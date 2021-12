Jogi kerítés

Fortuna nem egyenlően méri az Európai Unió külső határait. Ha például egy rakomány mangó fut be a rotterdami kikötőbe valamely egzotikus országból, akkor Hollandia megvámolja azt, a bevétel egy részét megtartja, a másik részét befizeti Brüsszelnek, a gyümölcsök pedig mennek tovább a rendeltetési helyükre. Ám ha történetesen Röszkére érkeznek migránsok (menedékkérő ugyanis az, aki menedékkérelmet adott be, menekült pedig az, aki meg is kapta), abból csak bajunk van. Ha az európai fogyasztók nem kérnek több mangót, akkor majd nem jön több, ellentétben a migránssal, hiába mondtuk, hogy nem kérjük őket, és még kerítést is emeltünk. Mivel a mangóval ellentétben a migráns ember, jogai is vannak. Mi az hogy! Az okos migráns olyan, mint a jó amerikai porszívóügynök: mire észreveszed, ott a lába az ajtórésben, már bent is van a házban, és az EU előírásai szerint szépen kell bánnunk vele – a tranzitzóna nem volt elég szép. Minden három érkezőből kettő itt is marad, akármi is a döntés az ügyében. Az olyan jogvédő szervezetek, mint a Magyar Helsinki Bizottság, hajnalig tudnák sorolni, mennyi mindenhez joguk van a jövevényeknek, még az is lehet, őrgrófnak kell vezetnie a fogadóbizottságot, amiért megtisztelik jelenlétükkel szebb napokat is látott földrészünket. Arról azonban már nem nagyon esik szó, hol vannak a jogai annak a 3,3 millió magyar állampolgárnak, aki a 2016-os népszavazáson az EU migrációs politikája ellen szavazott. Nyilván sehol, az övéket elvitte a cica, elnyelte közös otthonunk, az európai ház. Legalábbis akkor, ha hagyjuk, és ölbe tett kézzel nézzük.

Az Alkotmánybíróság tegnapi döntése mindenesetre megakasztotta az uniós gépezetet, Varga Judit szavaival jogi kerítést emelt a fizikai mellé. A bírók többek között kimondták, ha „az Európai Unióval közös hatáskörgyakorlás érvényesülése hiányos, Magyarország jogosult a nem kizárólagos uniós hatáskör gyakorlására”, továbbá ha ez a hiányosság „olyan következményekre vezet, amelyek felvetik a Magyarország államterületén élő személyek önazonossághoz való jogának sérelmét, a magyar állam gondoskodni köteles e jog védelméről”. Itt esik szó egy hárommilliós szavazótábor önazonosságáról. A kormány migrációs politikájának kedvező döntés nem légüres térben született. Tegnap a Nemzetközi Migrációspolitikai Fejlesztési Központ osztrák főigazgatója arról beszélt Budapesten: jelentősen megnőtt idén a migrációs útvonalakon érkezők száma, csak afgán menedékkérőből 250 ezerre lehet számítani, és hasonló helyzet alakulhat ki Európában, mint 2015-ben. Be kell látni: az uniós jogi környezet jelenleg alkalmatlan arra, hogy megbirkózzon a migráció problémáival. Az emberi jogi szemlélet – amelynek az európaiakat kellene védenie az államokkal szemben – kifordult önmagából: ma a többségi társadalmat képviselő államot kell védeni Európán kívüliek igényeivel szemben.

Nem csak az EU küszködik ezzel. Az amerikai legfelső bíróság nemrég úgy döntött, a Biden-kormány jogellenesen számolta fel Donald Trump politikáját, amely szerint a határ mexikói oldalán kell tartani a menedékkérőket. De Európában mindez szuverenitási kérdés is; a magyar talárosok most nem mentek el odáig, mint lengyel és német kollégáik, akik már az EU-jog elsőbbségét is megkérdőjelezték. Az elhúzódó hatásköri vitákban a megmaradt nemzeti szuverenitásunk mellett a jövőnk a tét. Nem vicc: egy uniós tanulmány szerint Magyarország 82 millió fő letelepítésére alkalmas. A 80-as években a népnyelv ingyen gyártotta a tréfát, hogy hány lengyel fér el egy kis Polskiban; ijesztő belegondolni, hogy Brüsszelben még fizetnek is valakiket az efféle észjárásért.

Borítókép: a Miniszterelnöki Kabinetiroda által közreadott képen az ideiglenes biztonsági határzár a magyar–szerb határon, Ásotthalomnál 2021. szeptember 1-jén. Ezen a napon Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója sajtótájékoztatót tartott az ideiglenes biztonsági határzárnál, amelyen elmondta, hogy jelentősen emelkedett idén a határsértők száma 2020-hoz képest. A határsértők többsége már nem szír, hanem afgán állampolgárnak vallja magát (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs)