultúra azonban még mindig őriz valamit ebből a hagyományból (elvégre mintegy ezer évvel később kaptuk a nyakunkba az idegen hatást, mint például a kelták), ha inkább csak látensen is, inkább már csak nyelvébe kódoltan, a tudatokban pedig újabb és újabb rétegekkel elfedve.

Az utolsó, aki tudván tudta, hogy a 19. század végétől valami nagy baj készülődik, tudván tudta, hogy erről üzenetet kell az utókornak küldenie, mert az egyetemes kultúra törésvonalhoz érkezett, mert a valóság helyett belefordul a virtuális semmibe, az meglepő módon egy festő: Csontváry Kosztka Tivadar. Persze nem csak festő, látnok. Nem pénzért festett. Nem vált mutatványossá. A családi hagyományban az elhivatottság két szent által súlyossá tett szintjébe beleállva, miután megfestette fő műveit, az 1907-ben megtartott párizsi kiállításáról a maga kérlelhetetlen módján így ír: „Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan Szellem meghívását elfogadtam […] évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendölt igazságot megtaláljam és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párisnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam…” (Csontváry Kosztka Tivadar: A pozitívum)

Csontváry, szemben az egész világgal. A tragikus ebben az, hogy ezt csak ő látta így. Csak ő látta, hogy vele szemben, aki a valóságot jeleníti meg, a valós létezést, ott állnak a mutatványosok, a szemfényvesztők. A világ pedig Csontváry helyett a szemfényvesztőket választotta. Nem az élet áldozatát a létezésért, hanem a létezést feláldozva az individuumért. A két értékszemlélet között betemethetetlen és áthághatatlan szakadék húzódik. A jelenkor aktuális kultúrájának mítosza szerint az ember saját civilizáció­jával (ezalatt nemigen tud másra gondolni, mint technikai civilizációra) saját kezébe veheti a sorsát, sőt, most kezdheti el megteremteni önmagát, a transzhumán eszme jegyében birtokba véve a világot, a „természetes” és „mesterséges” integrációjában.