Szerencsétlen Dániel

Valaki bemutathatná Daniel Freund zöldpárti főállású magyargyűlölőnek Marie Arena szocialista képviselőnőt. A korrupció iránt rendkívül fogékony barátunk jobban tenné, ha vigyázó szemeit sűrűbben vetné újbalos képviselőtársaira, és nem velünk foglalkozna, hiszen Marie Arena története sokkal jobb küzdőteret biztosít a korrupcióellenes harchoz. Miután a belga rendőrség átvizsgálta a nevéhez köthető hat ingatlant, abban, amelyikben a fia lakott, közel száztízmillió forintnyi eurót találtak. Nem véletlenül, Marie ugyanis tagja annak a feltételezett bűnszervezetnek, amelyet a gyanú szerint egy volt olasz EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri irányíthatott, ezért előzetes letartóztatásba is került a görög Eva Kailival, a parlament egykori alelnökével és a szintén belga Marc Tarabellával. Ne tévessze meg dühös Danit, hogy immár valamennyien szabadlábon nyomogatják a gombokat a hitelességét teljesen elveszített EP-nek a tagállamokat vegzáló ülé­sein, ettől ez még egy soha nem látott mértékű korrupcióba keveredett nemzetközi bűnbanda. És ez nem vicc! Az viszont kezd röhejessé válni, ahogyan Freund betegesen tapadó figyelme naponta többször is arra kényszeríti őt, hogy aljas hazugságokon alapuló bugyutaságokat kürtöljön rólunk világgá. Azért is jó lenne, ha mielőbb befejezné ebbéli tevékenységét, mert még kiderül a végén, kitől és mennyit kap gurulós bőröndben a folyamatos lejáratásunkért cserébe.