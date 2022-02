Tankok helyett EBESZ

Behívták Magyarországra az EBESZ-t, vagyis az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet. Azért hívták őket, hogy „teljes körű választási megfigyelési missziót” hajtsanak végre április 3-án. Itt ugyanis állítólag (a szélbal–széljobb ellenzék állítja) választási csalás készül, illetve egyéb borzalmak. Borzalom egyébként már most is van, tudniillik nem a nyugati fősodor szerint kívánatos kesztyűbábok vannak hatalmon idestova tizenkét éve. Ezért is kell ide az EBESZ, hátha bele tudnak köpni a magyarok levesébe, mint Péter úr a maszkba. Aztán – ha úgy alakul – jöhetnek a kéksisakosok meg a NATO is, ki tudja.

Ilyen „teljes körű missziót” legfeljebb katonai junták honába szokott vezényelni az EBESZ, esetleg emberevő vidékekre – nem pedig olyan ezeregyszáz éves, demokratikus kultúrállamokba, mint szép hazánk. Ócska provokációról van tehát szó. S megint ugyanazok a „civilnek” hazudott nemzetközi terrorszervezetek ficeregnek a háttérben, amelyek Gyuri bácsi zsoldjában Európa lakosságcserés elárasztásával, nemzetközi emberkereskedelemmel („migráció”), az őslakók kulturális, nemzeti, vallási és nemi identitásának szétzúzásával foglalatoskodnak. Húsz kis Soros-nyúlvány hívta be az EBESZ-t, mint például a Háttér Társaság, a Helsinki Bizottság, az Eötvös Károly Intézet, a Transparency vagy a TASZ. Ugyanazok, akik évek óta Magyarország nemzetközi elszigetelésén, pénzügyi tönkretételén fáradoznak.

Kádár szovjet tankokat hívott, ezek meg az EBESZ-t. Mert magukban ők sem bírnak a „kilencmillió fasisztával”.

Mintha bárki a nyilas–bolsevikokon kívül valaha választási csalást követett volna el e honban. Mintha nem Dobrev, Donáth és Fekete-Győr nagyapjának kommunista csürhéje szervezte volna a kék cédulás választást. S mintha nem ugyanez a kommunistából brüsszelitává vedlett brigád találta volna ki a láncszavazást, amellyel 2002-ben egy paraszthajszállal kicsikarták a győzelmet. A csalássorozatot négy évvel később, 2006 márciusában Bácsics Gyula, a Pest megyei 6. számú választókerület választási bizottságának MSZP-s alelnöke leplezte le a Hír TV Célpontjában. A módszer pofonegyszerű volt: egy szavazó bement a szavazókörbe, magához vette a szavazólapot, és csak az üres borítékot dobta az urnába. Az üres szavazólapot elvitte a „bázisra”, ahol azt az MSZP-s pártmunkások kitöltötték, majd a következő lefizetett szavazó borítékban bedobta, és hozott egy újabb üres lapot. És így tovább. Tény: 2002-ben a szavazókörök nyolcvan százalékában, mintegy kilencezer szavazókörben találtak üres borítékot. Ez legalább 180 ezer törvénytelen voksot jelenthetett, miközben a választás mindössze egyetlen mandátumon, pár száz szavazaton múlt.

2014-ben is választási csaláson törte a fejét a baloldal, csak kicsit másképpen. A hírhedt bajai kamuvideóval (akkor is) megpróbálták csalás gyanújába keverni a Fideszt egy időközi voksolás előtt. Ám lebuktak. A HVG.hu-n közzétett felvételen egy közvetítő kétszázezer forintot adott át helyi férfiaknak, és további pénzt és tűzifát ígért nekik, ha ők és családtagjaik a Fideszre szavaznak. Utóbb kiderült: a megrendezett jelenetet Kőrös Gusztáv DK-politikus és csapata adta elő MSZP-s megrendelésre. A botrányba a HVG.hu akkori főszerkesztője és Déri Balázs, az MSZP kommunikációs igazgatója belebukott. És akkor ezek hívják be Magyarországra az EBESZ-t? Ezek fenyegetőznek, zsarolnak és vádolják sunyi módon, jó előre választási csalással a nemzeti oldalt? Ezek, akiknek lételemük a csalás, a kamuvideózás, a láncszavazás, a kék cédulázás? Hogy nem sül le a képükről a bőr! Április 3-án nemcsak az amerikai porszívóügynököt és Kabul Rózsáját, hanem az EBESZ-t is visszazavarhatjuk oda, ahonnan jöttek!

Borítókép: Szovjet tank az Üllői úton Budapesten, 1956. november 4-én (Fotó: Fortepan/Nagy Gyula)