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Vélemény

Fagyponthoz közel

A nyugati fősodor meleg kézfogása kevés lesz a téli hidegben.

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Szőcs László
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2026. 09. 08. 18:03
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Azt is értjük persze, hogy manapság számos nyugat-európai fővárosban (meg persze Kijevben) hála jár az előző magyar kormány által kihasznált külpolitikai mozgásterek látványos beszűkítéséért, de — hogy egyszerűen fogalmazzunk — a meleg kézfogás kevés lesz majd a téli hidegben. 

Különösen, hogy semmi nem látszik abból, mit épített az eddigi több mint száz nap alatt a Magyar-kormány — és az Orbán Anita vezette tárca — az Európán kívüli kapcsolatainkban és energiabiztonságunk megteremtésében. Márpedig ha valaki leépít valamit, építsen fel helyette valami jobbat! 

Moszkva most kemény és fájdalmas választ ígért. Ez fagyponthoz közeli diplomáciai kapcsolatokat vetít előre, és Konsztantyin Koszacsov vezető orosz politikus máris érzékeltette:

a számlát mindenesetre a magyar adófizetőknek kell majd kifizetniük.

Csak remélhetjük hát, hogy a diplomáciai hőingadozás nem jelenik meg pár hónap múlva a szobahőmérőinken is. 

Borítókép: A Külügyminisztérium épülete a budapesti Bem rakparton a tárca 2026-os átnevezésekor (Fotó: Polyák Attila)  

 

Orbán Anitaazonnali kiutasításKülügyminisztrériumorosz diplomatákmagyar-orosz gazdasági kapcsolatok

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