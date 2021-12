A nagy városrombolási terv

Ma még nem lehet felelősséggel eldönteni, sikerül-e Karácsony Gergelynek és kompániájának a nagy terve Budapest totális lerohasztására. Ráutaló magatartásuk nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a céljuk. Lehetne kozmetikázni a valóságot, hogy a főpolgármester csak bénázik, de semmi értelme, szándékos korrupció zajlik ugyanis a fővárosi vezetésben. Ne feledjük: a latin korrupció szó eredetileg rontást, romlást jelent, s ennek a kritériumnak maximálisan megfelel az a romboló tevékenység, amit városvezetés címén folytatnak. A Metropol részletesen feltárta, hogy több száz embert bocsátanak el a fővárosi cégektől. Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője is megerősítette, hogy a pandémia idején és a karácsonyi ünnepek előtt brutális mértékű kirúgások zajlanak. A munkahelyek védelme helyett a munkások támadására koncentrálnak. Sajnálatosan illeszkedik mindez a nagy lepusztítási tervbe, hiszen ha a Budapest működését biztosító dolgozók a helyükön maradnának, nem lennének látványos jelei annak, hogy a Tarlós István által elismerten kiválóan irányított fővároshoz képest sokkal több lett a szanaszét heverő szemét, koszosabbak, kátyúsabbak a kiagyalt kerékpársávokkal szűkített, dugósított utak, s a gyárkéményként füstölő, többnyire fűtetlen buszok, továbbá a villamosok is a teljes lepukkanás szélére kerültek. Ezt a nagy célt szolgálta az összes fővárosi cég egyetlen, a felelősségi viszonyokat szétkenő, kádárista szocialista nagyüzembe tömörítése és például a százötvennégy éves Főkert megszüntetése is.

S hogy mi az értelme mindennek az észszerűtlenítésnek a maguk szempontjából? Sajnálatosan van ebben a dühöngő irracionalitásban némi racionalitás, mivel éppen a káoszt akarják megszoktatni az emberekkel. A lakosság törődjön csak bele, hogy a fejlesztés a zöldszótárban visszafejlesztést, leépítést jelent. Vakon hisznek abban, hogy a „minden rosszról a kormány tehet” szlogen gyökeret ver a polgárok agyában, így haragjuk nem a destruktív szélsőbaloldali helyi hatalom, hanem a konzervatív kabinet felé irányul majd. Ezt a betartásos, rend- és polgárellenes politikát ilyen nyíltan még Demszky Gábor és csapata sem csinálta. Nemigen értette senki, mit akar Karácsony, amikor meghirdette a klímavészhelyzetet. Ez a blődség annál is inkább nevetséges volt, mivel ha klímavészhelyzet van, miért nem csinál semmit vele? Most viszont kezdünk megvilágosodni: valóban klímavészhelyzet van – a fővárosiak számára a mindennapi klíma, légkör életveszélyesen megromlott. Olyannyira, hogy megálljt kell ennek parancsolni, mert hamarosan élhetetlenné válhat Budapest.

Volt, aki véletlen elszólásként értékelte, hogy Karácsony egy ízben a Fidesz és a fideszes szavazók megszüntetéséről beszélt. Mára nyilvánvaló: nem elszólás volt. A neokommunista oldal egyik frontembere komolyan gondolja ezt a haladó hivatását. Számukra a politizálás célja nem az életkörülmények javítása a polisz népessége számára, hanem a konzervatív, polgári jobboldal elleni permanens háború. A békeharc nekik azt jelenti: addig nem lesz béke, amíg végképp el nem törlik az úgymond nacionalista, populista elemeket. S hogy miért csattan az ostor az egész lakosság hátán? Azt akarják megbosszulni, hogy a polgárok megválasztották, és kilenc éven keresztül támogatták a jobboldali városvezetést, amely a kormánnyal karöltve komoly fejlesztéseket hajtott végre. Egy életre el akarják venni a kedvüket az ilyen renitens viselkedéstől. Végül arra is választ kapunk, mitől zöld a jelenlegi fővárosvezetés, amely mindent megtesz a levegő egészségtelenné tételéért. Hát attól, hogy zöld utat engednek minden rossznak, korrupt módon kiárusítanának mindent, még a saját hivatalukat is.

