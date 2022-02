Kígyók és nemzetárulók

Háború dúl a szomszédban, a magyarországi ügynökbaloldal pedig odavonul vesszenorbánozni az orosz nagykövetséghez. Ezekről teljes bizonyossággal kijelenthető: eszelős, hataloméhes gazemberek gyülekezete. A Gyurcsány nevű szemkilövetőnek például volt képe a miniszterelnököt hibáztatni az orosz támadásért. Kocsis Máté válasza telitalálat: ez egy kígyó. A hibbant Néró kicsinyített klónja, a mini Feri pedig fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába. Nehéz elhinni, de felvétel van róla: Márki-Zay tényleg ezt mondta. Még a NATO sem akar katonákat vezényelni Ukrajnába – de ez a fanatikus nyalonc önként fölajánlja a magyar emberek életét és vérét. Természetesen nem a sajátját – a mienkét.

Ráadásul azt a szélsőjobboldali kijevi bábkormányt óvná a testünkkel Márki-Zay, amely évek óta terrorizálja kárpátaljai magyar testvéreinket (és a többi nemzetiséget), korlátozza anyanyelvi oktatásukat, bünteti nyelvhasználatukat, megfosztja őket állampolgárságuktól, titkosszolgálatot és náci bandákat küld rájuk. Azt a magyarellenes latorkormányt védené magyar életek föláldozásával Márki-Zay, amely képes bírsággal sújtani testvéreinket a magyar himnusz énekléséért. Mi ez, ha nem minősített nemzetárulás?

Számoljuk csak össze, hányszor állt ki az elmúlt években Gyurcsány, Márki-Zay, Karácsony vagy Donáth a sanyargatott kárpátaljai magyarokért! Hányszor szólították föl az ukrán kormányt, hogy hagyják abba a penetráns, náci viselkedést, számolják föl a horogkeresztes zászlót lengető, békés civileket gyilkolászó terrorista csoportokat (Azov-alakulat és társai)? Bár a magyarországi ügynökbaloldal folyton az „emberi jogok egyetemességét” hangoztatja, mikor emelték föl szavukat például az odesszai tömeggyilkosság miatt, amikor ukrán nácik rágyújtották a szakszervezeti székházat az oroszokra, mintegy negyven ember halálát okozva? Hányszor tiltakoztak az ukrán hadsereg által a Donbaszban elkövetett emberiség elleni bűncselekmények, a helyi orosz civilek ezreinek lemészárlása ellen?

És ami minket, magyarokat még inkább érint: mikor követelték Márki-Zayék az ukrán kormánytól, hogy adja vissza kárpátaljai testvéreinknek azokat az alapvető kisebbségi jogokat, amelyeket elvett? Egy ilyenre sem emlékszem. Arra viszont igen, hogy a DK nevű gyűlöletszekta leukránozta kárpátaljai testvéreinket, és azzal riogatta szavazóit, hogy „ukránok” jönnek majd tömegével szavazni a Fideszre. (Újabban nemcsak ukránozzák, hanem „magyarajkúzzák” a magyarokat. Igen, ezek tényleg ennyire buták.) Meg arra is emlékszem, hogy Donáthék a magyar kormányt hátba támadták, amiért a magyarellenes intézkedések miatt – teljes joggal – blokkoltuk Ukrajna NATO-partnerségét. Értik? Donáthékat nem a magyarüldözések zavarták – hanem az, hogy a magyar kormány diplomáciai eszközzel próbált föllépni a magyarüldözés ellen. Az ukrán bábkormányt nem jelentették föl naponta Brüsszelben meg Washingtonban, nem követeltek ellene szankciókat – csak a miénket jelentik föl, csak a miénk ellen kérnek büntetést.

2019-ben egy ukrán képviselő azzal fenyegetőzött: két óra alatt a Balatonig elfoglalhatnák Magyarországot. Gyurcsányék tiltakoztak? Dehogy. Amennyi józan eszük és tisztességük van (semennyi), most épp azt a mesét terjesztik híveik körében, hogy ha Orbánék nem blokkolták volna Ukrajna NATO-csatlakozását, nem tör ki az orosz–ukrán-háború. Hát persze, hogy nem, ti butusok, mert akkor a világháború tört volna ki. Ti ügynöknek is alkalmatlanok vagytok.

Miért van az, hogy – miként Orbán Viktor 2005-ben megfogalmazta – „a baloldal, amikor csak teheti, ráront saját nemzetére”? Lásd: 1918, 1919, 1956, 2004, 2006. Mindig az idegeneket, az ellenségeinket szolgálják. Hol a hadsereget eresztik szélnek, amikor az ellenség épp ránk tör; hol ők maguk hívják be az ellenséget vagy lövetik saját népüket, hogy hatalmon maradhassanak. Ez valami mentális vagy lelki betegség? Esetleg mindkettő?

Ízlelgessük: Márki-Zay magyar embereket küldene a biztos halálba. Egy olyan háborúba, amelyhez semmi közünk, s amelyből mindenképpen ki kell maradnunk. Márki-Zay azért liheg és nyal ilyen inaslelkűen, hogy bizonyítsa kinti tartótisztjeinek, milyen pompás helytartó lenne Magyarország élén. Amúgy érdekelne: miért kéne aggódnunk azért az ukrán kormányért, amely a kárpátaljai magyarság elüldözésén és/vagy teljes elukránosításán buzgólkodott? Bármi jön a háború után, az valószínűleg csak jobb lehet, mint Zelenszkijék.

Mi a magyar érdek? A béke. Hogy magyar élet ne kerüljön veszélybe (se a gúnyhatáron belül, se azon kívül). S hogy mindeközben továbbra is olcsón kapjuk a gázt. Hogy fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentést. És igen, a paksi bővítés is létérdekünk, hiszen az garantálja évtizedekre az olcsó áramot. Szerencsére ezt képviseli a magyar kormány is: a magyar nemzeti érdekeket. Erre mit mond tegnap az agy nélkül született Péter a tüntetésen? Hogy állítsuk le a paksi bővítést. Nem normális. A másik fogalmatlan vakegér, Karácsony meg a Halászbástya ukránosításával és a Városháza föllobogózásával szöszöl. (Ha már az eladás dugába dőlt.) Jól látszik: a magyarországi ügynökbaloldal közveszélyes. Esetleges hatalomra kerülésük azonnali és fölmérhetetlen károkat okozna a magyar nemzetnek.

Azért én csak kiküldeném Márki-Zayékat a Don-vidékre, ha már ennyire lelkesek. Mutassák meg, hogyan kell keménynek lenni! Húzzák be a tyúkmellüket, járjanak elől jó példával! Ott, a frontvonalban oroszozzanak, putyinozzanak, ne itthon, a kakaó meg a Facebook fedezékében!

Borítókép: MTI/ Koszticsák Szilárd